Balakrishna: ఆ స్టార్ నిర్మాతతో బాలయ్య ఎందుకని సినిమాలు చేయరు.? సంచలన విషయాలు బయటపెట్టిన డైరెక్టర్..
Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ మధ్య ఒకప్పుడు తీవ్ర విబేధాలు తలెత్తాయని దర్శకుడు చంద్ర మహేష్ వెల్లడించారు. సినిమా సౌండ్ క్వాలిటీ, డిటిఎస్ డిస్కుల విషయంలో జరిగిన లోపాల వల్ల బాలయ్య రామానాయుడు స్టూడియోని బ్యాన్ చేశారని..
దర్శకుడు చంద్ర మహేష్ వ్యాఖ్యలు:
'అయోధ్య రామయ్య' లాంటి హిట్ సినిమాలను అందించిన దర్శకుడు చంద్ర మహేష్ తన సినీ ప్రస్థానంలోని ఆసక్తికరమైన మలుపులను ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు. బాలకృష్ణతో సినిమా చేయాల్సిన అవకాశం చేజారిన తీరును ఆయన ఎంతో నిజాయితీగా పంచుకున్నారు. ఒక దర్శకుడికి ప్రతిభతో పాటు అదృష్టం కూడా ఎంత ముఖ్యమో ఆయన మాటల్లో అర్థమవుతుంది.
బాలకృష్ణ ఆగ్రహం:
నందమూరి బాలకృష్ణ తన సినిమా క్వాలిటీ విషయంలో రాజీ పడరు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో జరిగిన సాంకేతిక లోపాల వల్ల తన సినిమాకు బ్యాడ్ నేమ్ రావడాన్ని ఆయన తట్టుకోలేకపోయారు. అందుకే రామానాయుడు స్టూడియోస్తో ఉన్న అనుబంధాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి తన వర్క్ అక్కడ జరగకూడదని ఖచ్చితమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాలయ్య తీసుకున్న ఆ నిర్ణయం అప్పట్లో టాలీవుడ్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
సాంకేతిక లోపాలు - DTS వివాదం:
అప్పట్లో డిటిఎస్ డిస్కుల కాపీయింగ్ విషయంలో జరిగిన గందరగోళం వల్ల థియేటర్లలో సౌండ్ క్వాలిటీ దెబ్బతిన్నది. ఒరిజినల్ డిస్కులు రూ. 3000 ఉంటే, వాటిని రూ. 100 కే డూప్లికేట్ చేయడం వల్ల సినిమా రన్ అవుతున్నప్పుడు బ్రేకులు వచ్చేవి. దీనివల్ల ప్రేక్షకులు అసహనానికి గురవ్వడం, సినిమా ఫలితంపై ప్రభావం పడటం జరిగాయి. ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూయే బాలయ్య, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ మధ్య చిచ్చు పెట్టింది.
చేజారిన అవకాశం:
బాలకృష్ణ కోసం చంద్ర మహేష్ ఒక అద్భుతమైన ఫారెస్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కథను సిద్ధం చేసుకున్నారు. 'అడవి రాముడు' పాటర్న్లో ఏనుగులు, గుర్రాలు ఉండే భారీ యాక్షన్ డ్రామా అది. బాలయ్యకు కూడా ఈ ఐడియా బాగా నచ్చింది. కానీ బ్యాన్ ప్రభావంతో ఆ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కలేదు. ఒక గొప్ప కాంబినేషన్ ఇలా మిస్ అవ్వడం పట్ల చంద్ర మహేష్ ఇప్పటికీ ఒక చిన్న అసంతృప్తిని తన మాటల్లో వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అరుణ్ ప్రసాద్ ఎంట్రీ:
చంద్ర మహేష్ తప్పుకున్న తర్వాత ఆ ప్రాజెక్టును దర్శకుడు అరుణ్ ప్రసాద్ టేకప్ చేశారు. ఆ తర్వాత అరుణ్ ప్రసాద్, బాలయ్యతో పని చేసే అవకాశం పొందారు. ఒకరి దురదృష్టం మరొకరికి అదృష్టంగా మారడం అంటే ఇదే. సినిమా పరిశ్రమలో ఇలాంటి విచిత్రమైన సంఘటనలు ఎన్నో జరుగుతుంటాయని, ఇవే వెండితెర వెనుక అసలైన కథలని చంద్ర మహేష్ వివరించారు.