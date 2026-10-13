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- Jailer 2: జన నాయకన్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టేందుకు రెడీ అయిన జైలర్ 2.. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తోనే ఇన్ని కోట్లా?
Jailer 2: జన నాయకన్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టేందుకు రెడీ అయిన జైలర్ 2.. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తోనే ఇన్ని కోట్లా?
Jailer 2: సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'జైలర్ 2' ఈ వారం థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. రిలీజ్కు ముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తో ఈ సినిమా కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటో చూద్దాం.
జైలర్ 2 రికార్డులు
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ 'జైలర్ 2' రిలీజ్ కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్షన్లో సన్ పిక్చర్స్ ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. అక్టోబర్ 15న ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ గురించి ఇంటర్నెట్లో ఓ రేంజ్లో చర్చ జరుగుతోంది.
స్టార్టింగ్లో టికెట్ సేల్స్ కాస్త స్లోగా ఉన్నా, ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా చెన్నైలోని టాప్ థియేటర్లలో ఫస్ట్ డే షోల టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. దీంతో ఫ్యాన్స్లో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
రిలీజ్ కు ముందే హౌస్ఫుల్ అవుతున్న థియేటర్లు!
జైలర్ 2 అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొదలైనప్పుడు పెద్దగా రెస్పాన్స్ లేదనే టాక్ వినిపించింది. కానీ ఇప్పుడు బుక్మైషోలో చాలా థియేటర్లకు బుకింగ్స్ స్పీడందుకున్నాయి. చెన్నైలోని ఫేమస్ మాయాజాల్ థియేటర్లో దాదాపు అన్ని స్క్రీన్లకు బుకింగ్స్ ఫుల్ అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చాయి.
అలాగే పీవీఆర్ మల్టీప్లెక్స్, సత్యం లాంటి టాప్ థియేటర్లలో ఫస్ట్ డే షోల టికెట్లు అన్నీ అమ్ముడైపోయాయి. అయితే కొన్ని సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో ఉదయం 8.30, 9 గంటల షోలకు ఇంకా టికెట్లు దొరుకుతున్నాయి. ఇదే స్పీడ్లో బుకింగ్స్ జరిగితే, ఫస్ట్ డే మాత్రమే కాదు, ఫస్ట్ వీక్ మొత్తం హౌస్ఫుల్ బోర్డులు పక్కా అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
జెట్ స్పీడ్లో టికెట్ సేల్స్!
తమిళనాడులోనే కాదు, ఇతర రాష్ట్రాలు, ఓవర్సీస్లో కూడా జైలర్ 2పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కేరళలో రజనీకాంత్ మూవీకి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ అదిరిపోతున్నాయి. హిందీ, తెలుగు భాషల్లో ప్రమోషన్స్ సరిగ్గా చేయలేదనే విమర్శలు ఉన్నా, ఓవర్సీస్లో మాత్రం టికెట్ సేల్స్ ఫాస్ట్గా జరుగుతున్నాయి. దీంతో ఫస్ట్ డే వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్లలో జైలర్ 2 సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
రూ.40 కోట్లు దాటిన అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్?
జైలర్ 2 వరల్డ్వైడ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కలెక్షన్స్ ఇప్పటికే రూ.40 కోట్లు దాటేశాయి. ఒక్క కేరళలోనే దాదాపు రూ.4.5 కోట్ల మేర అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జరిగినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అక్టోబర్ 15న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా, ఫస్ట్ డేనే వరల్డ్వైడ్గా రూ.90 కోట్ల నుంచి రూ.100 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తుందని బాక్సాఫీస్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.
'జన నాయకన్' కలెక్షన్లను జైలర్ 2 దాటేస్తుందా?
లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో రజనీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' సినిమాకు మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చినా, వరల్డ్వైడ్గా రూ.500 కోట్లు వసూలు చేసిందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇప్పుడు జైలర్ 2 కలెక్షన్ల పరంగా ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందనే ఆసక్తి అందరిలో నెలకొంది. ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ.600 కోట్ల నుంచి రూ.800 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తుందని సినీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
అంతేకాదు, విజయ్ నటించిన 'జన నాయకన్', సూర్య 'కరుప్పు' సినిమాల కలెక్షన్లను జైలర్ 2 మొదటి మూడు రోజుల్లోనే దాటేస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ అంచనాలు నిజమవుతాయా లేదా అనేది సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక వచ్చే రెస్పాన్స్ను బట్టే తెలుస్తుంది.
జైలర్ 2కి కలిసొచ్చిన అదృష్టం.. 7 రోజుల కలెక్షన్ల వేట?
జైలర్ 2 రిలీజ్ డేట్ ఈ సినిమా కలెక్షన్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ కానుంది. అక్టోబర్ 15 గురువారం రోజున ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది. ఆ తర్వాతి వారం ఆయుధ పూజ, విజయదశమి పండుగ సెలవులు రావడం సినిమాకు బాగా కలిసొచ్చే అంశం. దీంతో ఫస్ట్ వీక్ మొత్తం థియేటర్లకు ఆడియన్స్ క్యూ కట్టే ఛాన్స్ ఉంది.
ముఖ్యంగా మొదటి నాలుగు రోజులు సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే, పండుగ సెలవుల్లో టికెట్ సేల్స్ మరింత పెరుగుతాయి. సంక్రాంతి, దీపావళి లాంటి పండుగ సీజన్లకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా సన్ పిక్చర్స్ ఈ రిలీజ్ డేట్ను ప్లాన్ చేసిందని ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకుంటున్నారు.
రూ.1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరుతారా?
ఫస్ట్ పార్ట్ 'జైలర్' బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కావడంతో, సెకండ్ పార్ట్పై ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ మరోసారి ఆడియన్స్ను మెప్పించేలా స్క్రీన్ప్లే రాసుకుంటే, జైలర్ 2 కలెక్షన్లలో సరికొత్త రికార్డులు సెట్ చేయడం ఖాయం. ముఖ్యంగా రూ.1000 కోట్ల భారీ కలెక్షన్ల టార్గెట్ను జైలర్ 2 రీచ్ అవుతుందా లేదా అనే చర్చ ఫ్యాన్స్ మధ్య అప్పుడే మొదలైంది.