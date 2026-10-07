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- Don't Trouble The Trouble 5 Days Collections: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్కి దారుణమైన కలెక్షన్లు.. 5 రోజుల్లో ఇంతేనా
Don't Trouble The Trouble 5 Days Collections: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్కి దారుణమైన కలెక్షన్లు.. 5 రోజుల్లో ఇంతేనా
ఫహద్ ఫాజిల్ హీరోగా, రాజమౌళి సమర్పణలో, కార్తీకేయ, శోభు యార్లగడ్డ నిర్మించిన `డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద స్ట్రగుల్ అవుతుంది.మరి ఈ చిత్రానికి ఐదు రోజుల్లో ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయనేది చూస్తే.
ఫహద్ ఫాజిల్ నటించిన ఫస్ట్ స్ట్రెయిట్ తెలుగు సినిమా
`పుష్ప` సినిమాలతో తెలుగుకి పరిచయమైన మలయాళ నటుడు ఫహద్ ఫాజిల్ తెలుగులో హీరోగా చేసిన తొలి చిత్రం `డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్`. దీనికి రాజమౌళి సమర్పకులు కాగా, శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్ఎస్ కార్తికేయ నిర్మించారు. ఈచిత్రంతో కార్తికేయ నిర్మాతగా మారాడు. దీనికి శశాంక్ ఏలేటి దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో సారా పలేకర్, మహేష్ మంజ్రేకర్, సుబ్బరాజు వంటి వారు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. గాంధీ జయంతి సందర్బంగా ఈ సినిమా ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. కానీ ప్రారంభం నుంచే నెగటివ్ టాక్ని తెచ్చుకుంది.
డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్కి రాజమౌళి, ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు ప్రమోషన్స్
`డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్` మూవీ బాక్సాఫీసు రిజల్ట్ ని చూస్తే ఇది దారుణమైన పరిస్థితిల్లో ఉంది. ఎన్టీఆర్ ప్రమోట్ చేశారు. ఆయన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వచ్చాడు. ట్వీట్ చేశాడు. మహేష్ బాబు ట్వీట్ చేశాడు. చాలా మంది ప్రమోట్ చేశారు. వీరందరిని మించి రాజమౌళి ఈ మూవీ అదిరిపోయిందని సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కానీ అందరి అంచనాలను తలక్రిందులు చేసిందీ మూవీ. ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమయ్యింది.
డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ మూవీ 5 రోజుల కలెక్షన్లు
మరి ఈ చిత్రానికి కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయనేది చూస్తే, మొదటి రోజు రూ.1.90కోట్ల గ్రాస్ని, రెండో రోజు రూ.89లక్షలు, మూడో రూ.73లక్షలు, నాల్గో రోజు రూ.37 లక్షలు, ఐదో రోజు రూ.38లక్షలు రాబట్టింది. టోటల్గా ఐదు రోజుల్లో ఈ మూవీకి రూ.3.71కోట్ల నెట్ వచ్చాయి. రూ.4.27కోట్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాస్ని సాధించింది. రెండు కోట్ల వరకు షేర్ వచ్చింది. ఓవర్సీస్లో ఈ మూవీని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. అయితే వీకెండ్లో ఫర్వాలేదనిపించిన ఈ చిత్రం వీక్ డేస్లో దారుణంగా పడిపోయింది. సోమవారం, మంగళవారం ఈ చిత్రానికి కనీసం షేర్ రాలేదు. అంటే మెయింటనెన్స్ ఖర్చులకే పోయింది. నిర్మాతకు టీ ఖర్చులు కూడా రాలేదని చెప్పొచ్చు.
స్టార్స్ పై విమర్శలు
రాజమౌళి జడ్జ్ చేసిన మూవీ, కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం, బాహుబలి నిర్మాతలు తీసిన సినిమా, కొత్త దర్శకుడు, ఎన్టీఆర్ ప్రమోషన్, మహేష్ బాబు ట్వీట్లు, ఫహద్ ఫాజిల్ హీరో.. ఇంత మంది కలిసి చేసిన ఈ చిత్రానికి ఇంతటి దారుణమైన కలెక్షన్లు రావడం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. చిన్న సినిమాలు డీసెంట్గా వసూళ్లని రాబటిదే, వాటితో పోటీలో ఈ చిత్రం వెనకబడింది. డీలా పడింది. ఓవరాల్గా డిజాస్టర్ దిశగా వెళ్తుందని ట్రేడ్ సైట్లు చెబుతున్నాయి. దీంతో ఎన్టీఆర్, రాజమౌళి, మహేష్ బాబులపై విమర్శలు చేస్తున్నారు నెటిజన్లు. మీ జడ్జ్ మెంట్ ఇదేనా అంటున్నారు.