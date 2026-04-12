- Asha Bhosle Family: కూతురు ఆత్మహత్య, కొడుకు క్యాన్సర్తో మృతి.. ఆశా భోస్లే జీవితంలో పిడుగుల్లాంటి విషాదాలు, అయినా కూడా
92 ఏళ్ల ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే కన్నుమూశారు. ఆమె మరణవార్తతో చిత్ర పరిశ్రమలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. శనివారం ఆమె ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేర్పించినట్లు సమాచారం. ఆదివారం ఆమె తుది శ్వాస విడిచారు.
గాయని ఆశా భోస్లే కన్నుమూశారు. తన సింగింగ్ కెరీర్లో ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలకు ప్రాణం పోశారు. ఎందరో హీరోయిన్లకు ఆమె పాడిన పాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఆమె మరణం సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె కుటుంబం గురించి తెలుసుకుందాం.
16 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లి
ఆశా భోస్లే తన జీవితంలో రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. కేవలం 16 ఏళ్ల వయసులో గణపత్రావ్ భోస్లేను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు - ఇద్దరు కొడుకులు, ఒక కూతురు. మొదటి పెళ్లి విఫలమయ్యాక, ఆమె సంగీత దర్శకుడు ఆర్డీ బర్మన్ను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు.
పెద్ద కొడుకు హేమంత్ భోస్లే
ఆశా భోస్లే పెద్ద కొడుకు హేమంత్ భోస్లే. ఆయన తన కెరీర్ ప్రారంభంలో పైలట్గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఉద్యోగం వదిలి కొంతకాలం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. హేమంత్ 2015లో క్యాన్సర్తో కన్నుమూశారు.
ఆశా భోస్లే కూతురు ఆత్మహత్య
ఆశా భోస్లే కూతురు వర్ష, అక్టోబర్ 8, 2012న ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అప్పుడు ఆమె వయసు 56 ఏళ్లు. ఆమె 'ది సండే అబ్జర్వర్', 'రెడ్డిఫ్' పత్రికలకు కాలమిస్ట్గా పనిచేశారు.
ఆశా భోస్లే చిన్న కొడుకు
ఆశా భోస్లే చిన్న కొడుకు ఆనంద్ భోస్లే. ఆయన బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ చదివారు. ఆమె మనవడు చైతన్య భోస్లే (హేమంత్ కొడుకు) సంగీత ప్రపంచంలోనే ఉన్నారు. అతను భారతదేశపు మొట్టమొదటి, ఏకైక బాయ్ బ్యాండ్ "ఎ బ్యాండ్ ఆఫ్ బాయ్స్"లో సభ్యుడు. ఆమె మనవరాలు జానై భోస్లే (ఆనంద్ కూతురు) ముంబైలో ఐఏజ్యూర్ యాపిల్ ఇంక్ స్టోర్ను నడుపుతున్నారు. ఆమె వర్ధమాన గాయని, కథక్ డ్యాన్సర్ కూడా.
12,000కు పైగా పాటలు
ఆశా భోస్లే తన 8 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ కెరీర్లో 20కి పైగా భాషల్లో 12,000కు పైగా పాటలు పాడారు. సంగీత చరిత్రలో అత్యధిక పాటలు రికార్డ్ చేసిన కళాకారిణిగా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఆమెను గుర్తించింది. ఆమె హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ, ఇతర భాషలలో భజనలు, గజల్స్, ఖవ్వాలీలు పాడారు.
