5 కోట్లు ఖర్చు చేసి 5 సెకండ్ల సీన్ తీసిన దర్శకుడు? సినిమా హిట్టా ఫట్టా?

ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా సినిమాల టైమ్ నడుస్తోంది. భారీ బడ్జెట్ లేనిదే సినిమాలు లేవు. చిన్న సన్నివేశం కోసం కూడా కోట్లు కుమ్మరిస్తున్నారు మేకర్స్. ఈ క్రమంలోనే ఓ డైరెక్టర్ 5 సెకండ్ల సీన్ కోసం 5 కోట్లు ఖర్చు చేయించాడట. ఇంతకీ ఎవరాదర్శకుడు. ఏంటా సీన్.

ఇంతకీ అది ఏ సీన్ అంటే...ఎస్‌.జే సూర్య ఉండే ఇల్లు సీన్. ఈసీన్ లో ఉండే ఇల్లు 5 సెకండ్ల లోపే కనిపిస్తుంది. దీని కోసం ఈ ఇంటిని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారట. ఇందు కోసం ఏకంగా 5 నుంచి 8 కోట్ల వరకూ ఖర్చు చేశారని టాక్. మరి ఇంత ఖర్చు చేసి.. ఎందుకు అంత తక్కువగా చూపించారు అంటే..దానికి ఓ కారణం ఉంది. ఈసినిమాలో ఈ ఇంటికి సబంధించిన ఒక్క సీన్ మాత్రమ ఉంటుంది. కాని భారతీయుడు సినిమాకు మరోసీక్వెల్ ఉంది కదా. ఆసీక్వెల్ లో ఈ ఇంట్లోనే ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు తీస్తారట. అందుకే అంత ఖర్చు చేసి ఇంటిని డిజైన్ చేశారని తెలుస్తోంది. మరి ఈ విషయంలో నిజం ఎంతో తెలియదు కాని.. ఈ మ్యాటర్ మాత్రం బాగా వైరల్ అవుతోంది. Also Read: డేవిడ్ వార్నర్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు, స్పందించిన రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఏమన్నాడంటే?

ఇక ఈ సినిమా ఫలితం చూసుకుంటే.. శంకర్ ప్లాప్ ల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇండియాన్ 2 ధారుణంగా ప్లాప్ అయ్యింది. ఈమూవీతో పాటు రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన రామ్ చరణ్ గేమ్ ఛేంజర్ కూడా డిజాస్టర్ అయ్యింది. ఈ సినిమాకు తెలుగులో రూ. 24 కోట్ల వరకు బిజినెస్ జరిగింది. ఒక్క నైజాంలోనే ఈ సినిమాకు రూ.12 కోట్ల వరకు బిజినెస్ జరిగిందని సమాచారం. కట్ చేస్తే… ఫైనల్ రన్‌లో అందులో సగం షేర్ కూడా కలెక్ట్ చేయలేకపోయింది. ఈ లెక్కన సెట్‌కు పెట్టిన కలెక్షన్లు కూడా రాలేదు. ఈ లెక్కన నిర్మాతకు వందల కోట్లు నష్టాలు వచ్చాయని తెలుస్తోంది.

