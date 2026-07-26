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- Yash New House: బెంగళూరులో యశ్ ఇంద్రభవనం.. లోపల ఎలా ఉందో చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!
Yash New House: బెంగళూరులో యశ్ ఇంద్రభవనం.. లోపల ఎలా ఉందో చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!
Yash New House: సిటీ గోల లేకుండా, ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోసం హీరో యశ్ నార్త్ బెంగళూరులో తన ఫ్యామిలీ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన, అందమైన, విలాసవంతమైన ఇంటిని నిర్మించుకున్నాడు. ఆ లగ్జరీ హౌజ్ని చూస్తే మతిపోవాల్సిందే.
యశ్ కొత్తింటి స్పెషాలిటీ
నగరంలోని రణగొణ ధ్వనులకు దూరంగా, నార్త్ బెంగళూరులో నటుడు యశ్ తన కుటుంబం కోసం ఒక అందమైన, ప్రశాంతమైన, విలాసవంతమైన ఇంటిని కట్టుకున్నారు. ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్, సింపుల్ లగ్జరీ కలగలిపి ఉన్న ఈ ఇల్లు యశ్ లైఫ్స్టైల్కు అద్దం పడుతుంది. భార్య రాధికా పండిట్, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్న యశ్, తన కలల ఇంటిని ఎంతో శ్రద్ధగా, ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో తీర్చిదిద్దుకున్నారు.
ప్రెస్టీజ్ గోల్ఫ్షైర్లో యశ్ లగ్జరీ డ్యూప్లెక్స్
యశ్ నార్త్ బెంగళూరులోని ప్రతిష్టాత్మకమైన 'ప్రెస్టీజ్ గోల్ఫ్షైర్' రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీలో ఒక లగ్జరీ డ్యూప్లెక్స్ అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఈ ఇల్లు మోడ్రన్ డిజైన్తో పాటు ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన ఇంటీరియర్ తో డిజైన్ చేశారు. ఈ డ్యూప్లెక్స్ కోసం యశ్ సుమారు ₹6 కోట్ల నుంచి ₹7 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. బెంగళూరులోని ప్రముఖ ప్రీమియం ఏరియాలలో ఒకటైన ఈ ప్రాంతం పచ్చదనంతో నిండి ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా మంది వ్యాపారవేత్తలు, సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు నివసిస్తుంటారు.
చూడటానికి సింపుల్.. కానీ చాలా లగ్జరీ ఇంటీరియర్
యశ్ ఇంటి ఎంట్రన్స్ డోరే చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. పెద్ద చెక్క డోర్ గుండా లోపలికి వెళ్తే విశాలమైన లివింగ్ ఏరియా కనిపిస్తుంది. ఎక్కువగా తెలుపు రంగు థీమ్తో డిజైన్ చేసిన ఈ ప్రదేశానికి, రంగురంగుల అలంకరణ వస్తువులు కొత్త అందాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి. లివింగ్ రూమ్లోని ముదురు నీలం రంగు సోఫా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇంట్లో పెంచే మొక్కలు వాతావరణానికి తాజాదనాన్ని అందిస్తాయి. కన్సీల్డ్ లైటింగ్ సిస్టమ్, డక్టెడ్ ఏసీ, నేచురల్ స్టోన్ ఫ్లోరింగ్ వంటి అనేక ఆధునిక సౌకర్యాలు ఈ ఇంటి లగ్జరీ లుక్ను మరింత పెంచాయి.
గోల్ఫ్ కోర్స్ వ్యూతో అందమైన బాల్కనీ
యశ్ డ్యూప్లెక్స్ ఇంటి ప్రధాన ఆకర్షణలలో విశాలమైన ఓపెన్ బాల్కనీ కూడా ఒకటి. అందంగా తీర్చిదిద్దిన గోల్ఫ్ కోర్స్ కనిపించే ఈ బాల్కనీ, సిటీ లైఫ్ హడావిడి నుంచి దూరంగా ప్రశాంతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ బాల్కనీని లివింగ్ ఏరియాకు పొడిగింపులా డిజైన్ చేశారు. ఇక్కడ సౌకర్యవంతమైన ప్యాటియో ఫర్నిచర్, పచ్చని మొక్కల అలంకరణ ఉన్నాయి.
కుటుంబ సంప్రదాయాలకు వేదిక
ఇంత లగ్జరీ ఇల్లు అయినప్పటికీ, యశ్ ఇల్లు కుటుంబ సంబరాలకు, సంప్రదాయాలకు కూడా వేదికగా నిలుస్తుంది. యశ్, రాధికా పండిట్ దంపతులు వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ఉగాది వంటి అనేక పండుగలను తమ కుటుంబంతో కలిసి ఇంట్లోనే జరుపుకుంటారు. ఈ ప్రత్యేక క్షణాలకు సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలను, వీడియోలను ఈ జంట సోషల్ మీడియాలో కూడా పంచుకుంటూ ఉంటారు. యశ్ బెంగళూరులోని ఈ లగ్జరీ ఇల్లు కేవలం ఒక నివాసం మాత్రమే కాదు, ఆయన కష్టానికి, విజయానికి, కుటుంబ విలువలకు నిదర్శనం.
‘రామాయణ’, ‘టాక్సిక్’ సినిమాలతో యశ్ బిజీ
కెరీర్ పరంగా యశ్ ఇప్పుడు తన భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న పౌరాణిక చిత్రం ‘రామాయణ’లో రావణుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా 2026 నవంబర్ 8న విడుదల కానుంది. దీనితో పాటు గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న యాక్షన్ సినిమా ‘టాక్సిక్’ కూడా యశ్ లైనప్లో ఉంది. ఇటీవల ఈ సినిమాలోని ‘మనమోహక’ పాట విడుదలై ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ‘టాక్సిక్’ సినిమా 2026 ఆగస్టు 26న థియేటర్లలోకి రానుంది.