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- Missing Meghana: నయా సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్గా `మిస్సింగ్ మేఘన`.. గోల్డెన్ హ్యాండ్ తో ఫస్ట్ లుక్
Missing Meghana: నయా సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్గా `మిస్సింగ్ మేఘన`.. గోల్డెన్ హ్యాండ్ తో ఫస్ట్ లుక్
Missing Meghana: ఇప్పుడు థ్రిల్లర్ సినిమాలు మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. అందులో భాగంగా మిస్సింగ్ మేఘన చిత్రం రాబోతుంది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ని దర్శకుడు వినాయక్ లాంచ్ చేయడం విశేషం.
మిస్సింగ్ మేఘన ఫస్ట్ లుక్
దర్శకుడు వివి వినాయక్ సినిమాలు మానేసి చాలా రోజులవుతుంది. ఆయన చివరగా హిందీలో `ఛత్రపతి` సినిమా చేశారు. ఇది ఆడలేదు. దీంతో డైరెక్షన్కి దూరంగా ఉంటున్నారు. కానీ చిన్న సినిమాలను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆయన `మిస్సింగ్ మేఘన` అనే చిత్రానికి తనవంతు సపోర్ట్ ని అందించాడు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్ని విడుదల చేశారు. ఇందులో రామ్ కార్తీక్, అమ్ము అభిరామి, వైదిక సెంజాలియా, అంకిత్ కొయ్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. వాచస్పతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రమిది. ఫస్ట్ కాపి మూవీస్, కేడీ అండ్ కో బ్యానర్పై పంచుమర్తి నరేష్బాబు నిర్మిస్తున్నారు.
వినాయక్ చేతుల మీదుగా మిస్సింగ్ లాంచింగ్
మిస్సింగ్ మేఘన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ రివీల్ పోస్టర్ రిలీజ్ సందర్భంగా దర్శకుడు వివి వినాయక్ మాట్లాడుతూ, బెక్కం వేణుగోపాల్, శ్రీనివాస్ సపోర్ట్ తో వాచస్పతి దర్శకుడిగా వస్తున్న సినిమా `మిస్సింగ్ మేఘన`. ఈ సినిమా తో హీరో రామ్ కార్తీక్ కి, దర్శకుడు వాచస్పతికి మంచి పేరు రావాలి. అదే విధంగా ధృవన్ మ్యూజికల్ ఆల్ రౌండర్ పాటల రాస్తాడు మ్యూజిక్ చేస్తాడు అతడికి సినిమాతో మంచి పేరు రావాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను` అని అన్నారు. హీరో రామ్ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ, వి. వి. వినాయక్ గారికి కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చినందుకు వాచస్పతి గారికి, ప్రొడ్యూసర్ నరేష్ గారికి ధన్యవాదాలు. కచ్చితంగా ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చే సినిమా అవుతుంది` అని అన్నారు.
సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్గా మిస్సింగ్ మేఘన
దర్శకుడు వాచస్పతి మాట్లాడుతూ, వి. వి. వినాయక్ ది గోల్డెన్ హ్యాండ్. ఆయన మా సినిమా టైటిల్ రివీలింగ్ పోస్టర్ లాంచ్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. మీడియాతో నాకు మంచి అనుబంధం ఉంది. వాళ్ల సపోర్ట్ ఉంటుందని భావిస్తున్నా. ఈ సినిమా ఒక సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్. ప్రేక్షకులు మిచ్చే అన్ని అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉంటాయి. అతి త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని ఆదరించి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను` అని అన్నారు. సంగీత దర్శకుడు ఆర్. ఆర్. ధృవన్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా కి మ్యూజిక్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక మంచి మ్యూజిషియన్ కి మ్యూజిక్ చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి` అని వెల్లడించారు.