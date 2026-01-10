- Home
- Entertainment
- Hrithik Roshan Movies: హృతిక్ రోషన్ పుట్టినరోజు.. తప్పక చూడాల్సిన అతడి కెరీర్ లోని 5 ఉత్తమ చిత్రాలు
Hrithik Roshan Movies: హృతిక్ రోషన్ పుట్టినరోజు.. తప్పక చూడాల్సిన అతడి కెరీర్ లోని 5 ఉత్తమ చిత్రాలు
హృతిక్ రోషన్ పుట్టినరోజు: హృతిక్ రోషన్ కేవలం ఒక స్టార్ కాదు — అతను ఒక అద్భుతం. ఇంటెన్స్ డ్రామా నుండి స్టైలిష్ యాక్షన్ వరకు, అతని ఫిల్మోగ్రఫీలో ప్రతి సినీ ప్రియుడికి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అతని పుట్టినరోజున హృతిక్ తప్పక చూడాల్సిన 5 సినిమాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి
Hrithik Roshan
హృతిక్ పుట్టినరోజు వేడుకకు అతని సినిమాలే అసలైన ట్రీట్. రొమాన్స్, డ్రామా, యాక్షన్ బ్లాక్బస్టర్లతో ఎందరో అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అతని స్టార్ పవర్ను చూపించే మరపురాని చిత్రాల జాబితా ఇది.
వార్
హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్, ఉత్కంఠభరితమైన స్టంట్స్, అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్. అతని శారీరక పరివర్తన, తీవ్రతను ప్రదర్శించే ఆధునిక బ్లాక్బస్టర్.
జోదా అక్బర్
చక్రవర్తి అక్బర్గా హృతిక్ హుందాతనాన్ని, శక్తిని, రాజసాన్ని ప్రదర్శించిన ఒక గొప్ప చారిత్రక చిత్రం.
ధూమ్ 2
స్టైలిష్, స్లిక్, ఐకానిక్. ఆర్యన్గా అతని పాత్ర బాలీవుడ్ యాక్షన్, చార్మ్కు కొత్త ప్రమాణాలను నిర్దేశించింది.
కోయీ మిల్ గయా
స్నేహం, అమాయకత్వంతో కూడిన హృద్యమైన కథ. రోహిత్గా హృతిక్ నటన బాలీవుడ్లో అత్యంత ఇష్టపడే ప్రదర్శనలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
కహో నా... ప్యార్ హై
అతన్ని రాత్రికి రాత్రే సంచలనంగా మార్చిన సినిమా. రొమాన్స్, సంగీతం, మిస్టరీల కలయికతో భారతదేశానికి కొత్త సూపర్స్టార్ను పరిచయం చేసింది.