52 ఏళ్ల వయసులో కుర్ర హీరోయిన్ లా ఎలా? మలైకా ఫిట్నెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే
మలైకా అరోరా తన అద్భుతమైన ఫిట్నెస్, తగ్గని గ్లోతో అభిమానులకు ఎప్పుడూ స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పటికీ ఆమె క్రమశిక్షణతో కూడిన లైఫ్స్టైల్, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లే ఆమెను ఇంత ఫిట్గా ఉంచుతున్నాయి. ఇంతకీ మలైకా ఏం చేస్తుంది?
52 ఏళ్ల వయసులో కూడా..
మలైకా అరోరా వయసును మరిపించే అందానికి, ఫిట్నెస్కు పెట్టింది పేరు. 52 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలితో ఫిట్గా ఉంటుంది. ఆమె రొటీన్ అనేది ఏదో అప్పటికప్పుడు చేసేది కాదు, నిరంతర ప్రయత్నం. వర్కౌట్లు, సరైన ఆహారం, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం ఆమె జీవనశైలిలో భాగం.
మలైకా ఫిట్నెస్ రొటీన్లో ..
మలైకా ఫిట్నెస్ రొటీన్లో యోగా, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, పైలేట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. మలైకా తన వర్కౌట్లకు సంబంధించిన వీడియోలను తరచుగా షేర్ చేస్తుంటుంది. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, కోర్ స్ట్రెంత్ ఎంత ముఖ్యమో ఆమె చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా యోగా ఆమె శరీర భంగిమ, బ్యాలెన్స్, మానసిక ప్రశాంతతను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఫుడ్ విషయంలో ఏం చేస్తుందంటే?
ఆమె ఫిట్నెస్లో ఆహారం కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆమె ఎక్కువగా ఇంట్లో వండిన, పోషకాలు, ప్రోటీన్స్, ప్రాసెస్ చేయని ఆహారాన్నే తీసుకుంటుంది. శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచుకోవడం కూడా ఆమెకు చాలా ముఖ్యం. అప్పుడప్పుడు ఇష్టమైనవి తిన్నా, ఆరోగ్యం కోసం క్రమశిక్షణను పాటిస్తుంది.
మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమే...
శారీరక ఫిట్నెస్తో పాటు, మలైకా మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా దృష్టి పెడుతుంది. విశ్రాంతి, ధ్యానం, పాజిటివ్ ఆలోచనా విధానానికి ఆమె ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. ఫిట్గా ఉండటమంటే కేవలం వర్కౌట్లు చేయడమే కాదని, శరీరాన్ని, మనసును రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడమని ఆమె నిరూపిస్తుంది.