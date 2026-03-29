Dhurandhar 2 Collection: నెం1 ప్లేస్ కొద్దిలో మిస్ చేసుకున్న ధూరందర్ 2, కొనసాగుతున్న కలెక్షన్ల సునామీ..
రెండో శనివారం 'ధురందర్ ది రివెంజ్' దేశవ్యాప్తంగా నెం.1 స్థానాన్ని కొద్దిలో మిస్ చేసుకుంది. కానీ, హిందీ వెర్షన్లో మాత్రం ఈ రికార్డును సాధించింది. రెండో శనివారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 భారతీయ సినిమాలు ఏవో చూద్దాం.
5. బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్ (తెలుగు పాన్ ఇండియా సినిమా)
- రెండో శనివారం వసూళ్లు: రూ. 51 కోట్లు
- భారత్లో మొత్తం వసూళ్లు: రూ. 1,030.42 కోట్లు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఈ ఎపిక్ యాక్షన్ డ్రామా 2017లో విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ లీడ్ రోల్లో నటించగా, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి, సత్యరాజ్ వంటి నటులు కూడా కనిపించారు.
4. ధురందర్ (హిందీ సినిమా)
- రెండో శనివారం వసూళ్లు: రూ. 53 కోట్లు
- భారత్లో మొత్తం వసూళ్లు: రూ. 895.96 కోట్లు
రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ స్పై యాక్షన్ డ్రామా 2025లో విడుదలైంది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, రాకేష్ బేడీ, ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్ వంటి నటులు కూడా కనిపించారు.
3. RRR (తెలుగు పాన్ ఇండియా సినిమా)
- రెండో శనివారం వసూళ్లు: రూ. 56 కోట్లు
- భారత్లో మొత్తం వసూళ్లు: రూ. 782.2 కోట్లు
రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన ఈ ఎపిక్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా 2022లో విడుదలైంది. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో అజయ్ దేవగన్, అలియా భట్ వంటి నటులు కూడా పనిచేశారు.
2. ధురందర్ ది రివెంజ్ (హిందీ పాన్ ఇండియా సినిమా)
రెండో శనివారం వసూళ్లు: రూ. 62.85 కోట్లు
భారత్లో మొత్తం వసూళ్లు: రూ. 778.77 కోట్లు (10 రోజుల్లో. కలెక్షన్లు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి).
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్పై యాక్షన్ డ్రామా మార్చి 19, 2026న విడుదలైంది. ఇది 2025లో వచ్చిన 'ధూరందర్'కి సీక్వెల్. ఈ సినిమాలో అక్షయ్ ఖన్నా తప్ప, గత పార్ట్లోని నటీనటులందరూ మళ్లీ నటించారు.
1. పుష్ప 2: ది రూల్ (తెలుగు పాన్ ఇండియా సినిమా)
రెండో శనివారం వసూళ్లు: రూ. 63.30 కోట్లు
మొత్తం వసూళ్లు: రూ. 1,234.12 కోట్లు
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో ఈ యాక్షన్ డ్రామా 2024లో విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ లీడ్ రోల్లో నటించగా, రష్మిక మందాన, ఫహద్ ఫాజిల్, రావు రమేష్, జగపతి బాబు వంటి నటులు కూడా కనిపించారు.
హిందీ బెల్ట్లో రెండో శనివారం టాప్ 5 సినిమాలు
- ధూరందర్ ది రివెంజ్ (2026): రూ. 58 కోట్లు (కేవలం హిందీ వెర్షన్)
- ధూరందర్ (2025): రూ. 53.70 కోట్లు
- పుష్ప 2: ది రూల్ (2024): రూ. 46.50 కోట్లు (కేవలం హిందీ వెర్షన్)
- ఛావా (2025): రూ. 44.10 కోట్లు
- యానిమల్ (2023): రూ. 35.33 కోట్లు