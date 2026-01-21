Dhurandhar OTT విడుదల తేదీ ఖరారు.. బాహుబలి రేంజ్ సినిమా ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా ?
Dhurandhar OTT: రణవీర్ సింగ్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన స్పై యాక్షన్ సినిమా 'ధురంధర్' థియేటర్లలో అద్భుత విజయం తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్కు సిద్ధమైంది. నెట్ఫ్లిక్స్తో భారీ ఒప్పందం కుదరడంతో, ప్రేక్షకులు త్వరలో ఈ బ్లాక్బస్టర్ను ఇంట్లోనే చూడొచ్చు.
Image Credit : Instagram
OTT విడుదల తేదీ, స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్
ఏడు వారాలకు పైగా థియేటర్లలో ఆధిపత్యం చెలాయించిన 'ధురంధర్' డిజిటల్ రంగ ప్రవేశానికి సిద్ధమైంది. రణవీర్ సింగ్ నటించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ జనవరి 30 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం బాహుబలి రేంజ్ లో వసూళ్లు సాధించింది.
Image Credit : Instagram
ధురంధర్ ఫ్రాంచైజీకి నెట్ఫ్లిక్స్ డీల్
ధురంధర్ డిజిటల్ ప్రయాణంలో అతిపెద్ద విశేషం దాని భారీ స్ట్రీమింగ్ ఒప్పందం. నెట్ఫ్లిక్స్ 'ధురంధర్', దాని సీక్వెల్ 'ధురంధర్ 2' OTT హక్కులను రూ.130 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్టు సమాచారం.
Image Credit : Instagram
బాక్సాఫీస్ విజయం, ధురంధర్ 2లో తర్వాతి విశేషాలు
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన వసూళ్లు సాధించింది. ఈ సినిమా భారతదేశంలో రూ. 826 కోట్లకు పైగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1283 కోట్లు వసూలు చేసింది.
