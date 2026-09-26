Dhanush: కొడుకులే బాడీగార్డ్స్.. యాత్ర, లింగాలతో కలిసి పళని మురుగన్ గుడికి ధనుష్
Dhanush: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ తన కొడుకులు యాత్ర, లింగాలతో కలిసి పళని మురుగన్ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకున్న దనుష్.. కొడుకులతో సండి చేశాడు. దనుష్ ను చూడటానికి అభిమానులు ఎగబడ్డారు.
పళని మురుగన్ గుడిలో ధనుష్
దిండిగల్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పళని దండాయుధపాణి స్వామి ఆలయానికి శనివారం నాడు ధనుష్ వెళ్లారు. తన కొడుకులు యాత్ర, లింగాలతో కలిసి ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. కొండ కింద నుంచి రోప్ కార్ ద్వారా ధనుష్ పైకి చేరుకున్నారు. ఆలయంలో జరిగిన కాల పూజలో పాల్గొని మురుగన్ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించారు. దర్శనం తర్వాత ఆలయ అధికారులు ధనుష్కు ఘనంగా స్వాగతం పలికి సత్కరించారు. గుడిలో కాసేపు గడిపిన తర్వాత, మళ్లీ రోప్ కార్ ద్వారానే ఆయన కిందకు చేరుకున్నారు.
తండ్రికి బాడీగార్డ్స్గా కొడుకులు
ధనుష్ రాక గురించి తెలుసుకున్న అభిమానులు, భక్తులు ఆయన్ని చూసేందుకు గుడి దగ్గరికి భారీగా చేరుకున్నారు. ఆ రద్దీలో ధనుష్ కొడుకులు యాత్ర, లింగా ఇద్దరూ తండ్రికి బాడీగార్డ్స్లా మారి ఆయన్ని సురక్షితంగా తీసుకెళ్లారు. పళని కొండపై ఉన్న ఈ గుడిని అధికారికంగా అరుళ్మిగు దండాయుధపాణి స్వామి ఆలయం అని పిలుస్తారు. శివగిరి కొండపై ఉన్న ఈ గుడి, మురుగన్ స్వామి ఆరు పడైవీడులలో (ఆరు పవిత్ర క్షేత్రాలు) మూడవది. సుమారు 324 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ఆలయానికి ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు.
ధనుష్ కొత్త సినిమా షురూ
అంతకుముందు శుక్రవారం నాడు, శివగంగ జిల్లా ఇళయంకుడి దగ్గర ఉన్న మారనాడు కరుప్పణస్వామి గుడిలో ధనుష్ తన కొత్త సినిమా పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న వడివేలుతో పాటు చిత్రబృందం మొత్తం ఈ వేడుకకు హాజరైంది. రీసెంట్గా సూపర్ హిట్ అయిన 'లబ్బర్ పందు' సినిమాను డైరెక్ట్ చేసిన తమిళరసన్ పచ్చముత్తు ఈ కొత్త సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
రెండు జాతీయ అవార్డులు అందుకున్న ధనుష్
గత మంగళవారం జరిగిన 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో ధనుష్కు డబుల్ ధమాకా దక్కింది. నటుడిగా, నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయనకు రెండు జాతీయ అవార్డులు వరించాయి. ఢిల్లీ బయట తొలిసారిగా జరిగిన ఈ వేడుకలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఆయన ఈ అవార్డులు అందుకున్నారు. ధనుష్ స్వయంగా డైరెక్ట్ చేస్తూ నటించిన 'రాయన్' సినిమాకు ఉత్తమ తమిళ చిత్రంగా జాతీయ అవార్డు దక్కింది.
దర్శకుడిగా ఆయనకు ఇదే తొలి జాతీయ అవార్డు. 2024లో విడుదలైన ఈ సినిమా, తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే ఒక వ్యక్తి నేరాలు, పగతో నిండిన ప్రపంచంలోకి ఎలా లాగబడ్డాడు అనే కథతో తెరకెక్కింది.
అదే వేడుకలో, 'కెప్టెన్ మిల్లర్' సినిమాలో అద్భుత నటనకు గాను ఆయనకు స్పెషల్ మెన్షన్ అవార్డు కూడా దక్కింది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత రాజ్కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'OM: Chapter 1' సినిమాలో ధనుష్ త్వరలో నటించనున్నారు.