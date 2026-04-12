Atlee Kumar: ఒక్క ఫ్లాప్ లేదు.. రెండు ఇండస్ట్రీల్లో సంచలనం సృష్టించిన డైరెక్టర్!
అల్లు అర్జున్ అప్కమింగ్ మూవీ 'రాకా' ఫస్ట్ లుక్ ఇటీవల రిలీజైంది. ఇప్పటివరకు ఈ సినిమాను AA22XA6 అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో పిలిచారు. ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ అట్లీ కుమార్. విశేషం ఏంటంటే, ఇప్పటివరకు ఆయన డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఒక్క సినిమా కూడా ఫ్లాప్ అవ్వలేదు.
1. రాజా రాణి (తమిళం)
రిలీజ్ డేట్: 27 సెప్టెంబర్ 2013స్టార్ కాస్ట్: ఆర్య, నయనతార, జై, నజ్రియా నజీమ్, సంతానం, సత్యరాజ్, సత్యన్.బడ్జెట్: సుమారు రూ. 20 కోట్లువరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: సుమారు రూ. 56 కోట్లుబాక్సాఫీస్ ఫలితం: సూపర్ హిట్
2. తేరి (తమిళం)
రిలీజ్ డేట్: 14 ఏప్రిల్ 2016స్టార్ కాస్ట్: థలపతి విజయ్, సమంత రూత్ ప్రభు, ఎమీ జాక్సన్, నైనిక, రాధికా శరత్కుమార్, మహేంద్రన్.బడ్జెట్: సుమారు రూ. 75 కోట్లువరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: సుమారు రూ. 153 కోట్లుబాక్సాఫీస్ ఫలితం: హిట్
3. మెర్సల్ (తమిళం)
రిలీజ్ డేట్: 18 అక్టోబర్ 2017స్టార్ కాస్ట్: థలపతి విజయ్, ఎస్. జె. సూర్య, కాజల్ అగర్వాల్, సమంత రూత్ ప్రభు, నిత్యా మీనన్.బడ్జెట్: సుమారు రూ. 120 కోట్లువరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: సుమారు రూ. 257 కోట్లుబాక్సాఫీస్ ఫలితం: సూపర్హిట్
4. బిగిల్ (తమిళం)
రిలీజ్ డేట్: 25 అక్టోబర్ 2019స్టార్ కాస్ట్: థలపతి విజయ్, నయనతార, జాకీ ష్రాఫ్, కతీర్, వివేక్, డానియల్ బాలాజీ.బడ్జెట్: సుమారు రూ. 180 కోట్లువరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: సుమారు రూ. 304 కోట్లుబాక్సాఫీస్ ఫలితం: సూపర్ హిట్
5. జవాన్ (హిందీ)
రిలీజ్ డేట్: 7 సెప్టెంబర్ 2019స్టార్ కాస్ట్: షారుఖ్ ఖాన్, నయనతార, విజయ్ సేతుపతి, దీపికా పదుకొణె, ప్రియమణి, సాన్యా మల్హోత్రా, సునీల్ గ్రోవర్, రిధి డోగ్రా, సంజీత భట్టాచార్య, గిరిజ ఓక్, లెహర్ ఖాన్, ఆలియా ఖురేషి, సంజయ్ దత్.బడ్జెట్: సుమారు రూ. 300 కోట్లువరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: సుమారు రూ. 1152 కోట్లుబాక్సాఫీస్ ఫలితం: ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్
డైరెక్టర్ కాకముందు అట్లీ ఏం చేసేవారు?
అట్లీ కుమార్ చెన్నైలోని సత్యభామ యూనివర్సిటీలో విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ చదివారు. ఆ తర్వాత 'ఎన్ మేల్ విఝుంధా మళైతుళి' అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశారు. అనంతరం, డైరెక్టర్ శంకర్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరారు. రజనీకాంత్ 'ఎంథిరన్' (2010), థలపతి విజయ్ 'నన్బన్' (2012) సినిమాలకు పనిచేశాక, 2013లో 'రాజా రాణి'తో డైరెక్టర్గా మారారు.
