Hansika Motwani : ఒకవైపు భర్తతో, మరోవైపు వదినతో ఒకేసారి గొడవలు పడుతున్న హన్సిక
Hansika Motwani : అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ హన్సిక మోత్వాని వ్యక్తిగత జీవితం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. భర్త సోహైల్ కతూరియాతో విడాకులు, వదిన ముస్కాన్ నన్సీతో కోర్టు గొడవలతో ఆమె వార్తల్లో నిలిచారు.
హన్సిక మోత్వాని జీవితంలో అసలేం జరుగుతోంది?
తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమల్లో దేశముదురు బ్యూటీగా, తనదైన అందంతో కుర్రకారు మనసు దోచుకున్న హన్సిక మోత్వాని ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటోంది. వెండితెరపై ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపించే ఈ స్టార్ హీరోయిన్ నిజ జీవితంలో మాత్రం ఇప్పుడు కన్నీళ్లు, కోర్టు మెట్లు ఎక్కాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. ఒకవైపు తన వైవాహిక బంధం ముగిసిపోవడం, మరోవైపు సొంత కుటుంబ సభ్యులతోనే న్యాయపోరాటం చేయాల్సి రావడం సినీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
సోహైల్ కతూరియాతో హన్సిక విడాకులు
కొన్నేళ్ల క్రితం వ్యాపారవేత్త సోహైల్ కతూరియాను హన్సిక వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. జైపూర్లోని ప్యాలెస్లో జరిగిన వీరి పెళ్లి ఫోటోలు అప్పట్లో సోషల్ మీడియాను ఊపేశాయి. వీరిద్దరూ అన్యోన్యంగా ఉండేవారు, అందరూ వీరిని ఒక 'మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్' జంటగా భావించారు. కానీ, లోలోపల ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియదు కానీ, వీరి మధ్య మనస్పర్థలు తీవ్రమయ్యాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ జంట పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. బయటకు సైలెంట్గా ఉన్నా, వీరిద్దరి మధ్య దూరం పెరిగిపోయిందని సన్నిహిత వర్గాల టాక్.
వదినతో హన్సిక ₹2 కోట్ల కోర్టు పోరాటం.. అసలు వివాదం ఇదే!
భర్తతో విడాకుల వ్యవహారం ఒక ఎత్తు అయితే, తన మాజీ వదిన ముస్కాన్ నన్సీ జేమ్స్తో మొదలైన లీగల్ ఫైట్ మరో ఎత్తు. హన్సిక తన వదినపై ఏకంగా ₹2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేయడం సంచలనం సృష్టించింది. తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠను భంగం కలిగించేలా ముస్కాన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారని, తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని హన్సిక కోర్టును ఆశ్రయించింది. ముస్కాన్ కూడా తక్కువ తినలేదు.. హన్సిక వల్ల తాను మానసిక వేధింపులకు గురయ్యానని, కుటుంబ విషయాల్లో ఆమె మితిమీరి జోక్యం చేసుకుంటుందని ఎదురుదాడికి దిగింది.
డబ్బు గొడవలే కారణమా?
ఈ వివాదం వెనుక కేవలం మనస్పర్థలే కాకుండా మనీ కూడా ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. సుమారు ₹27 లక్షల అప్పు విషయంలో వీరి మధ్య గొడవ మొదలైందని, ఆ డబ్బులు తిరిగి అడిగినందుకు తనపై లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని హన్సిక తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. గృహ హింస, మానసిక వేధింపులు అంటూ ముస్కాన్ చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ కేవలం బ్లాక్ మెయిలింగ్ తంత్రమేనని హన్సిక తరపు లాయర్లు వాదిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ముస్కాన్ పెడుతున్న క్రిప్టిక్ పోస్టులు కూడా ఈ మంటకు మరింత నెయ్యి పోస్తున్నాయి.
కోర్టు తీర్పుపైనే అందరి కళ్లు
ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం న్యాయస్థానం పరిధిలో ఉంది. తనపై చేసిన ఆరోపణలను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని, బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని హన్సిక డిమాండ్ చేస్తోంది. అభిమానులు కూడా ఈ విషయంలో రెండుగా విడిపోయారు. హన్సికను టార్గెట్ చేస్తున్నారు అని కొందరు అంటుంటే, వదిన ఆరోపణల్లో ఏదో నిజం ఉండే ఉంటుంది అని మరికొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.