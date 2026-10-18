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- Jailer 2 Collection Day 3: 75 ఏళ్ల వయసులో.. బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోన్న రజినీకాంత్, జైలర్ 2 ప్రభంజనం, 3 రోజుల్లో ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Jailer 2 Collection Day 3: 75 ఏళ్ల వయసులో.. బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోన్న రజినీకాంత్, జైలర్ 2 ప్రభంజనం, 3 రోజుల్లో ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Jailer 2 Collection Day 3: బాక్సాఫీస్ పై దండయాత్ర చేస్తున్నాడు సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్. భారీ అంచనాల నడుమ రిలీజ్ అయిన జైలర్ 2 సినిమా వసూళ్ల వరద పారిస్తోంది. మూడు రోజుల్లో మూడు సెంచరీలతో తలైవా తగ్గేదే లేదంటున్నాడు.
జైలర్ 2 మూడవ రోజు బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్:
సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ తెరకెక్కించిన యాక్షన్ డ్రామా 'జైలర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. అక్టోబర్ 15, గురువారం నాడు థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ చిత్రం, మూడవ రోజు శనివారం (అక్టోబర్ 17) వసూళ్లలో భారీ జంప్ను నమోదు చేసింది. విడుదలైన కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్ల మైలురాయిని దాటి, శరవేగంగా రూ. 317.15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది
మూడు రోజుల వసూళ్ల పూర్తి వివరాలు
సాక్నిల్క్ (Sacnilk) అందించిన గణాంకాల ప్రకారం, 'జైలర్ 2' చిత్రం మూడవ రోజు శనివారం భారత్లో రూ. 47.80 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లను సాధించింది. శుక్రవారం సాధించిన రూ. 37.10 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 28.8 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది. దీనితో భారతదేశంలో మొదటి మూడు రోజులకు గాను ఈ చిత్రం మొత్తం రూ. 144.60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను నమోదు చేయగా, దేశీయ గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 169.65 కోట్లకు చేరాయి. ఓవర్సీస్ మార్కెట్లలోనూ ఈ చిత్రం సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. మూడవ రోజు శనివారం నాడు విదేశాల నుంచి రూ. 47.50 కోట్లు రాగా, మొత్తం ఓవర్సీస్ గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 147.50 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
భారత్లోని రూ. 169.65 కోట్ల గ్రాస్ - విదేశాలలోని రూ. 147.50 కోట్ల గ్రాస్లతో కలిపి, 'జైలర్ 2' ప్రపంచవ్యాప్త మొత్తం గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 317.15 కోట్లకు చేరాయి. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 15 గురువారం నాడు భారత్లో రూ. 59.70 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో ఘనమైన ఓపెనింగ్ సాధించింది. రెండవ రోజు శుక్రవారం ఈ వసూళ్లు రూ. 37.10 కోట్లకు తగ్గినప్పటికీ, శనివారం నాటికి మళ్లీ పుంజుకుని భారీ వసూళ్లను సాధించింది. అన్ని భాషల్లోనూ థియేటర్ల సగటు ఆక్యుపెన్సీ రెండవ రోజున 48.2 శాతంగా ఉండగా, మూడవ రోజున 53.9 శాతానికి పెరిగింది.
జైలర్ 2 ఏ భాషలో ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
శనివారం నాటి దేశీయ వసూళ్లలో తమిళ వెర్షన్ ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. తమిళం: 7,802 షోల ద్వారా రూ. 34.60 కోట్లు (69.1% ఆక్యుపెన్సీ) తెలుగు: 2,100 షోల ద్వారా రూ. 8.50 కోట్లు (58.4% ఆక్యుపెన్సీ) హిందీ: 4,554 షోల ద్వారా రూ. 4.25 కోట్లు (26% ఆక్యుపెన్సీ) కన్నడ: 148 షోల ద్వారా రూ. 0.45 కోట్లు (49% ఆక్యుపెన్సీ) ఈ నాలుగు భాషల వెర్షన్లు కలిసి మూడవ రోజున భారత్లో రూ. 47.80 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టాయి.
థియేటర్ ఆక్యుపెన్సీ
తమిళ 2D వెర్షన్ శనివారం రోజున మొత్తం 74.23 శాతం ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేసింది. మార్నింగ్ షోలలో 54.08 శాతం నమోదు కాగా, మ్యాటినీల్లో 74.08 శాతం, ఈవినింగ్ షోలలో 78.69 శాతం , నైట్ షోలలో అత్యధికంగా 90.08 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. తెలుగు 2D వెర్షన్ విషయానికి వస్తే, మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ 60.55 శాతంగా ఉంది. ఇందులో మార్నింగ్ షోలు 38 శాతం, మ్యాటినీలు 66.27 శాతం, ఈవినింగ్ షోలు 63.18 శాతం, నైట్ షోలు 74.73 శాతం ఆక్యుపెన్సీని సాధించాయి. అలాగే మూడవ రోజున ఈ సినిమాకు 31,21,280 ఫుట్ఫాల్స్ రాగా, మూడు రోజుల మొత్తం ఫుట్ఫాల్స్ సంఖ్య 93,61,338 కి చేరింది.
రాష్ట్రాల వారీగా జైలర్ 2 గ్రాస్ కలెక్షన్లు
రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే శనివారం రోజున ప్రాంతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద తమిళనాడు రూ. 23 కోట్ల గ్రాస్ సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. కేరళ రూ. 9 కోట్లు అందించగా, ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణ ఉమ్మడిగా రూ. 9.75 కోట్లను రాబట్టాయి. కర్ణాటక నుండి రూ. 8.50 కోట్లు, అలాగే భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి రూ. 5.75 కోట్లు వచ్చాయి. దీంతో మూడవ రోజు రాష్ట్రాల వారీగా మొత్తం గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 56 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి.
అసలు సినిమా కథేంటి? ఎవరు నటించారు?
నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'జైలర్ 2' కథ రిటైర్డ్ జైలర్ టైగర్ ముత్తువేల్ పాండ్యన్ (రజినీకాంత్) చుట్టూ తిరుగుతుంది. క్రిమినల్ అండర్వరల్డ్ నుండి కొత్త ముప్పు ఎదురైనప్పుడు ఆయన ప్రశాంతమైన జీవితానికి ఆటంకం కలుగుతుంది. తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి, తన వారసత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయన మళ్లీ తన యాక్షన్ పంథాలోకి మారాల్సి వస్తుంది. ఈ చిత్రంలో రజినీకాంత్తో పాటు విద్యాబాలన్, శివ రాజ్కుమార్ , మోహన్లాల్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.