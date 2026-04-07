- Devayani Daughter: కోర్ట్ మూవీ రీమేక్ లో సుస్వాగతం హీరోయిన్ కూతురు.. పట్టలేని సంతోషంలో దేవయాని
Devayani Daughter: కోర్ట్ మూవీ రీమేక్ లో సుస్వాగతం హీరోయిన్ కూతురు.. పట్టలేని సంతోషంలో దేవయాని
తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయిన కోర్ట్ చిత్రానికి తమిళ రీమేక్ రంజన్ ది అడ్వకేట్ లో ప్రశాంత్ నటించనున్నారు. త్యాగరాజన్ దర్శకత్వంలో చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభమైంది.సుస్వాగతం హీరోయిన్ దేవయాని కుమార్తె ఈ మూవీతో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది.
రంజన్ ది అడ్వకేట్
నటుడు ప్రశాంత్ ప్రధాన పాత్రలో తమిళంలో తెరకెక్కుతున్న కొత్త చిత్రం ‘రంజన్ ది అడ్వకేట్’గా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇది తెలుగు విజయవంతమైన కోర్ట్ డ్రామా Court State vs A Nobodyకు తమిళ రీమేక్. ఈ ప్రకటన ప్రశాంత్ 53వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వెలువడింది. ఇప్పటికే ఈ రీమేక్పై జరుగుతున్న చర్చలకు ఈ ప్రకటనతో పూర్తి స్పష్టత వచ్చింది.
త్యాగరాజన్ దర్శకత్వం
ఈ చిత్రానికి తమిళ రీమేక్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్న ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు త్యాగరాజన్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఆయన తన నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తున్నారు. గతంలో కూడా తండ్రి, కొడుకు కలిసి చేసిన రీమేక్ ప్రాజెక్ట్ల తర్వాత మళ్లీ ఈ జంట కలిసి పని చేయడం విశేషంగా భావిస్తున్నారు.
దేవయాని కుమార్తె ఇనియా రాజకుమారన్
ఈ చిత్రంలో కొత్త ముఖాలను కూడా పరిచయం చేస్తున్నారు. నటి దేవయాని కుమార్తె ఇనియా రాజకుమారన్, నిర్మాత కథిరేసన్ కుమారుడు హరి ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తూ నటనలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. దేవయాని మరో కుమార్తె ప్రియాంక కూడా ఈ చిత్రంలో ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనుంది. మిగతా నటీనటుల వివరాలు త్వరలో ప్రకటించనున్నారు.
ప్రియదర్శి ప్రధాన పాత్రలో
తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని రామ్ జగదీష్ తెరకెక్కించగా, ప్రియదర్శి ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. విడుదలైన తర్వాత ఈ సినిమా వాణిజ్యపరంగా, విమర్శకుల పరంగా మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ముఖ్యంగా పోక్సో చట్టం చుట్టూ తిరిగే క్లిష్టమైన న్యాయ అంశాలను చూపిస్తూ, శక్తివంతమైన వ్యక్తులు న్యాయ వ్యవస్థను ఎలా ప్రభావితం చేస్తారనే అంశాన్ని ప్రస్తావించింది.
తమిళ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతి
తమిళ రీమేక్ కోసం సంగీతాన్ని జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ అందిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీని రవి యాదవ్ నిర్వహిస్తుండగా, ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బాధ్యతలను సెంటిల్ రాఘవన్ చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమై నిర్మాణ దశలో ఉంది. ఇటీవల రీమేక్ ప్రాజెక్ట్లపై దృష్టి సారించిన ప్రశాంత్, ‘అంధగన్’ విజయం తర్వాత ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్తో ముందుకు వస్తున్నారు. సమాజానికి సంబంధించిన అంశాలను ప్రతిబింబించే కోర్ట్ డ్రామాగా ‘రంజన్ ది అడ్వకేట్’ తమిళ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుందని చిత్రబృందం భావిస్తోంది.