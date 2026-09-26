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- డైలాగ్ వింటేనే వణుకు పుడుతుంది... ఆడియన్స్ 100 మార్కులు వేసిన ఈ హారర్ సినిమా గుర్తుందా?
డైలాగ్ వింటేనే వణుకు పుడుతుంది... ఆడియన్స్ 100 మార్కులు వేసిన ఈ హారర్ సినిమా గుర్తుందా?
2009లో రిలీజైన ఈ ఫాంటసీ హారర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.70 కోట్లు వసూలు చేసి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఆడియన్స్ వందకి 100 మార్కులు వేసిన హారర్ సినిమా.. ఏంటో గుర్తుందా? ఆ మూవీ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
13 కోట్ల బడ్జెట్.. 70 కోట్ల కలెక్షన్స్..
2009లో రిలీజైన ఈ సినిమా ఇండియా వైడ్గా పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. డబ్బింగ్ లేకపోయినా ఒరిజినల్ భాషలోనే చూసి జనాలు థ్రిల్ అయ్యారు. ఈ మూవీ బీజీఎం వింటేనే ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. రిలీజ్కు ముందు ఇదొక సాధారణ లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా అనుకున్నారు. కానీ రిలీజ్ అయ్యాక ఈ సినిమా లెక్కలన్నీ మార్చేసింది. ఇందులో హీరోయిన్ మాత్రమే కాదు, హీరో కూడా ఆమే. 2009లో కేవలం రూ.13.5 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, అప్పట్లోనే సుమారు రూ.70 కోట్లు వసూలు చేసింది.
మస్ట్ వాచ్ హారర్ మూవీ ఏంటి?
సినిమా చూసిన ఆడియన్స్ దీనికి 100కి 100 మార్కులు వేశారు. మానవ్ మహాపాత్ర, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి రాసిన కథకు, కోడి రామకృష్ణ అద్భుతంగా డైరెక్షన్ చేశారు. అనుష్క శెట్టి నటించిన 'అరుంధతి' తెలుగులో వచ్చిన సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో ఒకటి. అనుష్క యాక్టింగ్ చూసి మొత్తం సినిమా ఇండస్ట్రీ షాక్ అయింది. హారర్ కథకు ఫాంటసీ ప్రపంచాన్ని జోడించి అరుంధతి సినిమా మనకు చూపిస్తుంది. ఈ మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మిమ్మల్ని సీట్కు కట్టేస్తుంది.
అరుంధతి సాధించిన రికార్డులు..
2015 వరకు సౌత్ ఇండియాలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా ఇదే. 1.8 కోట్లకు పైగా ఆడియన్స్ చూసిన ఏకైక సౌత్ ఇండియన్ లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీ కూడా ఇదే. ఇలా అరుంధతి సినిమా ఎన్నో రికార్డులను సెట్ చేసింది. నంది, ఫిల్మ్ఫేర్ లాంటి ఎన్నో అవార్డులు గెలుచుకున్న ఈ సినిమా, బెంగాలీలో కూడా రీమేక్ అయింది. హీరోయిన్ తన సొంత ఊరికి వస్తుంది. ఆమె రాగానే ఎన్నో ఏళ్లుగా అణిగి ఉన్న పశుపతి దుష్ట ఆత్మ నిద్రలేస్తుంది. ఒకే రాత్రిలో హీరోయిన్ ముందు వందలాది సవాళ్లు వస్తాయి. వీటిని హీరోయిన్ ఎలా ఫేస్ చేసిందనేదే ఈ సినిమా వన్లైన్ స్టోరీ.
అరుంధతి సినిమాను ఎక్కడ చూడొచ్చు?
అరుంధతి సినిమాను మీరు యూట్యూబ్లో ఫ్రీగానే చూడొచ్చు. కోడి రామకృష్ణ ఈ అరుంధతి సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ మూవీ కేవలం రూ.13.5 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో అనుష్కతో పాటు ఆచి మనోరమ, సోనూ సూద్, షాయాజీ షిండే నటించారు. బాహుబలి కంటే ముందే తన గ్రాండ్ మేకింగ్తో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచిన అరుంధతి సినిమా, ఇప్పటికీ ఆడియన్స్ మనసులో చెరగని ముద్ర వేసింది.