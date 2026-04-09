Jaya Bachchan: రూ.120 కోట్లతో 78 ఏళ్ళ వయసులో సీనియర్ హీరోయిన్ జల్సా..ఫోటోలు చూశారా
సీనియర్ నటి జయా బచ్చన్ కు 78 ఏళ్లు నిండాయి. ఆమె 1948లో జబల్పూర్లో జన్మించారు. జయా తన కెరీర్లో ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాల్లో నటించారు, ఇప్పటికీ సినిమాల్లో చురుగ్గా ఉన్నారు. ఆమె ముంబైలోని 'జల్సా' అనే విలాసవంతమైన బంగ్లాలో నివసిస్తున్నారు.
16
Image Credit : instagram
జయా బచ్చన్
జయా బచ్చన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, ముంబైలోని జుహూ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆమె విలాసవంతమైన బంగ్లా 'జల్సా' లోపలి ఫొటోలను చూపిస్తున్నాం. ఈ బంగ్లా 10,125 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.
26
Image Credit : instagram
జయా బచ్చన్ 'జల్సా' బంగ్లా
జయా బచ్చన్ 'జల్సా' బంగ్లా రెండంతస్తుల భవనం. దీనికి మొదట 'మానస' అనే పేరు ఉండేది. ఈ బంగ్లా లోపల చాలా స్టైలిష్, రాయల్ లుక్తో ఉంటుంది. దీని ఇంటీరియర్ కూడా చాలా ప్రత్యేకం.
36
Image Credit : instagram
బంగ్లా విలువ సుమారు రూ.120 కోట్లు
ఈ బంగ్లాలో జయా బచ్చన్ తన పూర్తి కుటుంబంతో నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడ భర్త అమితాబ్ బచ్చన్, కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్, కోడలు ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్తో పాటు కూతురు, ఆమె పిల్లలు కూడా ఉంటారు. ఈ బంగ్లా విలువ సుమారు రూ.120 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
46
Image Credit : instagram
వజ్రాలతో చేసిన బరువైన ఆభరణాలు
జయా, అమితాబ్ బచ్చన్ల 'జల్సా' బంగ్లాలో ఒక గుడి కూడా ఉంది. ఇక్కడి విగ్రహాలను బంగారం, వజ్రాలతో చేసిన బరువైన ఆభరణాలతో అలంకరించారు.
56
Image Credit : instagram
లివింగ్ రూమ్
'జల్సా'లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైనది లివింగ్ రూమ్. ఇందులో ఎత్తైన పైకప్పులు, అద్భుతమైన షాండ్లియర్లు, నేల నుంచి పైకప్పు వరకు సహజ కాంతిని తెచ్చే కిటికీలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో ఇత్తడి విగ్రహాలు, వెండి షోపీస్లు, మంజిత్ బావా వంటి ప్రసిద్ధ కళాకారుల పెయింటింగ్స్ గోడలపై కనిపిస్తాయి.
66
Image Credit : instagram
కుటుంబానికి చెందిన ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాల ఫొటోలు
జయా బచ్చన్ బంగ్లాలో ఒక ప్రత్యేకమైన గోడ ఉంది. ఈ గోడపై బచ్చన్ కుటుంబానికి చెందిన ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాల ఫొటోలు ఉంటాయి. అలాగే, ఈ బంగ్లాలో బిగ్ బి తన పనులు చేసుకునేందుకు ఒక స్టడీ రూమ్ కూడా ఉంది.
Latest Videos