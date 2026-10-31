Chiranjeevi: సింగర్గా మెగాస్టార్ మ్యాజిక్! ఎన్ని పాటలు పాడారో తెలుసా?
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే ఇష్టపడనివారు ఉండరు. 4 దశాబ్దాలకు పైగా తెలుగు ప్రేక్షకులను తనదైన శైలిలో అలరిస్తూ కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అయితే చిరంజీవిలో నటుడు, డ్యాన్సర్ మాత్రమే కాదు.. మంచి సింగర్ కూడా ఉన్నారని మీకు తెలుసా?
చిరంజీవి స్వయంగా పాడిన పాటలు
చిరంజీవి అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆయన అద్భుతమైన నటన, అదిరిపోయే డ్యాన్సులు, పవర్ఫుల్ డైలాగులు. దశాబ్దాలుగా తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులను తనదైన శైలిలో అలరిస్తూ మెగాస్టార్గా ఎదిగారు. ముఖ్యంగా ఆయన సినిమాల్లోని పాటలకు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. చిరంజీవి స్క్రీన్పై కనిపిస్తే చాలు.. అభిమానులు థియేటర్లలో ఈలలు, కేకలతో సందడి చేస్తారు. అయితే ఆయన కేవలం నటన, డ్యాన్సుల్లోనే కాదు.. పాటలు పాడటంలోనూ తన ప్రతిభను చూపించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్వయంగా కొన్ని పాటలు పాడారు. అవేంటో, ఏ సినిమాలో పాడారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మాస్టర్ సినిమాలో తొలిసారిగా..
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తొలిసారిగా 1997లో వచ్చిన మాస్టర్ సినిమాలో తన గాత్రాన్ని వినిపించారు. ఈ సినిమాలోని 'అరే తమ్ముడు' పాటను స్వయంగా ఆయనే పాడారు. అప్పటివరకు తన నటన, డ్యాన్సులతో ప్రేక్షకులను అలరించిన చిరంజీవి.. ఒక్కసారిగా గాయకుడిగా మారి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ పాటలో ఆయన గొంతులోని ఉత్సాహం, ఎనర్జీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. నటుడిగా ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసిన చిరంజీవి, పాటలు పాడటంలోనూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు.
మృగరాజు సినిమాలో చాయ్ పాట..
2001లో విడుదలైన మృగరాజు సినిమాలోనూ చిరంజీవి తన గాత్రాన్ని అందించారు. ఇందులో 'ఏ చాయ్ చటుక్కునా తాగరా బాయ్' అనే పాటను ఆయన పాడారు. టీ తాగడం వల్ల కలిగే ఆనందాన్ని సరదాగా వ్యక్తపరిచే ఈ పాట ప్రేక్షకులను అలరించింది. చిరంజీవి నటనకు, ఆయన గొంతుకు సరిపోయేలా ఈ పాట ఉండటంతో అభిమానులకు మంచి అనుభూతిని అందించింది. నటుడిగానే కాదు.. సింగర్ గా కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పించగలరని ఈ పాటతో మరోసారి నిరూపించారు.
చైల చైల పాటతో మరోసారి..
చిరంజీవి పాడిన పాటల్లో ఎక్కువమందికి గుర్తుండిపోయేది 'చైల చైల సాంగ్'. 2004లో విడుదలైన శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ సినిమాలో ఈ పాట ఉంటుంది. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి తనదైన కామెడీ టైమింగ్, ఎనర్జిటిక్ నటనతో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించారు. అదే సమయంలో ఆయన గొంతుతో వచ్చిన చైల చైల పాట కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ పాటలో చిరంజీవితో పాటు ప్రముఖ గాయకుడు కేకే కూడా గాత్రాన్ని అందించారు.
జగదేక వీరునికి పాటలోనూ..
2007లో విడుదలైన శంకర్ దాదా జిందాబాద్ సినిమాలోనూ చిరంజీవి మరోసారి తన గాత్రాన్ని వినిపించారు. ఈ సినిమాలోని 'జగదేక వీరునికి' పాటను ఆయన పాడారు. ఈ చిత్రం గాంధేయ సిద్ధాంతాలు, ప్రేమ, మానవత్వం వంటి అంశాలతో తెరకెక్కింది. ఇందులో చిరంజీవి తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. జగదేక వీరునికి పాటతో మరోసారి తనలోని గాయకుడిని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు.
నటుడిగానే కాదు.. సింగర్ గానూ ప్రత్యేక గుర్తింపు
సాధారణంగా హీరోలు తమ సినిమాల్లో పాటలు పాడటం కొత్త విషయమేమీ కాదు. అయితే చిరంజీవి లాంటి స్టార్ హీరో స్వయంగా పాట పాడటం అభిమానులకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. ఆయన పాడిన పాటల సంఖ్య తక్కువే అయినప్పటికీ, ప్రతి పాటలోనూ తనదైన శైలిని చూపించారు.