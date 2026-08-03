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- Jana Nayagan Collections: 300 కోట్ల క్లబ్కు చేరువలో సీఎం విజయ్ సినిమా, జన నాయగన్ కలెక్షన్స్ ఎంతంటే?
Jana Nayagan Collections: 300 కోట్ల క్లబ్కు చేరువలో సీఎం విజయ్ సినిమా, జన నాయగన్ కలెక్షన్స్ ఎంతంటే?
Jana Nayagan collections: దళపతి విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' 11వ రోజు కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద తన జోరును కొనసాగించింది. రెండో ఆదివారం కూడా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు రూ. 300 కోట్ల మైలురాయిని దాటడానికి కొన్ని కోట్ల దూరంలో ఉంది.
జన నాయకుడికి మిశ్రమ స్పందన
దళపతి విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' సినిమా జులై 23న థియేటర్లలో రిలీజైంది. విజయ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక నటుడిగా ఇదే ఆయన చివరి సినిమా. అందుకే ఈ సినిమాను థియేటర్లలో పండగలా జరుపుకోవాలని అభిమానులు ఎదురుచూశారు. వాళ్లు ఊహించినట్టే సినిమాకు బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ ని ఇచ్చారు. కానీ, ఒక సినిమాగా 'జన నాయగన్'కు మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. 'ఇది విజయ్ చివరి సినిమా కాబట్టి ఒకసారి చూడొచ్చు' అని సోషల్ మీడియాలో చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు.
జన నాయగన్ వసూళ్లలో భారీ పెరుగుదల
జన నాయగన్ వసూళ్లలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. 11వ రోజు ఆదివారం, ఈ చిత్రం భారతదేశంలో రూ. 10.70 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇది శనివారం కంటే 37% ఎక్కువ. రెండో వారంలో కూడా ప్రేక్షకుల ఆసక్తి తగ్గలేదని ఇది సూచిస్తుంది.
తాజా వసూళ్లతో
తాజా వసూళ్లతో, ఇండియా నెట్ కలెక్షన్ రూ. 175.60 కోట్లకు చేరింది. ఓవర్సీస్ మార్కెట్ రూ. 91 కోట్లు వసూలు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాస్ రూ. 295.92 కోట్లకు చేరుకొని, రూ. 300 కోట్ల మైలురాయికి దగ్గరలో ఉంది.
ఏ భాషలో ఎలా ఉందంటే?
ఆదివారం భారతదేశవ్యాప్తంగా 4,321 షోలలో ప్రదర్శించబడింది. తమిళ వెర్షన్ రూ. 9.75 కోట్లు వసూలు చేసింది. కావేరీ జల వివాదం కారణంగా కర్ణాటకలో ప్రదర్శనలు రద్దయినా రూ. 75 లక్షలు వచ్చాయి. తమిళనాడులో అత్యధికంగా రూ. 10 కోట్లు వసూలు చేసింది.