- Dhurandhar 2 Box Office: కలెక్షన్లలో భారీ డ్రాప్, అయినా `ధురంధర్ 2` సరికొత్త రికార్డు
Dhurandhar 2 Box Office: కలెక్షన్లలో భారీ డ్రాప్, అయినా `ధురంధర్ 2` సరికొత్త రికార్డు
బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' జోరు ఇప్పుడు తగ్గింది. రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా కలెక్షన్లు ఇప్పుడు సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోయాయి. మరి 28వ రోజు 'ధురంధర్ 2' ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
'ధురంధర్ 2' మొత్తం కలెక్షన్ ఎంత?
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన `ధురంధర్ 2` మూవీ ఇంకా బాక్సాఫీసు వద్ద జోరు చూపిస్తోంది. ఇప్పటికీ డీసెంట్ కలెక్షన్లని సంపాదిస్తుంది. 28 రోజుల తర్వాత 'ధురంధర్ 2' భారతదేశంలో సుమారు రూ.1,096.70 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ను సాధించింది. ఈ వసూళ్లు సినిమా అన్ని వెర్షన్లను (హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం) కలుపుకొని వచ్చినవి. 28వ రోజు ఫైనల్ లెక్కలు వచ్చాక, ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ.1100 కోట్ల నెట్ మార్క్ను దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
'ధురంధర్ 2' ఏ భాషలో ఎంత వసూలు చేసింది?
'ధురంధర్ 2' వెర్షన్ల వారీగా కలెక్షన్ల వివరాలు చూస్తే, హిందీ మొదటి స్థానంలో, మలయాళం చివరి స్థానంలో ఉన్నాయి. ఏ వెర్షన్ ఎంత వసూలు చేసిందనేది చూస్తే.
- హిందీ : రూ. 1,030.32 కోట్లు
- తెలుగు : రూ. 42.12 కోట్లు
- తమిళం : రూ. 19.03 కోట్లు
- కన్నడ : రూ. 3.46 కోట్లు
- మలయాళం : రూ. 1.77 కోట్లు
భారత్లో 1100 కోట్లు వసూలు చేసిన సినిమాలు
'ధురంధర్ 2' సినిమా 28 రోజుల్లోనే దేశంలో రూ.1100 కోట్లు వసూలు చేసిన రెండో సినిమాగా నిలవబోతోంది. దీనికి ముందు ఈ ఘనతను సాధించిన ఏకైక చిత్రం అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2: ది రూల్'. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో 2024లో విడుదలైన ఈ తెలుగు పాన్-ఇండియా సినిమా, దేశంలో లైఫ్టైమ్ సుమారు రూ.1,234.10 కోట్లు వసూలు చేసింది.