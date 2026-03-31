VV Vinayak: విష్ చేయడానికి వెళ్తే.. చిరంజీవి అలా ఇరికిస్తారనుకోలేదు.. వివి వినాయక్
VV Vinayak: దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ 'ఠాగూర్' సినిమాలో తాను ఎందుకు నటించాల్సి వచ్చిందో వివరించారు. అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో ఉన్న అనుబంధం, తన తదుపరి సినిమాల జోనర్ గురించి ఆయన పంచుకున్న ఆసక్తికర విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
'ఠాగూర్' సీన్ వెనుక అసలు కథ
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో కమర్షియల్ సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన క్లాసిక్ 'ఠాగూర్' సినిమా గురించి, తన వ్యక్తిగత సినీ ప్రయాణం గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
ఠాగూర్లో నటనకు నాంది
'ఠాగూర్' సినిమాలో ఒక చిన్న కానీ కీలకమైన పాత్రలో వినాయక్ కనిపిస్తారు. ఆ సీన్లో ఆయన నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. అయితే, ఆ పాత్రను తాను ముందే ప్లాన్ చేసి చేయలేదని ఆయన వెల్లడించారు. చిరంజీవి పెళ్లి రోజున ఆయన్ను విష్ చేయడానికి వెళ్లినప్పుడు, ఆ సీన్ కోసం ఒక నటుడు దొరకలేదని, అప్పుడు రాజా రవీంద్ర, చిరంజీవి బలవంతం మీద అప్పటికప్పుడు తాను ఆ పాత్ర చేశానని గుర్తు చేసుకున్నారు.
కథే హీరోను నిర్ణయిస్తుంది
వినాయక్ సినిమాల్లో హీరోల ఎంపిక గురించి మాట్లాడుతూ, ఎప్పుడైనా సరే కథే ఏ హీరోతో సినిమా చేయాలో నిర్ణయిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒక మంచి కథ దొరికితే అది ఒక హోమం లాంటిదని, దానికి తగిన హీరో దొరికినప్పుడు సినిమా అద్భుతంగా వస్తుందని ఆయన నమ్ముతారు.
తదుపరి సినిమాల జోనర్
రాయలసీమ నేపథ్యంతో ఇప్పటికే చాలా సినిమాలు చేశామని, ఇప్పుడు తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కోసం విభిన్నమైన, కొత్త తరహా కథల కోసం వెతుకుతున్నట్లు వినాయక్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం తాను వెబ్ సిరీస్లను విపరీతంగా ఫాలో అవుతున్నానని, వాటి మేకింగ్ శైలి తనను బాగా ఆకర్షిస్తోందని చెప్పారు.
'ఆది' సినిమా జ్ఞాపకాలు
తన మొదటి సినిమా 'ఆది' విడుదలై పాతికేళ్లు గడిచినా, అది నిన్న మొన్న జరిగినట్టుగానే ఉందని వినాయక్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తనకు దర్శకుడిగా మొదటి అవకాశం ఇచ్చిన సురేష్తో పాటు, ముఖ్యంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు ఆయన మనసు నిండా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సినిమా అంటే ఎన్నో కుటుంబాల జీవనోపాధి అని, అందుకే ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకోకుండా త్వరలోనే ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తానని ఆయన ప్రామిస్ చేశారు.