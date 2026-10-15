- Home
- Entertainment
- Jailer 2: ఒకే థియేటర్ లో జైలర్ 2 చూసిన అనిరుధ్, కావ్య మారన్.. క్యూ కట్టిన రజనీ ఫ్యామిలీ
Jailer 2: ఒకే థియేటర్ లో జైలర్ 2 చూసిన అనిరుధ్, కావ్య మారన్.. క్యూ కట్టిన రజనీ ఫ్యామిలీ
జైలర్ 2 ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోను అనిరుధ్, కావ్య మారన్ ఒకే థియేటర్లో చూశారు. అలాగే ధనుష్, ఐశ్వర్య కూడా కలిసి సినిమాను ఎంజాయ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
Jailer 2
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'జైలర్ 2' ఈరోజే రిలీజ్ అయింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తమిళనాడులో అభిమానులు ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. ఉదయం నుంచే థియేటర్ల దగ్గర పటాకులు కాలుస్తూ, పూజలు చేస్తూ పండుగ చేసుకుంటున్నారు. మధురై తిరుపరంకుండ్రంలోని శ్రీ వెయిల్ ఉగంత అమ్మన్ గుడిలో సినిమా హిట్ అవ్వాలని కొందరు అభిమానులు అంగప్రదక్షిణ కూడా చేశారు.
రజనీకాంత్ ఫ్యామిలీ
జైలర్ 2 సినిమాను అభిమానులు తో పాటే రజనీకాంత్ ఫ్యామిలీ కూడా కలిసి చూసింది. చెన్నైలో ఉదయం 9 గంటలకు ఫస్ట్ షో పడింది. రజనీ భార్య లత, కూతురు ఐశ్వర్య, మనవళ్లు యాత్ర, లింగ చెన్నైలోని రోహిణి థియేటర్కు వచ్చారు. వీళ్లతో పాటు హీరో ధనుష్ కూడా జైలర్ 2 ఫస్ట్ షో చూశాడు. ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
కళానిధి మారన్ కూతురు కావ్య మారన్
చెన్నైలోని ఫేమస్ థియేటర్లలో ఒకటైన 'వెట్రి' థియేటర్కు కూడా సెలబ్రిటీలు క్యూ కట్టారు. జైలర్ 2 ప్రొడ్యూసర్ కళానిధి మారన్ కూతురు కావ్య మారన్ సినిమా చూసేందుకు ఇక్కడికి వచ్చింది. ఆమె వచ్చిన కొద్ది నిమిషాలకే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నాడు. వీళ్లిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారని ఇప్పటికే రూమర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇలా ఒకే థియేటర్లో జంటగా కనిపించడంతో ఆ వార్తలకు మళ్లీ రెక్కలొచ్చాయి.
రజనీ కూతురు
సినిమా రిలీజ్కు ముందు రోజు రజనీ కూతురు, డైరెక్టర్ సౌందర్య రజనీకాంత్ చెన్నైలో ఒక భారీ ఎల్ఈడీ బ్యానర్ను ఓపెన్ చేశారు. చెన్నై కాశీ థియేటర్లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్కు ఆమె స్పెషల్ గెస్ట్గా వచ్చారు. ఫస్ట్ పార్ట్ 'జైలర్' పాటలకు అభిమానులు తో కలిసి ఆమె స్టెప్పులేశారు.
సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ ఈ జైలర్ 2ను డైరెక్ట్ చేశాడు. ఫస్ట్ పార్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో విద్యాబాలన్ ఒక కీలక పాత్ర చేసింది. రీసెంట్గా వచ్చిన ట్రైలర్లో ముత్తువేల్ పాండియన్ ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నట్లు, కానీ గతం మళ్లీ అతన్ని హింసాత్మక ప్రపంచంలోకి లాగినట్లు చూపించారు. మిథున్ చక్రవర్తి, జాకీ ష్రాఫ్, మోహన్ లాల్ కూడా ఇందులో నటించారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు.