Balakrishna: 10 కోట్లు త్యాగం చేసిన బాలకృష్ణ, నెక్ట్స్ మూవీకి బాలయ్య ఎంత తీసుకుంటున్నాడంటే?
వరుస సక్సెస్ లతో దూసుకుపోతున్న నటసింహం బాలకృష్ణ.. తన రెమ్యునరేషన్ పెంచాల్సిందిపోయి.. తగ్గించుకున్నాడట. ఇంతకీ బాలయ్య ఎందుకలా చేశాడు? కారణం ఏంటో తెలుసా? అందుకే బాలయ్య మనసు బంగారం అంటుంటారు.
భారీగా వసూలు చేస్తున్న హీరోలు...
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీరోల రెమ్యునరేషన్లు ఎప్పటికప్పుడు భారీగా పెరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఒకప్పుడు కోటి తీసుకుంటే చాలా పెద్ద హీరోగా చూసేవారు. కానీ ఇప్పుడు 300 కోట్లు తీసుకునే హీరోలు కూడా ఉన్నారు. నిర్మాణంలో భాగం అవుతున్నారు. భారీగా షేర్లు కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఈరకంగా నిర్మాత తరువాత హీరోలలే ఎక్కువ లాభపడుతున్నారు. హిట్టు ప్లాపు సంబంధం లేకుండా.. హీరోలు ఇలా భారీగా వసూలు చేస్తున్న టైమ్ లో.. తన మంచి మనసు చాటుకున్నారు బాలయ్య.. తన రెమ్యునరేషన్ నుంచి 10 కోట్లు తగ్గించుకున్నారట.
నిర్మాతకు అండగా బాలకృష్ణ
నిర్మాతకు అండగా నిలబడాలని బాలకృష్ణ తన పారితోషికాన్ని ఏకంగా రూ. 10 కోట్లు తగ్గించుకున్నట్టు టాలీవుడ్ లో టాక్ వినిపిస్తోంది. సినిమా రిజల్ట్ తో సంబంధంలేకుండా.. హీరోలు భారీ మొత్తంలో డిమాండ్ చేస్తున్న టైమ్ లో, వారికి భిన్నంగా బాలకృష్ణ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అది కూడా వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న టైమ్ లో.. రెమ్యునరేషన్ పెంచాల్సిందిపోయి తగ్గించాడట బాలకృష్ణ.
డబుల్ హ్యాట్రిక్ కు దగ్గరగా బాలయ్య.
డబుల్ హ్యాట్రిక్ కు దగ్గరగా ఉన్నాడు బాలకృష్ణ వరుస విజయాలతో దూకుడు చూపిస్తున్నాడు. 5 సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ మీద దండయాత్ర చేశాడు బాలయ్య. అఖండ సినిమాతో స్టార్ట్ అయ్యి, వీరసింహారెడ్డి, భగవంత్ కేసరి, డాకూ మహరాజ్, అఖండ 2 వరకూ ఐదు సూపర్ హిట్ సినిమాలను బాలయ్య చేశారు. మలినేని గోపీచంద్ తో చేయబోతున్న నెక్ట్స్ మూవీ హిట్ అయితే.. డబుల్ హ్యాట్రిక్ హిట్ రికార్డు ఆయన సొంతం అవుతుంది.
నిర్మాతలకు భారం కాకూడదని
అయితే, గత ఏడాది విడుదలైన ‘అఖండ-2’ మాత్రం అనుకున్నంత సక్సెస్ సాధించలేకపోయింది. 125 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధించినప్పటికీ, అధిక ఖర్చుల కారణంగా నిర్మాతలకు ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు రాలేదని ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం. దాంతో బాలయ్య ఈ విషయాన్ని దృష్ణిలో పెట్టుకుని నిర్మాతలకు భారం కాకూడదని భావించారట. అందుకే తన రెమ్యునేషన్ ను తగ్గించారని సమాచారం.
10 కోట్లు తగ్గించుకున్న బాలయ్య..
సాధారణంగా హీరోలు సినిమా ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా తమ పూర్తి పారితోషికాన్ని తీసుకుంటారు. కానీ, తనపై నమ్మకం ఉంచిన నిర్మాత నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతో బాలకృష్ణ తన పారితోషికాన్ని తగ్గించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గతంలో సుమారు రూ. 40 కోట్లు అందుకున్న ఆయన, ఇప్పుడు గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కబోయే ‘NBK 111’సినిమాకి రూ. 30 కోట్లకే అంగీకరించినట్లు సమాచారం.
65 ఏళ్ల వయసులో బాలకృష్ణ దూకుడు..
65 ఏళ్ల వయసులో బాలకృష్ణ ఫిల్మ్ కెరీర్ పరుగులు పెడుతోంది. ఈ ఏజ్ లో ఏ హీరో కు లేనన్ని సక్సెస్ లు ఆయన ఖాతాలో పడ్డాయి. గోపీచంద్ మలినేనితో ఆయన చేస్తున్న ఈ కొత్త సినిమాలో బాలకృష్ణ మరోసారి పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ‘వీరసింహారెడ్డి’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.ఇక బాలకృష్ణ నెక్ట్స్ సినిమాల లైనప్ కూడా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ప్రముఖ దర్శకుడు కొరటాల శివతో ఆయన చేయబోయే సినిమా కూడా దాదాపు ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది.
బాలయ్య ఖాతాలో మరికొన్ని సినిమాలు..
ఈ ప్రాజెక్టు మే 1న పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం కానుంది. అలాగే, జూన్ లేదా జూలై నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభించాలని మూవీ టీమ్ భావిస్తోంది. అదేవిధంగా, దర్శకులు వివేక్ ఆత్రేయ, క్రిష్ వంటి టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్లతో బాలకృష్ణ సినిమాలు చేయబోతున్నట్టు సమాచారం.ఇక రెమ్యునరేషన్ విషయంలో నిర్మాత శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని బాలకృష్ణ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అభిమానులకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది.