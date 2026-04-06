Serial Actress: జెమినీ సీరియల్ నటి ఆత్మహత్య, కారణం ఇదే..ఈ సుభాషిణి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే
Serial Actress: సన్ టీవీ(జెమినీ టీవీ)లో ప్రసారమయ్యే 'కయల్' (తెలుగులో సాధన) సీరియల్లో నటిస్తున్న సుభాషిణి, చెన్నైలో తన ఇంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఇంతకి కారణం ఏంటి? ఆ సుభాషిణి ఎవరో అనేది చూస్తే.
జెమినీ టీవీ నటి సుభాషిని ఆత్మహత్య
ప్రముఖ సీరియల్ నటి సుభాషిణి కన్నుమూశారు. 36 ఏళ్ల సుభాషిణి బాలసుబ్రమణియం చెన్నై పోరూర్ ప్రాంతంలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఈమెది శ్రీలంక. తర్వాత భారత్లో స్థిరపడ్డారు. కొన్నేళ్ల క్రితం బెంగళూరుకు చెందిన వ్యాపారవేత్త పిప్పిన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తన భర్తతో నివసిస్తున్న ఆమె సోమవారం ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించారు.
భర్తతో గొడవ కారణంగానే ఆత్మహత్య?
సుభాషిణి సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఘటన జరగడానికి ముందు కూడా తన రోజువారీ విషయాలను పంచుకున్నారు. అయితే, ఆదివారం రాత్రి భర్తతో వీడియో కాల్లో మాట్లాడినప్పుడు కుటుంబ సమస్యల వల్ల గొడవ జరిగింది. ఈ ఒత్తిడి కారణంగానే ఆమె ఆత్మహత్య నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిజంగానే ఇది ఆత్మహత్యనా, ఆమె మరణానికి భర్తనే కారణమా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
సాధన తమిళ సీరియల్ నటినే సుభాషిణి
సుభాషిణి కొన్ని సినిమాల్లో కూడా నటించారు. 2012లో శ్రీలంక నేపథ్యంలో వచ్చిన 'ఇని అవన్' చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 2023లో ఆరి హీరోగా వచ్చిన 'ఎల్లమ్ మేల ఇరుక్కురవన్ పాతుప్పాన్' సినిమాలోనూ ముఖ్య పాత్రలో కనిపించారు. పెళ్లి తర్వాత బెంగళూరులో భర్తతో ఉంటున్న ఆమె, 'కయల్' సీరియల్ షూటింగ్ కోసం చెన్నైలోని అయ్యప్పన్ తాంగల్లో అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు.
అసలు జరిగింది ఇదేనా
ఆదివారం రాత్రి భర్తతో వీడియో కాల్లో మాట్లాడుతుండగా ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెద్దదైంది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన సుభాషిణి, ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని చెప్పి కాల్ కట్ చేశారు. ఆ తర్వాత చెన్నైలోని తన ఇంట్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన తమిళ బుల్లితెర వర్గాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఆమె మరణవార్త విని సెలబ్రిటీలు షాక్కి గురవుతున్నారు. తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. `కయల్` సీరియల్ తెలుగులో జెమినీ టీవీలో `సాధన` పేరుతో ప్రసారం అవుతుంది.