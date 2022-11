ఆపిల్‌ బ్యూటీ హన్సిక బొద్దు అందాలతో కనువిందు చేస్తుంది. పాల బుగ్గల అందాలతో మెస్మరైజ్‌ చేస్తుంటుంది. అడపాదడపా గ్లామర్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసినా అది అదిరిపోయేలా ఉంటాయనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.

మరోవైపు కెరీర్‌ పరంగా హన్సిక ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది. తెలుగులో `105minutes`, `my name is shruthi` చిత్రాల్లో నటిస్తుంది. తమిళంలో `పార్టనర్‌`, `రౌడీ బేబీ`, `గార్డియన్‌`లతోపాటు ఆర్‌ కన్నన్‌ చిత్రం, అలాగే మరో సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది హన్సిక.