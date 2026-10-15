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- Jailer 2 Release: జపాన్ నుంచి దుబాయ్ దాకా జైలర్ 2 ఫీవర్.. పూనకాలతో ఊగిపోతున్న రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్
Jailer 2 Release: జపాన్ నుంచి దుబాయ్ దాకా జైలర్ 2 ఫీవర్.. పూనకాలతో ఊగిపోతున్న రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్
Jailer 2 Release: రజనీకాంత్ జైలర్ 2 సినిమా రిలీజ్ కావడంతో ఇండియా సహా ఓవర్సీస్లో ఫ్యాన్స్ సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. థియేటర్ల బయట డ్యాన్సులు, టపాసులు, హారతులతో అభిమానులు రచ్చ చేస్తున్నారు. సూపర్ స్టార్ సినిమా రిలీజ్ ఒక గ్లోబల్ ఈవెంట్లా మారిపోయింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ సంబరాలు
రజనీకాంత్ జైలర్ 2 రిలీజ్తో థియేటర్లన్నీ పండగ వాతావరణాన్ని తలపిస్తున్నాయి. సూపర్ స్టార్ను వెండితెరపై చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ భారీగా తరలివచ్చారు. టపాసులు, పూల దండలు, డ్యాన్సులతో ఇండియాలోని నగరాల నుంచి దుబాయ్, సింగపూర్, జపాన్, నార్త్ అమెరికా దాకా ఎక్కడ చూసినా ఫ్యాన్స్ హంగామానే కనిపిస్తోంది.
రజనీకాంత్ వీరాభిమానులకు ఈ సినిమా రిలీజ్ ఒక మామూలు పండగ కాదు. తెల్లవారుజామున షోలు, హారతులు, తలైవా నామస్మరణతో తమిళ సినిమా ఐకాన్కు ఉన్న క్రేజ్ ఏంటో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. ఇండియాలో రిలీజ్ అయిన రోజే జపాన్లో కూడా జైలర్ 2 ఒకేసారి విడుదల కావడం విశేషం.
దుబాయ్ నుంచి జపాన్ దాకా జైలర్ 2 మ్యానియా..
ఓవర్సీస్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ షోలకు ఫ్యాన్స్ పోటెత్తడంతో జైలర్ 2 రిలీజ్ ఒక పెద్ద ఈవెంట్లా మారిపోయింది. దుబాయ్లోని డెయిరా సిటీ సెంటర్లో ఉదయం 3 గంటల షోలకే ప్రేక్షకులు భారీగా చేరుకుని రజనీకాంత్కు జేజేలు పలికారు.
Jailer 2 FDFS celebration in Dubai - 3am Show
@voxcinemas #DeiraCityCenter
#DCC #Dubai #UAE #Jailer2
Waiting for Thalaivar Entry @rajinikanth
@Mohanlal
@Nelsondilpkumar
@sunpictures @anirudhofficial @iam_SJSuryah https://t.co/vU51tGxUiP
— Ramesh Murugappan (@Rameshmurugap13) October 14, 2026
Not India, not Chennai.. Humble #Jailer2 celebrations from the USA just for one man we grew up with from different generations, #Thalaivar #SuperstarRajinikanth https://t.co/Xjek5yxvS6
— Harish (@ghghomerun) October 15, 2026
#JAILER2 – FIRST-EVER SAME-DAY RELEASE in INDIA🇮🇳& JAPAN🇯🇵🌏
🔥HISTORY IN THE MAKING🔥
JAPAN THALAIVAR FANS, READY-YA?!🤘👓
日付変わっていよいよ本日公開【ジェイラー2】
史上初の印日同日公開！私も今回は日本で観ます。
劇場でお会いしましょう🙏 https://t.co/Km9dLJlUaG
— ラジニjp ரஜினி ஜப்பான் (@Rajini_Japan) October 14, 2026
సింగపూర్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ షోలకు సినిమా హాళ్లన్నీ నిండిపోయాయి. ఫ్యాన్స్ తమ ఫోన్ టార్చ్లైట్లు ఆన్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. నార్త్ అమెరికాలో కూడా థియేటర్ల బయట గుమిగూడిన ప్రేక్షకులు, సూపర్ స్టార్ బొమ్మ ఉన్న కస్టమైజ్డ్ టీషర్టులు వేసుకుని గ్రూపులుగా డ్యాన్సులు చేశారు.
న్యూజెర్సీలో ఫస్ట్ షోలకు భారీగా జనం వచ్చినట్లు స్థానిక ఫ్యాన్ క్లబ్స్ తెలిపాయి. నిలువెత్తు కటౌట్లు, బెలూన్లతో ఫ్యాన్స్ అంతా కలిసి సినిమాను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
రిలీజ్ రోజున జపాన్ కూడా స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. తొలిసారిగా ఒక రజనీకాంత్ సినిమా ఇండియా, జపాన్లలో ఒకేసారి రిలీజ్ అయింది. ఒక జపనీస్ ఫ్యాన్ కస్టమైజ్డ్ మర్చండైజ్కు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ, తోటి అభిమానులను ఈ సంబరాల్లో పాల్గొనాలని ఆహ్వానించాడు.
ఇండియాలో టపాసులు, హారతులు, డోలు మోతలు
ఇండియాలో, ముఖ్యంగా బెంగళూరు, చెన్నైలలో సినిమా రిలీజ్ ఒక పండగలా జరిగింది. షోలకు గంటల ముందే థియేటర్ల దగ్గరకు చేరుకున్న ఫ్యాన్స్.. టపాసులు కాల్చుతూ, నినాదాలు చేస్తూ రజనీకాంత్ భారీ కటౌట్లకు పూల దండలు వేశారు.
కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఈ సందర్భంగా సంప్రదాయ పూజలు కూడా చేశారు. ఆన్లైన్లో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో, ఒక అభిమాని ప్రహరీ గోడ ఎక్కి రజనీకాంత్ పోస్టర్ ముందు కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వడం కనిపించింది.
చెన్నైలో కూడా ఇలాంటి సందడే కనిపించింది. రజనీకాంత్ కూతురు సౌందర్య కాశీ థియేటర్కు వచ్చి ఫ్యాన్స్తో కలిసి డోలు చప్పుళ్లకు డ్యాన్స్ చేస్తూ సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు.
ఈ హంగామా కేవలం థియేటర్ల బయట మాత్రమే కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నగరిలో, తెరపై సినిమా యానిమేటెడ్ టైటిల్ కార్డ్ పడగానే ప్రేక్షకులు గట్టిగా అరిచారు. వాళ్ల అరుపుల ముందు థియేటర్ సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా చిన్నబోయింది.
రజనీకాంత్ సినిమా రిలీజ్ అంటే అన్ని తరాల అభిమానులను ఎలా ఏకం చేస్తుందో, ఒక మామూలు రోజును ఎంత పెద్ద పండగలా మారుస్తుందో ఈ సంబరాలు మరోసారి నిరూపించాయి.
జైలర్ 2లో టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా రజనీకాంత్ రీఎంట్రీ
నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్ట్ చేసిన జైలర్ 2, 2023లో వచ్చిన జైలర్ సినిమాకు కొనసాగింపుగా వస్తోంది. రిటైర్డ్ జైలర్ టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా రజనీకాంత్ మళ్లీ తన పాత్రలో నటించారు. ప్రశాంతంగా ఫ్యామిలీ లైఫ్ గడపాలనుకునే ఆయన జీవితంలోకి ఒక డేంజరస్ క్రిమినల్ నెట్వర్క్ ఎంటర్ అవ్వడంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది.
ఒక క్రాస్-బోర్డర్ సిండికేట్ తన కుటుంబాన్ని బెదిరించినప్పుడు, పాండియన్ మళ్లీ యాక్షన్లోకి దిగాల్సి వస్తుంది. ఈసారి అతను రహస్యంగా పనిచేస్తూ, ఆ క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్లో డ్రైవర్గా చేరి, దాన్ని లోపలి నుంచే నాశనం చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తాడు.
ఈ సీక్వెల్లో పాండియన్కు సపోర్ట్గా మోహన్లాల్, శివ రాజ్కుమార్ లాంటి పాత పాత్రలు మళ్లీ కనిపిస్తాయి. ఎస్.జె. సూర్య, విద్యాబాలన్ కీలక పాత్రల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చి హీరో పోరాటానికి కొత్త సవాళ్లు విసురుతారు.
నెల్సన్ మార్క్ డార్క్ హ్యూమర్, అనిరుధ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, రజనీకాంత్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో ఈ సినిమా ఫస్ట్ పార్ట్ సక్సెస్ను కంటిన్యూ చేస్తోంది. సినిమా రిలీజ్ సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న సంబరాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ స్టార్ స్టామినాను మరోసారి చూపిస్తున్నాయి.