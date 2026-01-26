- Home
Illu Illalu Pillalu Today Episode Jan 26: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు నేటి ఎపిసోడ్లో తెల్లారితే అమూల్య పెళ్లి జరగనుంది. ఈలోపే వల్లి, భాగ్యం ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధపడతారు. రామరాజు మాత్రం ఆనందంతో పొంగిపోతాడు.
వల్లిపై ప్రేమ అనుమానం
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు నేటి ఎపిసోడ్లో అమూల్య హల్దీ ఫంక్షన్కు అందరూ సిద్ధమవుతారు. పసుపు దంచే కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. వేదవతి, ప్రేమ, నర్మద అందరూ పసుపు దంచుతూ ఉంటే వల్లి మాత్రం ఒక చోట ఇటు అటు తిరుగుతూ తెగ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అది ప్రేమ చూసి నర్మదకు చెబుతుంది. చూడక్కా ఉత్తమ కోడలు అనిపించుకోవడానికి ఎప్పుడూ ముందుండి పనిచేస్తుంది, తనకిక్కడ జరుగుతున్న వాటితో సంబంధం లేనట్టు ఏదో విషయం గురించి టెన్షన్ పడుతూ ఆలోచిస్తుంది అని అంటుంది. ఈ లోపు వల్లి దగ్గరికి భాగ్యం వస్తుంది. వాళ్ళిద్దరిని చూసి ప్రేమ అనుమానిస్తుంది.
వల్లితో ఇప్పుడు ఏం చేయాలని భాగ్యం అడుగుతుంది. దానికి వల్లి ఏదో ఒకటి చేద్దాంలే అంటుంది. ఈలోపు వల్లిని వేదవతి పిలుస్తుంది. పసుపు దంచమని చెబుతుంది. దాంతో వల్లి కూడా పసుపు దంచడానికి వస్తుంది. ఈ లోపు రామరాజు వచ్చి ‘వల్లి... మీ నాన్న ఏరి? కనిపించడం లేదు’ అని అడుగుతాడు. దానికి పరాకుగా ఉన్న వల్లి కిడ్నాప్ చేసేసారు అని అనేస్తుంది. దాంతో అందరూ షాక్ అవుతారు. వల్లి కిళ్ళి కొనుక్కోడానికి వెళ్లారని కవర్ చేస్తుంది.
వల్లికి వార్నింగ్
ఈలోపు నర్మద వల్లితో ‘ఏంటక్కా ఇది, ఏంటి టెన్షన్ పడుతున్నావ్. తల్లి కూతుళ్ల టెన్షన్ చూస్తుంటే మీరు ఏదో చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది. అలా మీరు ఏదైనా చేస్తున్నట్టు నాకు తెలిస్తే పసుపు కాదు మీ ఇద్దరిని దంచుతాను’ అని ప్రేమ కూడా వార్నింగ్ ఇస్తుంది. అందరూ ఆనందంగా పసుపు దంచుతారు. బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఒక పాటను కూడా వేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి సీన్ సేనాపతి ఇంటికి మారుతుంది. పెద్దమ్మ మాట్లాడుతూ వేదవతిని పలకరించి వస్తానని చెబుతుంది.
‘ఆ ఇంటికి ఈ ఇంటికి మధ్యన గీత ఉందని మీకు తెలియదా? మీరు ఎలా వెళ్తారు? ఈ ఇంట్లో వాళ్ళు ఆ ఇంటికి వెళ్ళరు.. ఆ ఇంట్లో ఉన్నవారు ఈ ఇంటికి వెళ్ళరు’ అని భద్రావతి వాదిస్తుంది. వాళ్లు మనతో సంబంధం తెంచుకుని వెళ్లిపోయారు అని అంటుంది. దానికి పెద్దమ్మ మాట్లాడుతూ ‘వాళ్ళు తెంచుకోలేదు మీరే తెంచుకున్నారు నాకంత తెలుసు. అయినా నా మనవరాలిని, నా చిన్న కూతురుని నేను పలకరించి రావడానికి నాకు ఎవరి పర్మిషన్ అవసరం లేదు.. నువ్వొస్తానంటే నేను తీసుకెళ్తాను’ అని అంటుంది. దానికి భద్రావతి నేను రాను అని అంటుంది.
రామరాజు ఇంటికి పెద్దమ్మ
రామరాజు ఇంట్లో హల్దీ ఫంక్షన్ మొదలవుతుంది. అమూల్యను బాగా తయారుచేసి అందరూ పసుపు రాసి ఆశీర్వదిస్తారు. ఈ మధ్యలో కూడా ప్రేమ, ధీరజ్ మళ్లీ గిల్లికజ్జాలు పెట్టుకుంటారు. కానీ భాగ్యం, వల్లి మాత్రం ముఖాలు మాడ్చుకొని ఉంటారు. మంగళ స్నానాలు పూర్తవుతాయి. అందరూ ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు.
ఇక పెద్దమ్మ వేదవతి ఇంటికి వస్తుంది. అక్కడ వేదవతి, నర్మద, ప్రేమ అమూల్యను రెడీ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ పెద్దమ్మను చూసి అందరూ షాక్ అవుతారు. పెళ్లికి మమ్మల్ని పిలవలేదేమి అని అడుగుతుంది పెద్దమ్మ. దానికి వేదవతి ‘నాకు అందర్నీ పిలవాలనిపిస్తుంది. కానీ భద్రావతి అక్కకి కోపం ఎక్కువ. ఆ ఇంటి మనుషులతో మాట్లాడితే కోపంతో ఊగిపోతుంది’ అని చెబుతుంది.
దానికి పెద్దమ్మ తనకు అన్ని విషయాలు తెలుసని చెబుతుంది. పెద్దమ్మ కాలి పై పడి అమూల్య ఆశీర్వాదాలు పొందుతుంది. ప్రేమను చూసి ‘నేను మీ నాన్నమ్మ అక్కని. మీ నానమ్మ ఫోన్ చేసి అన్ని విషయాలు చెప్పింది’ అని వివరిస్తుంది. మీరందరిని ఒక్కటి చేసే సందర్భం త్వరలోనే వస్తుంది. సంతోషంగా ఉండండి అని చెబుతుంది. తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది.
అమూల్య కిడ్నాప్
రాత్రి అయిన తర్వాత రామరాజు మందు కొడుతూ కనిపిస్తాడు. తిరుపతి కూడా అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటాడు. తిరుపతికి మందు గ్లాసు ఇచ్చి తాగమని చెబుతాడు. తను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని, తన కూతురు అమూల్య పెళ్లి అని నన్ను అడ్డుకోవద్దని కుటుంబ సభ్యులందరికీ చెబుతాడు. ‘తెల్లారితే నా బంగారు తల్లి పెళ్లి. నేను చేసే శుభకార్యం గురించి ఊరు ఊరంతా మాట్లాడుకోవాలని ఎన్నో కలలు కన్నాను. కానీ అది జరగలేదు. కానీ ఇప్పుడు తెల్లారితే నా బిడ్డ పెళ్లితో, గొప్ప ఫ్యామిలీతో వియ్యం అందుకుంటున్నాడు ఈ రామరాజు’ అని ఆనందంతో పొంగిపోతూ ఉంటాడు. కాసేపు కూతురు అమూల్య పై విపరీతమైన ప్రేమను కురిపిస్తాడు రామరాజు. ఈ ఆనందంతోనే ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగిసిపోతుంది. ఇక రేపటి ఎపిసోడ్లో సంగీత కార్యక్రమాలు మొదలవుతాయి. అలాగే అమూల్యను విశ్వక్ కిడ్నాప్ చేస్తాడు. దానికి వల్లి, భాగ్యం సహకరిస్తారు.