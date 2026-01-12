- Home
- మాజీ భార్య, గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి హృతిక్ రోషన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్.. రిచ్ గా క్రూజ్ షిప్ లో పార్టీ
హృతిక్ రోషన్ తన పుట్టినరోజును కొద్దిమందితో జరుపుకున్నారు. ఈ ఫోటోలు ఆడంబరాలకు బదులుగా అనుబంధాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ గడిపిన సంవత్సరాన్ని, ఆప్యాయతను చూపిస్తున్నాయి.
బాలీవుడ్ గ్రీక్ గాడ్ హృతిక్ రోషన్
బాలీవుడ్ గ్రీక్ గాడ్ హృతిక్ రోషన్, జనవరి 10, 2026న తన 52వ పుట్టినరోజును ఆత్మీయంగా జరుపుకున్నారు. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజును ఎలా గడిపారో చూపిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని ఫోటోలు పోస్ట్ చేశారు.
ప్రియురాలు సబా ఆజాద్, మాజీ భార్య సుసాన్ ఖాన్
ఈ ఫోటోలలో అతను తన ప్రియురాలు సబా ఆజాద్, మాజీ భార్య సుసాన్ ఖాన్, వారి పిల్లలు, ఇంకా సన్నిహితులతో కలిసి ఉన్నారు.
నా కుటుంబానికి ధన్యవాదాలు
“ప్రపంచానికి, నా కుటుంబానికి ధన్యవాదాలు... మెసేజ్, పోస్ట్, కాల్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. బతికి ఉండటం ఒక గౌరవం...” అంటూ జీవితం, ప్రేమ, అనుబంధాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇది అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల మధ్య పార్టీ
ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినా, ఈ వేడుక చాలా ప్రైవేట్గా, ప్రశాంతంగా జరిగిందని తెలుస్తోంది. పార్టీని ఒక ప్రైవేట్ యాచ్లో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల మధ్య జరుపుకున్నారు.
ఫోటోలలో హృతిక్ భాగస్వామి సబా ఆజాద్
ఫోటోలలో హృతిక్ భాగస్వామి సబా ఆజాద్, మాజీ భార్య సుసాన్ ఖాన్, కొడుకులు హ్రేహాన్, హ్రిదాన్, ఇంకా స్నేహితులు ఉన్నారు. పెద్ద పార్టీల కన్నా ఇలాంటి ఆత్మీయ వేడుకలనే హృతిక్ ఇష్టపడతారని ఇది చూపిస్తుంది.
ప్రత్యేకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
సబా ఆజాద్, తండ్రి రాకేష్ రోషన్, సోదరి సునైనా రోషన్ కూడా సోషల్ మీడియాలో హృతిక్కు ప్రత్యేకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చిన్ననాటి ఫోటోలు, ఎమోషనల్ పోస్టులతో తమ ప్రేమను పంచుకున్నారు.
అభిమానులు కూడా
కుటుంబం, స్నేహితులే కాకుండా, అభిమానులు కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రేమను కురిపించారు. అతని వినయాన్ని, కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్రశంసించారు. ఇది ఆధునిక కుటుంబ ఐక్యతకు ఉదాహరణగా నిలిచింది.