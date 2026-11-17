- Home
- Entertainment
- Chiranjeevi: చిరంజీవి, విజయశాంతి పోటాపోటీగా నటించిన టాప్ 7 మూవీస్.. అన్ని ఇండస్ట్రీ హిట్లు ఎలా సాధ్యం ?
Chiranjeevi: చిరంజీవి, విజయశాంతి పోటాపోటీగా నటించిన టాప్ 7 మూవీస్.. అన్ని ఇండస్ట్రీ హిట్లు ఎలా సాధ్యం ?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విజయశాంతి కాంబినేషన్ అంటే అప్పట్లో అభిమానులకు పండగే. వీరి కాంబోలో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ వచ్చాయి. అంతకు మించి ఇండస్ట్రీ హిట్లు కూడా కొట్టారు.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో సృష్టించిన రికార్డులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. చిరంజీవి ఖైదీ చిత్రం తర్వాత ఇక వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. నిర్మాతలు దర్శకుడు మెగాస్టార్ తో సినిమా చేసేందుకు ఎగబడ్డారు. ఈ క్రమంలో చిరంజీవి సరసన ఎందరో హీరోయిన్లు వారిలో విజయశాంతి, రాధా, రాధికా, సుహాసిని లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు. చిరంజీవి విజయశాంతి లది అయితే తిరుగులేని కాంబినేషన్. చిరంజీవి, విజయశాంతి ఇద్దరూ ప్రతి చిత్రంలో పోటీపడి నటించారు. అందుకే వీరి కాంబోలో ఎక్కువ ఇండస్ట్రీ హిట్లు పడ్డాయి. చిరంజీవి, విజయశాంతి కాంబోలో వచ్చిన టాప్ 6 సినిమాల లిస్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఛాలెంజ్
1984లో కోదండ రామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా విజయశాంతి, సుహాసిని హీరోయిన్లుగా ఛాలెంజ్ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించింది.
పసివాడి ప్రాణం
ఇది కూడా కోదండ రామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రమే. ఇందులో థ్రిల్లింగ్ స్టోరీతో పాటు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ ఆడియన్స్ కి విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. మొట్టమొదటి సారి తెలుగు ప్రేక్షకులకు చిరంజీవి బ్రేక్ డ్యాన్స్ ని ఈ సినిమాతో పరిచయం చేశారు. ఈ మూవీలో చిరంజీవి, విజయశాంతి కెమిస్ట్రీకి ఆడియన్స్ ఫిదా అయ్యారు. పసివాడి ప్రాణం మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా రికార్డు సృష్టించింది.
స్వయం కృషి
ఈ మూవీలో చిరంజీవి నట విశ్వరూపం చూడొచ్చు. విజయశాంతి కూడా చిరంజీవికి పోటీగా నటనలో అదరగొట్టారు. కె విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం చిరంజీవి కెరీర్ లో క్లాసిక్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
యముడికి మొగుడు
రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా రికార్డులు తిరగరాసింది. ఈ మూవీలో విజయశాంతి, రాధా హీరోయిన్లుగా నటించారు. చనిపోయిన తర్వాత యమలోకం నుంచి తిరిగి వచ్చి తనలాగే ఉండే మరో వ్యక్తి శరీరంలోకి హీరో ప్రవేశించే కథతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు
ఇది కూడా కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రమే. ఇది కూడా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ మూవీలో చిరంజీవికి అత్తగా లెజెండ్రీ నటి వాణిశ్రీ నటించారు. ఈ మూవీలో విజయశాంతి గ్లామర్ తో, నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.
కొండవీటి దొంగ
రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో చిరంజీవి, విజయశాంతి, రాధా నటించారు. ఈ మూవీలో విజయశాంతి పోలీస్ అధికారిగా కనిపిస్తారు. చిరంజీవి, విజయశాంతి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి.
గ్యాంగ్ లీడర్
చిరంజీవి, విజయశాంతి కాంబోలో వచ్చిన గ్యాంగ్ లీడర్ చిత్రం మాస్ సినిమాలకు బెంచ్ మార్క్ అయింది. ఈ మూవీలో చిరంజీవి మ్యానరిజమ్స్, వియజయశాంతి గ్లామర్, సంగీతం, యాక్షన్ సీన్స్ అన్నీ పీక్స్ లో ఉంటాయి. కలెక్షన్ల ప్రభంజనం సృష్టించిన ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.