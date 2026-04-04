- Home
- Entertainment
Fastest 1500 Crore: పుష్ప 2 రికార్డు బద్దలు.. 1500 కోట్ల క్లబ్లో అత్యంత వేగంగా చేరిన నెం.1 సినిమా ఇదే!
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు ఏ హిందీ సినిమా చేయలేని రికార్డును అందుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1500 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన ఈ సినిమా, అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది.
4. దంగల్ (2016)
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹2,070.30 కోట్లు
నితేష్ తివారీ ఈ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఆమిర్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా డిసెంబర్ 23, 2026న విడుదలైంది. మొదట ఇండియాలో సుమారు ₹387.38 కోట్లు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹765 కోట్లు వసూలు చేసింది. దాదాపు 5 నెలల తర్వాత, మే 5, 2027న చైనాలో విడుదలై అక్కడ 9 వారాల్లో ₹1305.29 కోట్లు సంపాదించింది. దీంతో మొత్తం కలెక్షన్ ₹2070 కోట్లు దాటింది. ఫాతిమా సనా షేక్, సాన్యా మల్హోత్రా కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.
3. బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్ (2017)
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹1,788.06 కోట్లు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు పాన్ ఇండియా సినిమా ఏప్రిల్ 28, 2017న విడుదలైంది. ఈ సినిమా 21 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ₹1502 కోట్లు వసూలు చేసి 1500 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఈ ఎపిక్ యాక్షన్ డ్రామాలో ప్రభాస్ హీరోగా నటించగా, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు.
2. పుష్ప 2: ది రూల్ (2024)
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹1,742.10 కోట్లు
అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా 1500 కోట్ల క్లబ్లో చేరడానికి 18 రోజులు పట్టింది. 18 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ₹1506 కోట్లు వసూలు చేసింది. సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డిసెంబర్ 4, 2024న విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్న, ఫహద్ ఫాజిల్, రావు రమేష్, జగపతి బాబు కూడా నటించారు.
1. ధురంధర్: ది రివెంజ్ (2026)
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹1,523.58 కోట్లు
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ పాన్ ఇండియా స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మార్చి 19, 2026న విడుదలైంది. ఈ సినిమా కేవలం 16 రోజుల్లోనే 1500 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించగా, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్, రాకేష్ బేడీ, సారా అర్జున్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
'ధురంధర్ 2' నెం.1 ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవుతుందా?
'ధురంధర్ 2' స్పీడ్ చూస్తుంటే, 'పుష్ప 2', 'బాహుబలి 2' లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లను సులభంగా దాటేస్తుందనిపిస్తోంది. అయితే, 'దంగల్' మొత్తం వసూళ్లను అధిగమించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలుస్తుందో లేదో చూడాలి.