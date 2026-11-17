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- Donga Naa Koduku 4 Days Collections: దొంగ నా కొడుకు 4 రోజుల వసూళ్లు.. బాక్సాఫీసు వద్ద మౌళి ర్యాంపేజ్
Donga Naa Koduku 4 Days Collections: దొంగ నా కొడుకు 4 రోజుల వసూళ్లు.. బాక్సాఫీసు వద్ద మౌళి ర్యాంపేజ్
యంగ్ హీరో మౌళి లేటెస్ట్ గా `దొంగ నా కొడుకు` సినిమాతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. దీనికి ఫెయిల్యూర్ టాక్ వచ్చింది. కానీ కలెక్షన్లు మాత్రం అదిరిపోయేలా ఉన్నాయి. 4 రోజుల్లో ఎంత చేసిందంటే?
దొంగ నా కొడుకు మూవీకి నెగటివ్ టాక్
మౌళి `90 ఏ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్`, `లిటిల్ హార్ట్స్`తో ఆకట్టుకున్నాడు. `లిటిల్ హార్ట్స్`తో థియేట్రికల్గా పెద్ద హిట్ని అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు `దొంగ నా కొడుకు` అనే వెరైటీ టైటిల్తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. ఈ చిత్రం గత శుక్రవారం(నవంబర్ 13న)విడుదలైంది. ఇందులో సుష్మిత శెట్టి హీరోయిన్గా నటించింది. అలీ, రజిత, రఘుబాబు, భద్రం, గుండు సుదర్శన్, ప్రియా కీలక పాత్రలు పోషించారు. శ్రీను కంబాల దర్శకత్వం వహించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మాతలుగా, అనిల్ యెర్నేని సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. క్రైమ్ కామెడీగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి నెగటివ్ టాక్ వచ్చింది. కామెడీ ఆశించిన స్థాయిలో లేదని, ఇరికించినట్టుగా ఉందనే టాక్ వినిపించింది. కానీ కలెక్షన్లు మాత్రం అదిరిపోయాయి.
దొంగ నా కొడుకు కలెక్షన్లు
`దొంగ నా కొడుకు` కలెక్షన్లు చూస్తే మాత్రం షాకిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి నాల్గో రోజు రూ.78లక్షల నెట్ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ఇండియాలో నాలుగు రోజుల్లో రూ.7.60కోట్ల గ్రాస్, రూ.6.58కోట్ల నెట్ వచ్చిందని సాక్నిల్క్ సైట్ వెల్లడించింది. ఓవర్సీస్ కలెక్షన్ల వివరాలు తెలపలేదు. ఇతర స్టేట్స్, ఓవర్సీస్ కలెక్షన్లు కలుపుకొని ఇది సుమారు పది కోట్ల వరకు రాబట్టినట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రానికి నెగటివ్ టాక్ వచ్చినా కూడా ఈ రేంజ్ వసూళ్లు రావడం విశేషమని చెప్పాలి. ఇది పూర్తిగా మౌళి క్రేజ్ వల్లే సాధ్యమని చెప్పొచ్చు.
లాభాల్లోకి దొంగ నా కొడుకు?
`దొంగ నా కొడుకు` మూవీకి అయిన బడ్జెట్ మూడు కోట్లు. ప్రమోషన్స్ కోటిన్నర. మౌళి పారితోషికం కోటి రూపాయలు. మొత్తంగా ఐదున్నర కోట్ల వరకు అయ్యిందని చెప్పొచ్చు. అయితే సినిమాకి 8 కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ అయ్యిందట. అంటే బాక్సాఫీసు వద్ద సినిమా హిట్ కావాలంటే సుమారు రూ.16కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. ఇప్పుడు పది కోట్లు వచ్చింది. ఇంకా ఆరుకోట్ల గ్రాస్, మూడు కోట్ల షేర్ రావాలని సమాచారం. అయితే మూడు రోజుల్లోనే ఇది పది కోట్లు వసూలు చేసిందని, సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యిందని చిత్ర బృందం చెబుతోంది. మరి ఏది నిజమనేది తెలియాల్సి ఉంది.