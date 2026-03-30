VV Vinayak: అల్లు అర్జున్ బద్రీనాథ్ ఫ్లాప్కి కారణం అదే.. అస్సలు ఊహించి ఉండరు.. వివి వినాయక్
VV Vinayak: దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ సినిమా ప్యాషన్ గురించి వివరిస్తూ, హీరో కంటే కథే గొప్పదని పేర్కొన్నారు. 'బద్రీనాథ్' సినిమా ఫలితం, రైటింగ్ టీమ్స్ ప్రాముఖ్యత గురించి ఆయన పంచుకున్న ఆసక్తికర విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
సినిమాకు కథే ప్రాణం
తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మాస్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్. అగ్ర హీరోలందరికీ కెరీర్ బ్రేక్ ఇచ్చే సినిమాలను అందించిన ఆయన, ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో సినిమా మేకింగ్, రైటింగ్ టీమ్ ప్రాముఖ్యత గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కథే నెంబర్ వన్
ఒక సినిమా విజయానికి హీరో ఇమేజ్ కంటే కథే అత్యంత కీలకం అని వినాయక్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఏ హీరో దగ్గరికి వెళ్లినా ముందుగా మన దగ్గర బలమైన కథ ఉండాలని, కథ లేకుండా హీరో డేట్స్ అడగడం అర్థరహితం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణ లాంటి స్టార్ నటులకైనా వారి ఇమేజ్కు తగ్గ కథ దొరికినప్పుడే సినిమా సగం విజయం సాధించినట్లని వివరించారు.
రైటింగ్ టీమ్ అవసరం
ప్రస్తుత కాలంలో దర్శకులే రచయితలుగా మారుతున్న ధోరణిపై ఆయన స్పందిస్తూ, ఇది ఎక్కువ కాలం సాగకపోవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. కొత్త ఆలోచనలు, విభిన్న కోణాలు రావాలంటే ఒక బలమైన రైటింగ్ టీమ్ ఉండటం అవసరం అని, హాలీవుడ్ తరహాలో ప్రతి విభాగంలోనూ నిపుణులు ఉండాలని ఆయన సూచించారు.
బద్రీనాథ్ అనుభవం
అల్లు అర్జున్ హీరోగా వచ్చిన 'బద్రీనాథ్' సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదన్న మాటపై వినాయక్ స్పందించారు. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన కొన్ని పరిణామాలు, మాయాజాలం లాంటి వాతావరణం వల్ల ఫలితం తారుమారైందని, అయితే ఆర్థికంగా అది భారీ వసూళ్లను రాబట్టిందని గుర్తు చేసుకున్నారు.
టూరిజంపై సినిమా ప్రభావం
'బద్రీనాథ్' సినిమాలో చూపించిన 'వసుధార' జలపాతం గురించి ఆయన ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని చెప్పారు. సినిమా రాకముందు అక్కడికి వెళ్లేవారు తక్కువని, కానీ సినిమా విడుదలయ్యాక ఆ ప్రాంతం పెద్ద పర్యాటక కేంద్రంగా మారిందని తెలిపారు. అలాగే ఉత్తరాది ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను హిందీలో అమితంగా ఇష్టపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్లాన్
పాన్ ఇండియా, పాన్ వరల్డ్ స్థాయికి తెలుగు సినిమా ఎదిగిన క్రమంలో, తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కోసం చాలా ఆలోచిస్తున్నట్లు వినాయక్ తెలిపారు. ఒక మంచి కథ దొరికినప్పుడు, అది ఏ హీరోకు సెట్ అవుతుందో వారితో సినిమా చేయడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.