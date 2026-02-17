- Home
Ibomma Ravi కి ఎట్టకేలకు బెయిల్.. రవికి కోర్టు పెట్టిన కండీషన్లు తెలిస్తే మాత్రం మతిపోవాల్సిందే
సినిమాల పైరసీధారుడు ఐబొమ్మ రవి మూడు నెలల క్రితం అరెస్ట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇన్నాళ్లు రిమాండ్లో ఉన్నా ఆయనకు ఎట్టకులకు బెయిల్ దొరికింది. కోర్ట్ పెట్టిన కండీషన్లు మాత్రం కఠినంగా ఉన్నాయి.
ఐబొమ్మ రవికి బెయిల్
సినిమాలను పైరసీ చేసి చిత్ర పరిశ్రమకు వణుకు పుట్టించిన ఐబొమ్మ రవి ఎట్టకేలకు పోలీసులకు దొరికిపోయిన విషయం తెలిసిందే. గతేడాది నవంబర్లోనే ఆయన్ని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. దాదా మూడు నెలలు పోలీసుల కస్టడీలోనే ఉన్న రవికి ఎట్టకేలకు బెయిల్ దొరికింది. పలు షరతులతో కూడిన బెయిల్ని మంజూరు చేసింది కోర్ట్. చాలా కఠినమైన షరతులు విధించడం విశేషం. రవి ప్రతి రోజూ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్(సీసీఎస్) అధికారుల ముందు హాజరై సంతకం చేయాలని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. విచారణకు పూర్తిగా సహకరించాలని స్పష్టం చేసింది.
ఐబొమ్మ రవికి బెయిల్ కండీషన్లు
అంతేకాదు సాక్ష్యాలను తారుమారు చేసే ప్రయత్నం చేయకూడదని వెల్లడించింది. అందులో భాగంగా మరో ముఖ్యమైన కండీషన్ విధించింది. పాస్ పోర్ట్ ని వెంటనే కోర్ట్ లో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అనుమతి లేకుండా దేశం వదిలి వెళ్లకూడదు. అదే సమయంలో ఇంటర్నెట్ని వాడకూడదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే నెట్ని వాడకూడదని వెల్లడించింది కోర్ట్. రవి సైబర్ నేరగాడు కేటగిరిలోకి వస్తాడు కాబట్టి ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి సాక్ష్యాలను తారుమారు చేసే అవకాశం ఉంటుందని కోర్ట్ ఈ కఠినమైన కండీషన్స్ ని పెట్టింది.
కొన్నాళ్లుగా నిఘా పెట్టి రవిని పట్టుకున్న హైదరాబాద్ పోలీసులు
ఐబొమ్మ రవి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇంటర్నెట్ని ఉపయోగిస్తే కచ్చితంగా పోలీసుల అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని కోర్ట్ తన తీర్పులో వెల్లడించింది. ఇమ్మంది రవి ఐబొమ్మ అనే పైరసీ సైట్ని నడిపించారు. ఇతరుల భాగస్వామ్యంతో కలిసి ఆయన దీన్ని నిర్వహించారు. హెచ్ డీ క్వాలిటీతో సినిమాలను పైరసీ చేసి చిత్ర పరిశ్రమకి కోట్ల నష్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. చాలా కాలంగా హైదరాబాద్ పోలీసులు రవిపై నిఘా పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆయన్ని ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు.
రవి విచారణలో షాకిచ్చే నిజాలు
నవంబర్ 16న ఐబొమ్మ రవిని అరెస్ట్ చేశారు. కూకట్పల్లిలోనే తన ఫ్లాట్కి వచ్చిన రవిని స్నేహితుల ఫోన్ చాట్ ద్వారా కనిపెట్టి పట్టుకున్నారు. ప్రాథమిక విచారణ అనంతరం కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. కోట్ల విలువైన స్కామ్ కావడంతో ఈ కేసుకి సంబంధించి సుధీర్ఘంగా విచారించారు. ఈ క్రమంలో పలు షాకిచ్చే విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. రవి మాత్రమే కాదు ఐబొమ్మ సైట్ నిర్వాహకుల్లో మరికొందరు ఉన్నట్టు తేలింది. వేల సినిమాలు పైరసీ చేసినట్టు, కోట్ల రూపాయల్లో స్కామ్ జరిగినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇందులో రవి కీలకమైన వ్యక్తిగా, సర్వర్లని హ్యాక్ చేసి సినిమాలను పైరసీ చేసినట్టు విచారణలో తేలింది.
రవి అరెస్ట్ పై తండ్రి రియాక్షన్ ఇదే
ఐబొమ్మ రవికి మ్యారేజ్ కూడా అయ్యింది. ఆయన హైదరాబాద్లో ఓ అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ కొన్ని రోజులకే విడిపోయారు. అత్తామామ బాగా అవమానించేవారని, ఆ అవమానం తట్టుకోలేకే, డబ్బు కోసం ఆయన ఇలాంటి తప్పుడు దారి ఎంచుకున్నట్టు తెలిసింది. రవికి తండ్రి కూడా ఉన్నారు. ఆయనకు ఈ విషయాలు తెలియవు. కొడుకు విషయంలో చట్టం తనపని చేసుకుపోతుందని, తప్పు చేస్తే శిక్షించాలని తెలిపారు.