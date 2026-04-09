Chiranjeevi: చిరంజీవి తర్వాత మెగాస్టార్ అయ్యే అర్హత ఎవరికి ఉంది ? ఆ లక్షణాలు ఉన్న ఆరుగురు హీరోలు వీళ్ళే
Chiranjeevi: చిరంజీవి తర్వాత టాలీవుడ్ లో నెంబర్ 1 స్థానం ఎవరిది అనే చర్చ చాలా కాలంగా సాగుతోంది. ఆ స్థానానికి చేరువగా ఉన్న హీరోలు ఎవరో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొన్ని దశాబ్దాల పాటు టాలీవుడ్ లో అగ్ర స్థానంలో కొనసాగారు. చిరంజీవి తర్వాత టాప్ చైర్ ఎవరిది అనే చర్చ చాలా కాలంగా సాగుతోంది. ఆ స్థానానికి అర్హత ఎవరికి ఉంది అనే విషయంలో అభిమానుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. మా హీరో నెంబర్ 1 అంటే కాదు మా హీరోనే నెంబర్ 1 అంటూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వార్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే నిజంగా చిరంజీవి తర్వాత అగ్ర స్థానానికి దగ్గరగా ఉన్న హీరోలు ఎవరు ? వారికి ఉన్న అర్హత ఏంటి అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రభాస్
భారీ సినిమాలు, బాక్సాఫీస్ రికార్డుల పరంగా ప్రభాస్ కి తిరుగులేదు. పాన్ ఇండియా సినిమాల వల్ల ప్రభాస్ అన్నీ సీరియస్ కథలు చేస్తున్నారు. కానీ ప్రభాస్ లో కామెడీ టైమింగ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ప్రభాస్ నెంబర్ 1 రేసులో ఉంటారు.
మహేష్ బాబు
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకి టాలీవుడ్ లో సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. చిరంజీవి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు నెంబర్ స్థానం కోసం మహేష్, పవన్ కళ్యాణ్ మధ్య తీవ్ర పోటీ జరిగింది. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వారణాసి అనే పాన్ వరల్డ్ మూవీ చేస్తున్నారు.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్
నటన, డైలాగ్ డెలివరీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రధాన బలం. కామెడీ టైమింగ్, డ్యాన్సింగ్ స్కిల్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం తారక్ పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తున్నారు.
రాంచరణ్
రంగస్థలం చిత్రం నుంచి రాంచరణ్ నటనలో నెక్స్ట్ లెవల్ కి వెళ్లారు. చిరంజీవి తనయుడిగా ఆ లెగసీ కూడా ఉంది. చరణ్ కూడా ప్రస్తుతం భారీ పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తున్నారు.
అల్లు అర్జున్
పుష్ప 2 చిత్రంతో అల్లు అర్జున్ ఏకంగా ప్రభాస్ కి పోటీ ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగారు. సినిమా విషయంలో బన్నీ కమిట్మెంట్ లెవల్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. పాత్ర కోసం ఎంత దూరమైనా వెళతారు అనే ప్రశంస బన్నీకి ఉంది.
పవన్ కళ్యాణ్
పవన్ కళ్యాణ్ కి అమితమైన అభిమానుల ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ సినిమాల విషయంలో వెనుకబడ్డారు. రాజకీయాల కారణంగా పవన్ భారీ సినిమాలు చేయడం లేదు.