- Home
- Entertainment
మరణించి కూడా 9 మంది హీరోయిన్ల కెరీర్ను నిలబెట్టిన నటి.. దివ్య భారతి వల్ల స్టార్ అయ్యింది ఎవరు?
బాలీవుడ్ నటి దివ్యభారతి చనిపోయి 33 ఏళ్లు దాటింది. 1993లో ఆమె ఓ బిల్డింగ్ పైనుంచి పడి కన్నుమూసింది. దివ్య మరణవార్త అప్పట్లో ఇండస్ట్రీని కుదిపేసింది. తన చిన్న కెరీర్లో ఆమె ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించారు.
17
Image Credit : instagram
దివ్యభారతి 33వ వర్ధంతి
దివ్యభారతి 33వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆమె మరణం తర్వాత ఆగిపోయిన సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఆ సినిమాలను వేరే హీరోయిన్లు పూర్తి చేశారు. చనిపోయే ముందు దివ్యభారతి దాదాపు 8-10 సినిమాల షూటింగ్లో ఉన్నారు. ఆమె అసంపూర్తి సినిమాలను పూర్తి చేసిన ఆ హీరోయిన్లు ఎవరో చూద్దాం...
27
Image Credit : instagram
కరిష్మా కపూర్
దివ్యభారతి 'ధన్వాన్' సినిమాలో నటిస్తుండగా చనిపోయారు. ఆమె మరణం తర్వాత కరిష్మా కపూర్ ఆ పాత్రను పూర్తి చేసింది. ఈ సినిమాలో అజయ్ దేవగన్, మనీషా కోయిరాలా కూడా ఉన్నారు. 1993లో విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది.
37
Image Credit : instagram
రవీనా టాండన్
దివ్యభారతి 'మోహ్రా', 'దిల్వాలే' సినిమాల షూటింగ్ చాలా వరకు పూర్తి చేసింది. కానీ ఆమె చనిపోవడంతో రవీనా టాండన్ ఆ రెండు సినిమాల్లో నటించింది. ఈ చిత్రాల్లో ఆమె అక్షయ్ కుమార్, అజయ్ దేవగన్లతో కనిపించింది. ఈ రెండు సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఈ రెండు చిత్రాలు రవీనాను స్టార్ను చేశాయి. ఈ రెండు సినిమాలు 1994లో విడుదలయ్యాయి.
47
Image Credit : instagram
శ్రీదేవి
'లాడ్లా' సినిమా షూటింగ్ను దివ్యభారతి 90 శాతం పూర్తి చేసిందని అంటారు. కానీ ఆమె మరణం తర్వాత శ్రీదేవి ఈ సినిమా షూటింగ్ను మొదటి నుంచి మళ్లీ చేశారు. 1994లో అనిల్ కపూర్తో వచ్చిన ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది.
57
Image Credit : instagram
టబు - మమతా కులకర్ణి
దివ్యభారతి 'విజయ్పథ్' సినిమాలో కూడా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాలోని కొన్ని భాగాల షూటింగ్ కూడా చేసింది. తర్వాత టబు ఆ సినిమాను పూర్తి చేసింది. అజయ్ దేవగన్తో వచ్చిన ఈ సినిమా హిట్ అయింది. ఈ చిత్రం 1994లో వచ్చింది. అలాగే, 1995లో వచ్చిన 'ఆందోళన్' సినిమాలో దివ్యభారతి స్థానంలో మమతా కులకర్ణి నటించారు. గోవిందాతో వచ్చిన ఈ సినిమా కూడా హిట్ అయింది.
67
Image Credit : instagram
జూహీ చావ్లా
దివ్యభారతి మరణం తర్వాత 'కర్తవ్య' సినిమాలో జూహీ చావ్లా నటించింది. 1995లో సంజయ్ కపూర్తో వచ్చిన ఈ సినిమా యావరేజ్గా నిలిచింది. ఇక 'కన్యాదాన్' సినిమాలో దివ్య స్థానంలో మనీషా కోయిరాలా నటించింది. ఈ సినిమా కూడా 1995లోనే విడుదలైంది.
77
Image Credit : instagram
కాజోల్ - పూజా భట్
కాజోల్ 'హల్చల్' సినిమాలో దివ్యభారతి స్థానంలో నటించింది. అజయ్ దేవగన్తో వచ్చిన ఈ సినిమా 1995లో విడుదలైంది. ఇది యావరేజ్గా నిలిచింది. అదే ఏడాది వచ్చిన 'అంగరక్షక్' సినిమాలో దివ్య స్థానంలో పూజా భట్ కనిపించింది. ఇందులో సన్నీ డియోల్ హీరో.
Latest Videos