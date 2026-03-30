Dhurandhar 2 Box Office: ఆదివారం 'ధూరందర్ 2' రికార్డ్ మిస్.. 'బాహుబలి 2'ని దాటినా, ఆ సినిమా వెనకే
రెండో ఆదివారం కలెక్షన్ల విషయంలో 'ధూరందర్ ది రివెంజ్' మరో సినిమా రికార్డును బ్రేక్ చేయలేకపోయింది. కానీ, 'బాహుబలి 2' లాంటి భారీ సినిమాను మాత్రం వెనక్కి నెట్టేసింది. రెండో ఆదివారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 చిత్రాలేంటో చూద్దాం...
5. RRR (తెలుగు పాన్ ఇండియా సినిమా)
విడుదల తేదీ : 24 మార్చి 2022 దేశవ్యాప్తంగా
రెండో ఆదివారం వసూళ్లు : రూ. 52.80 కోట్లు
రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఈ ఎపిక్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా లైఫ్టైమ్లో ఇండియాలో రూ. 782.20 కోట్ల నెట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,230 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది.
4. ధూరందర్ (హిందీ సినిమా)
విడుదల తేదీ : 5 డిసెంబర్ 2025 దేశవ్యాప్తంగా
రెండో ఆదివారం వసూళ్లు : రూ. 58 కోట్లు
ఇది ఒక స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ఇందులో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా, అక్షయ్ ఖన్నా విలన్గా నటించారు. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, ఇండియాలో రూ. 840.20 కోట్ల నెట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,307.35 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టింది.
3. బాహుబలి 2 : ది కన్క్లూజన్ (తెలుగు పాన్ ఇండియా సినిమా)
విడుదల తేదీ : 28 ఏప్రిల్ 2017
రెండో ఆదివారం కలెక్షన్లు రూ.65కోట్లు
ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాకు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో రానా దగ్గుబాటి విలన్గా కనిపించారు. ఈ ఎపిక్ యాక్షన్ డ్రామా ఇండియాలో రూ. 1,030.42 కోట్ల నెట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,788.06 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది.
2. ధూరందర్ ది రివెంజ్ (హిందీ పాన్ ఇండియా సినిమా)
విడుదల తేదీ : 19 మార్చి 2026 దేశవ్యాప్తంగా
రెండో ఆదివారం వసూళ్లు : రూ. 68.10 కోట్లు
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ స్పై యాక్షన్ డ్రామాలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా, అర్జున్ రాంపాల్ విలన్గా నటించారు. ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు ఇండియాలో రూ. 846.87 కోట్ల నెట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,361.95 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఇంకా విజయవంతంగా రన్ అవుతుంది. అయితే రెండో ఆదివారం వసూళ్లలో `బాహుబలి 2`ని దాటిన ఈ చిత్రం ఒక్క `పుష్ప2` ని మాత్రం కొట్టలేకపోయింది. చూడబోతుంటే ఇది `బాహుబలి 2`, `పుష్ప 2` లైఫ్ లాంగ్ కలెక్షన్లని బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది.
1. పుష్ప 2 : ది రూల్ (తెలుగు పాన్ ఇండియా సినిమా)
- విడుదల తేదీ : 4 డిసెంబర్ 2026
- దేశవ్యాప్తంగా రెండో ఆదివారం వసూళ్లు : రూ. 76.60 కోట్లు
సుకుమార్ ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు దర్శకత్వం వహించారు. అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న, ఫహద్ ఫాజిల్ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు. ఈ చిత్రం ఇండియాలో రూ. 1,234.10 కోట్ల నెట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,742.10 కోట్ల గ్రాస్ సాధించింది.