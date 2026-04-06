Dhanush vs Vignesh: ధనుష్ తిన్న తర్వాతే తినేవాడిని, కానీ.. స్టార్ హీరోతో గొడవపై నయనతార భర్త ఎమోషనల్ కామెంట్
Dhanush vs Vignesh: నటుడు ధనుష్తో తనకున్న విభేదాలపై నయనతార భర్త, డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ శివన్ తొలిసారిగా స్పందించారు. తమ మధ్య గొడవకు అసలు కారణం ఏంటో చెబుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
13
Image Credit : Social Media
ధనుష్తో గొడవ.. అసలు కారణం చెప్పిన విఘ్నేష్
విఘ్నేష్ శివన్, ధనుష్ మధ్య గొడవ 2024లోనే మొదలైంది. విఘ్నేష్ డైరెక్ట్ చేసిన 'నానుమ్ రౌడీ దాన్' సినిమాను ధనుష్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాలోని 3 సెకన్ల క్లిప్ను నయనతార పెళ్లి డాక్యుమెంటరీ 'Nayanthara: Beyond the Fairytale'లో వాడినందుకు, ధనుష్ రూ.10 కోట్లకు లీగల్ నోటీస్ పంపారు. ఇది నయన్, విఘ్నేష్లకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.
23
Image Credit : our own
ధనుష్లో మా నాన్నని చూసుకుంటాను
ప్రస్తుతం విఘ్నేష్ శివన్ తన కొత్త సినిమా 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' (LIC) పనుల్లో ఉన్నారు. ఇటీవల గోపీనాథ్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ధనుష్తో ఉన్న బంధం గురించి మాట్లాడారు. 'నాకు ధనుష్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఒక నటుడిగానే కాదు, వ్యక్తిగా ఆయన్ని ఉన్నత స్థానంలో చూస్తాను. జులై 28న ధనుష్ పుట్టినరోజు. అదే రోజు మా నాన్న చనిపోయారు. అందుకే ధనుష్లో మా నాన్నను చూసుకుంటాను. కానీ కొన్నిసార్లు ఎందుకు గొడవలు వస్తాయో అర్థం కాదు' అని అన్నారు.
33
Image Credit : our own
ధనుష్తో స్నేహం తెగడం పెద్ద నష్టం
'ధనుష్తో స్నేహం తెగిపోవడం నా జీవితంలో పెద్ద నష్టంగా, అవమానంగా భావిస్తున్నాను. ఎక్కడో నేను తప్పు చేశాననిపిస్తోంది. ఈ రోజు నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే దానికి కారణం ధనుషే. 'వేలైఇల్లా పట్టధారి' సినిమా షూటింగ్ టైంలో రెండేళ్లకు పైగా ఆయనతోనే ఉన్నాను. ఆయన తింటేనే నేను తినేవాడిని. మా మధ్య అలాంటి బంధం ఉండేది' అని విఘ్నేష్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇప్పుడీ ఇంటర్వ్యూ వైరల్ అవుతుంది.
