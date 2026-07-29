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- Jana Nayagan: ఫ్లాప్ అయ్యాక 'జన నాయగన్' డైరెక్టర్ షాకింగ్ డెసిషన్, ఏం చేయబోతున్నారో తెలుసా ?
Jana Nayagan: ఫ్లాప్ అయ్యాక 'జన నాయగన్' డైరెక్టర్ షాకింగ్ డెసిషన్, ఏం చేయబోతున్నారో తెలుసా ?
దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా 'జననాయగన్' థియేటర్లలో ఇటీవల విడుదలయింది. అయితే ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి ఆశించిన స్పందన రావడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు హెచ్ వినోత్ ఊహించని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
Jana Nayagan
విజయ్ చివరి సినిమా 'జననాయగన్' చాలాకాలం ఎదురుచూపుల తర్వాత జూలై 23న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. హెచ్. వినోత్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా నిజానికి జనవరిలోనే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఆలస్యం కావడంతో కొన్ని నెలలు వాయిదా పడి, చివరికి గత వారం విడుదలైంది. దళపతి విజయ్ చివరి చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి ఆశించిన స్పందన రావడం లేదు.
డిలీటెడ్ సీన్
'జననాయగన్' సినిమా 3 గంటల 3 నిమిషాల రన్టైమ్తో రిలీజైంది. అయినా కూడా కొన్ని సీన్లు తీసేసినట్లు తెలిసింది. దీనిపై గతంలోనే డైరెక్టర్ హెచ్. వినోత్ మాట్లాడారు. ఎడిటింగ్లో రెండు కామెడీ సీన్లు, రెండు ఫైట్లు, రెండు ఎమోషనల్ సీన్లు తీసేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ డిలీటెడ్ సీన్స్ను సపరేట్గా రిలీజ్ చేసే విషయంపై ప్రొడక్షన్ కంపెనీతో చర్చిస్తున్నామని, త్వరలోనే వాటిని ఫ్యాన్స్ ముందుకు తెచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా ఆయన అన్నారు. దీంతో విజయ్ ఫ్యాన్స్లో కొత్త ఆసక్తి మొదలైంది.
నటి ఆనంది ఆవేదన
ఈ సినిమాలో నటించిన సహాయ నటి ఆనంది, తన సీన్లను పూర్తిగా తీసేయడంపై ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో రిలీజ్ చేసి బాధపడింది. ఇంతకుముందు కూడా తను నటించిన కొన్ని సినిమాల్లో ఫైనల్ ఎడిటింగ్లో తన సీన్లు తీసేశారని చెప్పింది. 'జననాయగన్' సినిమాలోనూ అదే జరగడంతో నిరాశ చెందానని, తన కష్టం ఫ్యాన్స్కు చేరకపోవడం బాధగా ఉందని ఆమె పేర్కొంది. దీని తర్వాత చాలామంది సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.
మిక్స్డ్ రివ్యూలు
విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో 'జననాయగన్'పై ఫ్యాన్స్లో మొదట్నుంచీ భారీ అంచనాలున్నాయి. కానీ రిలీజ్ ఆలస్యం కావడం, సెన్సార్ సమస్యలు, సినిమా ముందే లీక్ అవ్వడం వంటివి సినిమాపై ఉన్న ఉత్సాహాన్ని కొంత దెబ్బతీశాయని సినీ వర్గాలు అంటున్నాయి. సినిమా రిలీజయ్యాక, విజయ్ నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కు ప్రశంసలు వచ్చినా, స్క్రీన్ప్లే, కొన్ని సీన్ల విషయంలో మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా, జనరల్ ఆడియన్స్ సినిమా కథనంపై రకరకాల అభిప్రాయాలు పంచుకుంటున్నారు.
కలెక్షన్స్ ప్రకటించని ప్రొడక్షన్ హౌస్
సినిమాకు 'A' సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినా, ఫ్యాన్స్ సపోర్ట్తో బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. రిలీజైన మొదటి వారం చివరికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ.250 కోట్లకు పైగా వసూలు చేస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. అయితే, దీనిపై ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వసూళ్ల వివరాలు ప్రకటించలేదు. ఈలోగా, డిలీటెడ్ సీన్స్ అధికారికంగా రిలీజ్ అవుతాయా లేదా అనేదే ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.