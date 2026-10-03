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- NTR: ఎన్టీఆర్ కెరీర్లోనే ఫస్ట్ A సర్టిఫికెట్ సినిమా ఏదో తెలుసా? అందులో అంతలా ఏం మ్యాటర్ ఉంది?
NTR: ఎన్టీఆర్ కెరీర్లోనే ఫస్ట్ A సర్టిఫికెట్ సినిమా ఏదో తెలుసా? అందులో అంతలా ఏం మ్యాటర్ ఉంది?
NTR: నందమూరి నటసార్వభౌముడు ఎన్టీఆర్ సినిమా అంటే.. ఓ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ ఉంటుంది. పెద్దాయన సినిమాల్లో రొమాన్స్ కానీ, రక్తపాతం కానీ.. ఓవర్ డోస్ ఉండవు. అయితే ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో ఫస్ట్ టైమ్ 'A' సర్టిఫికెట్ పొందిన సినిమా ఏదో తెలుసా? ఆ సినిమాలో అంతలా ఏముంది?
దశాబ్దాల పాటు తెలుగు సినిమాను శాసించిన నటుడు
తెలుగు చలనచిత్ర రంగాన్ని దశాబ్దాల పాటు శాసించిన నటసార్వభౌముడు నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్). ఆయన కెరీర్లో ఎన్నో పౌరాణిక, జానపద, సాంఘిక బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సమేతంగా థియేటర్లకు వచ్చే ప్రేక్షకులే ఆయన సినిమాలకు ప్రధాన బలం. అలాంటి నందమూరి తారకరామారావు సినీ ప్రస్థానంలోనే తొలిసారిగా ఒక సినిమాకి 'A' (పెద్దలకు మాత్రమే) సర్టిఫికెట్ రావడం అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతకీ ఆ ప్రయోగాత్మక సినిమా ఏంటో తెలుసా.. అదే 1981లో వచ్చిన 'అగ్గిరవ్వ'.
సెన్సార్ వివాదం – సీన్ రీజన్
కె. బాపయ్య దర్శకత్వంలో రూపొందిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'అగ్గిరవ్వ'. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ నటన, సాహసోపేతమైన యాక్షన్ సీన్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అయితే, ఈ సినిమాకు 'A' సర్టిఫికెట్ రావడానికి ప్రధాన కారణం అందులో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉండటమే. ముఖ్యంగా, ఎన్టీఆర్ పై చిత్రీకరించిన ఒక కత్తి గాయం (Knife Injury) సన్నివేశం సెన్సార్ బోర్డు అధికారుల మధ్య తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఆ కాలంలో హింస, యాక్షన్ డోస్ ఎక్కువగా ఉండటంతో సెన్సార్ బృందం ఈ చిత్రానికి 'A' సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది.
ప్రచారంగా మలుచుకున్న మూవీ టీమ్..
ఒక స్టార్ హీరో చిత్రానికి 'A' సర్టిఫికెట్ రావడం వ్యాపారపరంగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని భావించే రోజుల్లో, మేకర్స్ దానిని ఎంతో తెలివిగా ప్రచార అస్త్రంగా వాడుకున్నారు. "ఎన్టీఆర్ నటించిన మొట్టమొదటి ఎ-క్లాస్ మాస్ యాక్షన్ మూవీ" అంటూ మూవీ యూనిట్ వినూత్నంగా పబ్లిసిటీ చేసింది. ఈ ప్రచారం మాస్ ఆడియన్స్ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఎన్టీఆర్ స్వయంగా తమ సొంత పతాకమైన రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అందాల నటి శ్రీదేవి హీరోయిన్గా నటించగా, కొంగర జగ్గయ్య, మోహన్ బాబు, కైకాల సత్యనారాయణ, అల్లు రామలింగయ్య వంటి దిగ్గజ నటులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.
ఎన్టీఆర్ బాక్సాఫీస్ బ్లాక్ బస్టర్...
సంగీత మహామహుడు కె.వి. మహదేవన్ అందించిన స్వరాలు, ఆచార్య ఆత్రేయ రాసిన పాటలు ఆకట్టుకోగా, ఎన్టీఆర్ కుమారుడు నందమూరి మోహనకృష్ణ ఈ చిత్రంతోనే ఛాయాగ్రాహకుడిగా (Cinematographer) పరిచయమయ్యారు. ప్రారంభంలో 'A' సర్టిఫికెట్ కారణంగా కొంత నెగెటివ్ టాక్ వచ్చినప్పటికీ, పక్కా మాస్ అంశాలు, ఎన్టీఆర్-శ్రీదేవి జోడీ క్రేజ్ తో పాటు పరిమిత బడ్జెట్ వల్ల ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి లాభాలను ఆర్జించి హిట్గా నిలిచింది. ఎన్టీఆర్ ఇమేజ్కు భిన్నంగా వచ్చి, ఆయన కెరీర్ రికార్డుల్లో ఒక ప్రత్యేక పేజీగా నిలిచిన 'అగ్గిరవ్వ' తొలి 'A' సర్టిఫికెట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.