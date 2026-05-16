Kalyan Padala: తెరపైకి కళ్యాణ్ పడాల.. తన లవ్ స్టోరీనే బహిర్గతం చేయబోతున్న బిగ్ బాస్ విన్నర్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విన్నర్ కళ్యాణ్ పడాల తన లవ్ స్టోరీని బహిర్గతం చేయబోతున్నాడు. తెరపై పాట రూపంలో తన బ్రేకప్ లవ్ స్టోరీని చెప్పబోతున్నాడు. తన మనసులో బాధని వెల్లడించనున్నాడు.
బిగ్ బాస్ షోతో పాపులర్ అయిన కళ్యాణ్ పడాల
కళ్యాణ్ పడాల గత సీజన్ బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విన్నర్గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఒక్కసారిగా పాపులర్ అయిపోయాడు. బిగ్ బాస్ కోసం ఆయన ఏకంగా తన ఆర్మీ జాబ్నే వదులుకున్నాడు. సినిమాల్లోకి రావాలని, హీరోగా రాణించాలని చెప్పి బిగ్ బాస్ షోకి వచ్చాడు. విన్నర్గా నిలిచాడు. అయితే షో అయిపోగానే ఆయనకు సినిమా ఆఫర్లు రాలేదు. దీంతో ఇప్పుడు నెమ్మదిగా తనని తాను నిరూపించుకునే పనిలో పడ్డాడు.
తెరపైకి కళ్యాణ్ పడాల
తాజాగా కళ్యాణ్ పడాల తెరపై కనిపించేందుకు రెడీ అయ్యాడు. డిజిటల్ స్క్రీన్పై ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నాడు. అయితే సినిమాతో కాదు, వెబ్ సిరీస్తో కాదు, పాటతో ఆయన ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుండటం విశేషం. కళ్యాణ్ పడాల పాట ద్వారా స్క్రీన్పై కనిపించబోతున్నాడు. `నిజమే రుజువైనది` పేరుతో ఈ పాటని రూపొందించారు. ఇందులో ఆయనకు జోడీగా వియానా నటించింది. బ్రేకప్ లవ్ స్టోరీని చెప్పేలా ఈ పాట సాగుతుందని తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రోమో తెలియజేస్తుంది.
కళ్యాణ్ పడాల రియల్ లవ్ స్టోరీ పాట రూపంలో
`తన కోసం ఎదురుచూసే ఆ కళ్లు.. తను నవ్వితే మురిసిపోయే ఆ మనసు, ఎన్నో మాటలు, ఎన్నో జ్ఞాపకాలు, తను తిరిగి వస్తుందనే చిన్న ఆశతో ఇంకా బ్రతికేస్తున్న క్షణాలు ప్రేమని మర్చిపోవడం కష్టం కాదు, ప్రేమతో కలిసిన అలవాట్లని మర్చిపోవడం కష్టం. అలా ఒక సైలెంట్ పెయిన్ ని మెలోడీగా మార్చి, బిగ్ బాస్ స్టేజ్ నుంచి ప్రతి ఇంటికి చేరిన కళ్యాణ్ పడాల, ఆ ఫీలింగ్స్ కి ప్రాణం పోసిన నా బ్రదర్, రైటర్, డైరెక్టర్ ప్రకాష్ రెడ్డికి, టీమ్ కి ధన్యవాదాలు` అని తెలిపారు నటుడు శశి కదిరి. అయితే ఈ పాటలో కళ్యాణ్ పడాల నిజమైన ప్రేమ ఉందా అనే అనుమానం కలుగుతుంది. ఆయన లవ్ స్టోరీ కూడా బ్రేకప్ అయ్యింది. ఆ పెయిన్ని ఇంకా అనుభవిస్తున్నాడు కళ్యాణ్. మరి దాన్నే ఇలా పాట రూపంలోకి తీసుకొచ్చాడా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
కళ్యాణ్ పడాల లవ్ స్టోరీ
మరి కళ్యాణ్ పడాల లవ్ స్టోరీ చూస్తే, ఆయన తన క్లాస్మేట్ని ప్రేమించాడు. తను కాదు ఆమెనే ప్రేమించింది. మొదట పెద్దగా పట్టించుకోలేదు, ఆ తర్వాత రెగ్యూలర్గా మాట్లాడటం వల్ల ఆ మాటలు మనసులోకి వెళ్లిపోయాయి. మొదట ఆమె ప్రపోజ్ చేస్తే, రిజెక్ట్ చేశాడట. తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేశాడట. అంతలోనే ఆర్మీకి సెలక్ట్ అయ్యాడు. ట్రైనింగ్ కి వెళ్లాడు. కొన్ని రోజులు బాగానే లవ్ ట్రాక్ నడిచింది. ఆ తర్వాత ఆమె నుంచి కాల్స్ లేవట. ఏమైందో ఏమో అని ఇంటికెళ్లాడు, కాలేజీకి వెళ్లాడు, నెంబర్ తీసుకొని మాట్లాడాడు, కొన్ని రోజులకు కన్విన్స్ అయ్యిందట.
మరోకరితో వెళ్లిపోయిన కళ్యాణ్ లవర్
పేరెంట్స్ తో కూడా మాట్లాడట. మళ్లీ కొన్నాళ్లు బాగానే ఉంది. సడెన్గా మళ్లీ కట్. ఫోన్ నెంబర్ బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టిందట. ఏమైందని ఆరా తీస్తే మరోకరికి కమిట్ అయ్యిందట. తనకంటే వాడు బెటర్గా ఉన్నాడని చెప్పి కళ్యాణ్ని లైట్ తీసుకుందట. ఈ విషయం తెలిసి తన హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యిందని చెప్పాడు కళ్యాణ్. అయితే ఆమెని ఇప్పటికీ మర్చిపోలేకపోతున్నాడు కళ్యాణ్. ఆ బాధలో ఉన్నట్టు బిగ్ బాస్ షోలో తెలిపాడు. ఇదిలా ఉంటే కళ్యాణ్ వెండితెరపై నటుడిగా ఎంట్రీ ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు. దానికి ఈ పాట ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ లా పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చు.