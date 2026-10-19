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- Jailer 2 Memes: జైలర్ 2 ట్రెండింగ్ మీమ్స్.. రజనీ మాస్ నుంచి నెల్సన్ కామెడీ దాకా సోషల్ మీడియాలో రచ్చ!
Jailer 2 Memes: జైలర్ 2 ట్రెండింగ్ మీమ్స్.. రజనీ మాస్ నుంచి నెల్సన్ కామెడీ దాకా సోషల్ మీడియాలో రచ్చ!
Jailer 2 Memes: జైలర్ 2 మీమ్స్: రజనీకాంత్ హీరోగా నెల్సన్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన జైలర్ 2 సినిమాపై సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజనీ మాస్ సీన్స్, నెల్సన్ కామెడీ, భారీ స్టార్ కాస్టింగ్ మీద నెటిజన్లు వేస్తున్న ఫన్నీ మీమ్స్ ఓసారి చూద్దాం.
జైలర్ 2 వైరల్ మీమ్స్
థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్ విజిల్స్ వేస్తుంటే, సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ వర్షం కురుస్తోంది. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే ఆ కిక్కే వేరు. ఆ సెలబ్రేషన్స్ను మీమ్ క్రియేటర్స్ ఇంకో లెవెల్కు తీసుకెళ్తున్నారు.
రజనీ స్టైల్, యాక్షన్ సీన్స్, నెల్సన్ మార్క్ కామెడీ.. ఇలా ప్రతి విషయాన్ని మీమర్స్ వాడుకుంటున్నారు. సినిమా చూడని వాళ్లు కూడా అసలు ఏం జరుగుతుందో అని వెతికేలా ఈ మీమ్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
జైలర్ 2 సోషల్ మీడియా మీమ్స్
భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన జైలర్ 2 సినిమా థియేటర్లలో అదరగొడుతోంది. అదే సమయంలో ఈ సినిమా గురించి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చలు, మీమ్స్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
సినిమాలో మాస్ సీన్స్, కామెడీ టైమింగ్, స్టార్ల లుక్స్ మీద ఫ్యాన్స్ ఒకపక్క చర్చిస్తున్నారు. మరోపక్క వీటిపై వస్తున్న ఫన్నీ మీమ్స్ ఇంటర్నెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
అసలు జైలర్ 2 సినిమాలో ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంటున్న అంశాలు ఏంటి? ఈ మీమ్స్ కల్చర్ సినిమాపై అంచనాలను ఎలా పెంచుతోందో ఇక్కడ చూద్దాం.
జైలర్ 2 సినిమా విశేషాలు
రజనీకాంత్ హీరోగా నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. అక్టోబర్ 15న రిలీజైన ఈ సినిమా ఫ్యాన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
ముత్తువేల్ పాండియన్
జైలర్ ఫస్ట్ పార్ట్లో రిటైర్డ్ జైలర్గా కనిపించిన రజనీకాంత్, సెకండ్ పార్ట్లో మళ్లీ టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తన కుటుంబానికి వచ్చిన కొత్త ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి ఆయన మళ్లీ యాక్షన్ మోడ్లోకి దిగడమే ఈ సినిమా స్టోరీ.
సినిమాలో నటించిన స్టార్లు
ఈ సినిమాకు ఉన్న అతిపెద్ద బలం భారీ స్టార్ కాస్టింగ్. రజనీకాంత్తో పాటు రమ్యకృష్ణ, విద్యాబాలన్, మోహన్ లాల్, శివరాజ్కుమార్, జాకీ ష్రాఫ్, ఎస్.జె. సూర్య, విజయ్ సేతుపతి, మిథున్ చక్రవర్తి, యోగిబాబు లాంటి స్టార్లు ఈ సినిమాలో నటించారు.
పాన్ ఇండియా స్టార్లు
వేర్వేరు భాషలకు చెందిన స్టార్ హీరోలు, నటులు ఈ సినిమాలో కనిపించడం ఫ్యాన్స్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచింది. వీళ్లందరి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ అయింది.
జైలర్ 2 మీమ్స్ ట్రెండ్
ఒక కొత్త సినిమా రిలీజైనప్పుడు అందులోని డైలాగ్స్, సీన్స్, నటుల ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీమ్స్గా మారడం కామన్. ఇప్పుడు జైలర్ 2 సినిమాకు కూడా సోషల్ మీడియాలో అదే రేంజ్ అటెన్షన్ దొరుకుతోంది.
రజనీ మాస్ సీన్స్
ముఖ్యంగా సినిమాలో ఉన్న స్టార్ కాస్టింగ్, రజనీకాంత్ మాస్ సీన్స్, కామెడీ ఎపిసోడ్స్ను బేస్ చేసుకుని నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ మీమ్స్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే రేపుతున్నాయి.
మీమ్ క్రియేటర్స్
సినిమా చూసిన ఫ్యాన్స్ తమకు నచ్చిన సీన్స్ను పొగుడుతున్నారు. మీమ్ క్రియేటర్స్ అవే సీన్స్ను ఫన్నీగా మార్చేస్తున్నారు. దీంతో జైలర్ 2 సినిమా థియేటర్లలోనే కాదు, సోషల్ మీడియాలోనూ ట్రెండింగ్లో ఉంది.