- Home
- Entertainment
- Dhurandhar 2 : 1392 కోట్ల తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ పడిపోయిన ధురందర్ 2 కలెక్షన్లు, బాక్సాఫీస్ పరిస్థితి ఏంటంటే?
రణ్వీర్ సింగ్ 'దురందర్ 2' బాక్సాఫీస్ దగ్గర పరుగు కొనసాగిస్తోంది. ఇన్ని రోజుల ఆధిపత్యం తర్వాత ఈ సినిమా కలెక్షన్లలో మొదటిసారి తగ్గుదల కనిపించింది. అయినా ఈ స్పై థ్రిల్లర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విజయం దిశగా దూసుకెళ్తూనే ఉంది.
Image Credit : X
రికార్డుల పరుగుకు చిన్న బ్రేక్
11 రోజుల పాటు అసాధారణ వసూళ్లు సాధించిన రణ్వీర్ సింగ్ 'దురందర్ 2' కలెక్షన్లలో మొదటిసారి తగ్గుదల కనిపించింది. 12వ రోజు ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ. 25 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో దేశీయంగా నెట్ కలెక్షన్ రూ. 872 కోట్లకు, గ్రాస్ రూ. 1042 కోట్లకు చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు రూ. 1392 కోట్లు రాబట్టింది.
Image Credit : X
బాక్సాఫీస్పై తిరుగులేని ఆధిపత్యం
కలెక్షన్లు కొద్దిగా తగ్గినా, 'దురందర్ 2' చాలా బాలీవుడ్ సినిమాల కంటే బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తోంది. ఇండియాలో రూ. 872 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో, ప్రస్తుతం 'పుష్ప 2', 'బాహుబలి 2' తర్వాత మూడో స్థానంలో ఉంది. రెండో వారాంతంలోనే రూ. 170 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఓవర్సీస్లో సుమారు 38 మిలియన్ డాలర్లు సాధించింది. నార్త్ అమెరికాలో 'బాహుబలి 2'ను దాటి అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది.
Image Credit : Facebook
చరిత్ర సృష్టించే దిశగా అడుగులు
ఇప్పటికే రూ. 1392 కోట్లు వసూలు చేసిన 'దురందర్ 2', ఇప్పుడు 'దంగల్', 'బాహుబలి 2', 'పుష్ప 2' వంటి ఆల్-టైమ్ గ్లోబల్ బ్లాక్బస్టర్ల రికార్డులపై కన్నేసింది. ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి వంటి భారీ తారాగణం సినిమాకు ప్లస్ అయింది. మార్చి 19న విడుదలైన ఈ సీక్వెల్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మొదటి భాగం విజయాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
Latest Videos