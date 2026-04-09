Jabardasth Apparao: అప్పారావు జీవితమే నాశనం అయ్యేది, వికటించిన హెయిర్ కలర్.. కానీ దెబ్బకు దశ తిరిగింది
జబర్దస్త్ అప్పారావు కమెడియన్ గా టాలీవుడ్ లో రాణిస్తున్నారు. తన ఫేస్ కలర్ వల్లే తనకు అవకాశాలు వచ్చాయి అని అంగీకరించారు. అయితే దాని వెనుక షాకింగ్ స్టోరీ ఉంది.
ప్రముఖ కమెడియన్ జబర్దస్త్ అప్పారావు తన కామెడీతో ప్రేక్షకులని అలరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఏళ్ల తరబడి అప్పారావు జబర్దస్త్ లో ప్రధాన కమెడియన్ గా కొనసాగారు. సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు అందుకుంటున్నారు. జబర్దస్త్ అప్పారావుకి ఆయన ఫేస్ కలర్ ప్లస్ అయింది అనే చెప్పాలి. నల్లగా ఉండడం వల్లే కమెడియన్ గా మరిన్ని ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి.
నల్లగా మారడం వెనుక శాడ్ స్టోరీ
అయితే అప్పారావు ముఖం అంత నల్లగా మారడం వెనుక ఒక శాడ్ స్టోరీ ఉంది. తన ముఖానికి ఆ కలర్ పుట్టుకతో వచ్చింది కాదు అని అప్పారావు అన్నారు. అప్పారావు మాట్లాడుతూ ఒంగోలు గిత్త అనే సినిమా కోసం హెయిర్ కలర్ వేసుకున్నా. అప్పటి నుంచి ముఖం నల్లగా మారడం ప్రారంభం అయింది. ఆ తర్వాత ఓ సినిమా ఓపెనింగ్ కి వెళితే మేకప్ మ్యాన్ షాకింగ్ విషయం చెప్పారు.
హెయిర్ కలర్స్ లో అమ్మోనియా
ఆ మేకప్ మ్యాన్ నాతో మాట్లాడుతూ బాబాయ్ మీ ముఖానికి అమ్మోనియా పట్టేసింది అని అన్నాడు. హెయిర్ కలర్స్ లో అమ్మోనియా ఉన్నవి, అమ్మోనియా లేనివి ఉంటాయి అట. కానీ కానీ నాకు ఆ విషయం తెలియదు. ఆ అమ్మోనియా నా ముఖానికి పట్టడం వల్ల ఇలా విపరీతంగా నల్లగా అయిపోయాను అని అప్పారావు తెలిపారు.
దేవుడి దయ వల్ల అదే నాకు ప్లస్
నా బాడీ మొత్తం అంత నల్లగా ఉండదు. కానీ ముఖం మాత్రం పాడైపోయింది. అయినప్పటికీ దేవుడి దయ వల్ల అదే నాకు ప్లస్ అయింది అని అప్పారావు తెలిపారు. కానీ ముఖం కోసం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా. ఒక డాక్టర్ కుమార్తె నన్ను చూశారు. నా గురించి వాళ్ళ నాన్నకు చెప్పారు. ఆయన నాలుగు సిట్టింగ్స్ లో నాకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు.
అప్పారావు రెమ్యునరేషన్
కొంతవరకు బెటర్ అయ్యాను. కానీ డేట్స్ కుదరకపోవడం వల్ల ట్రీట్మెంట్ కొనసాగించలేదు. ముఖం అలాగే ఉండిపోయింది అని అప్పారావు అన్నారు. అప్పారావు జబర్దస్త్ లో నెలకు 3 లక్షల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకునేవారు.