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- Jana Nayagan Box Office: 5వ రోజు జన నాయగన్ కి ఊహించని కలెక్షన్లు.. విజయ్ మూవీకి ఎంత వచ్చాయంటే?
Jana Nayagan Box Office: 5వ రోజు జన నాయగన్ కి ఊహించని కలెక్షన్లు.. విజయ్ మూవీకి ఎంత వచ్చాయంటే?
Jana Nayagan Box Office: దళపతి విజయ్ హీరోగా, హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'జన నాయగన్' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్మురేపుతోంది. 5వ రోజు కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయనేది చూస్తే,
జన నాయకుడికి మిశ్రమ స్పందన
దళపతి విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' సినిమా జూన్ 23న థియేటర్లలో రిలీజైంది. విజయ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక నటుడిగా ఇదే ఆయన చివరి సినిమా. అందుకే ఈ సినిమాను థియేటర్లలో పండగలా జరుపుకోవాలని అభిమానులు ఎదురుచూశారు. వాళ్లు ఊహించినట్టే సినిమాకు బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ ని ఇచ్చారు. కానీ, ఒక సినిమాగా 'జన నాయగన్'కు మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. 'ఇది విజయ్ చివరి సినిమా కాబట్టి ఒకసారి చూడొచ్చు' అని సోషల్ మీడియాలో చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు.
వీకెడ్లో దుమ్ములేపిన జన నాయగన్
మరికొందరు 'సినిమా మొత్తం దళపతి వన్ మ్యాన్ షో' అని అంటుంటే, 'పైసా వసూల్ సినిమా' అని అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, 'జన నాయగన్' కలెక్షన్లని వెల్లడించింది ప్రముఖ ట్రేడ్ వెబ్సైట్ సాక్నిల్క్. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు రోజుల్లో రూ.217.48 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు పేర్కొంది. వీకెండ్లో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించిన ఈ సినిమా, వీక్డేస్లో ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుందోనని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు.
జన నాయగన్ 5 రోజుల కలెక్షన్లు
అయితే అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ, వీక్డేస్లో(సోమవారం) కూడా 'జన నాయగన్' వసూళ్లలో దుమ్మురేపింది. సోమవారం నాడు ఈ సినిమా ఇండియాలో మాత్రమే రూ.10.15 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో, 5 రోజుల్లో ఇండియాలో మొత్తం రూ.157.74 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. ఇక ఓవర్సీస్లో నిన్న ఒక్కరోజే రూ.4 కోట్లు రాబట్టింది. ఫలితంగా, 5 రోజుల్లో ఓవర్సీస్లో ఈ సినిమా వసూళ్లు రూ.75.50 కోట్లకు చేరాయి. ఇప్పటివరకు 'జన నాయగన్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.233.24 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ముగ్గురు దర్శకుల మెరుపులు
ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డ్ 'A' సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. హెచ్. వినోద్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. 'జన నాయగన్'లో బాబీ డియోల్, పూజా హెగ్డే, ప్రకాష్ రాజ్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, నరైన్, ప్రియమణి, మమితా బైజు వంటి పెద్ద తారాగణం నటించింది. నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను నిర్మించారు. దళపతి విజయ్కి ఇష్టమైన ముగ్గురు దర్శకులు లోకేష్ కనగరాజ్, అట్లీ, నెల్సన్లను ముద్దుగా 'దళపతి బాయ్స్' అని పిలుస్తారు. ఈ ముగ్గురూ 'జన నాయగన్' క్లైమాక్స్లో గెస్ట్ రోల్స్లో కనిపించడం విశేషం.