Hansika Divorce: తప్పుడు రైలు ఎక్కడం కంటే దిగిపోవడమే మంచిది.. విడాకులపై హన్సిక
నటి హన్సిక మోత్వానీ, సోహైల్ ఖతురియాతో తన విడాకుల గురించి మొదటిసారి మాట్లాడారు. ఈ కష్ట సమయంలో తన కుటుంబం అండగా నిలవడంతో, ఇప్పుడు తను మానసికంగా చాలా బాగున్నానని ఆమె తెలిపారు.
Hansika Motwani Divorce
నటి హన్సిక మోత్వానీ, సోహైల్ ఖతురియాతో చట్టపరంగా విడిపోయిన నెల రోజుల తర్వాత మొదటిసారి స్పందించారు. అయితే, ఈ విషయంపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు తాను సమాధానం చెప్పే ఉద్దేశం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకులు
హన్సిక, సోహైల్కు ముంబైలోని బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టులో మార్చి 11న పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు మంజూరయ్యాయి.
తప్పుడు రైలులో ప్రయాణించడం కంటే దిగిపోవడమే మంచిది
ఇటీవల 'Hauterrfly'కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హన్సిక తన వ్యక్తిగత జీవితంపై స్పందించారు. 'వాళ్లకు క్లిక్బైట్ కావాలి, దొరికింది. హెడ్లైన్స్ కావాలి, అవీ దొరికాయి. నేను దీనిపై ఎప్పుడూ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు, ఇవ్వను కూడా. ఎందుకంటే అది నాకు ముఖ్యం కాదు. తప్పుడు రైలులో ప్రయాణించడం కంటే దిగిపోవడమే మంచిది' అని ఆమె అన్నారు. విడిపోయిన తర్వాత తను మానసికంగా మెరుగ్గా ఉన్నానని, ప్రజాభిప్రాయం కంటే తన శ్రేయస్సుకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నానని హన్సిక తెలిపారు.
హన్సిక తన కుటుంబంతో కలిసి
విడాకుల వ్యవహారం పూర్తిగా వ్యక్తిగతమని, అది ఇద్దరి మధ్యే ఉండాలని హన్సిక స్పష్టం చేశారు. ఈ కష్టకాలంలో అండగా నిలిచిన తన తల్లి, సోదరుడికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విడాకుల తర్వాత, హన్సిక తన కుటుంబంతో కలిసి జపాన్కు వెళ్లారు. డిసెంబర్ 2022లో ముండోటా ఫోర్ట్ అండ్ ప్యాలెస్లో వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. వీరి పెళ్లిని 'Hansika's Love Shaadi Drama' పేరుతో 2023లో జియో హాట్స్టార్లో సిరీస్గా స్ట్రీమ్ చేశారు.
శరవణన్ దర్శకత్వం
హన్సిక ఇటీవల 2024లో వచ్చిన 'గార్డియన్' సినిమాలో కనిపించారు. ఈ చిత్రానికి సబరి, గురు శరవణన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. ఆమె తెలుగు డ్యాన్స్ షో 'ఢీ సెలబ్రిటీ స్పెషల్ 2'కి జడ్జిగా వ్యవహరించారు. త్వరలో 'నషా' అనే తెలుగు సినిమాలో నటించనున్నారు.
