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- Deva: 400 సినిమాలు.. ఇళయరాజా హవాకు ఎదురెళ్లి.. ఓ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్న దేవా!
Deva: 400 సినిమాలు.. ఇళయరాజా హవాకు ఎదురెళ్లి.. ఓ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్న దేవా!
Deva: ఇళయరాజా మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్న రోజుల్లో.. తనదైన మార్క్ గానా పాటలతో ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు 'తేనిసై తెండ్రల్' దేవా. ఆయన సక్సెస్ జర్నీ ఎలా సాగిందో చూద్దాం.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవా..
గానా పాటలతో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగించిన సంగీత దర్శకుడు దేవా. తన రొమాంటిక్ ట్యూన్స్తో యూత్ను కట్టిపడేశారు. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కు తన మ్యూజిక్తో ప్రాణం పోశారు. సినిమా హిస్టరీలో దేవా ప్రయాణం చాలా ఆసక్తికరం. అందులో ఎన్నో కష్టాలు, మరెన్నో విజయాలు ఉన్నాయి.
ఒకప్పుడు సినిమా మ్యూజిక్ అంటే ఇళయరాజా మాత్రమే గుర్తొచ్చేవారు. పల్లెటూరి పాటల నుంచి వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ వరకు తన ట్యూన్స్తో మ్యాజిక్ చేశారాయన. అలాంటి టైమ్లో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి, తనకంటూ ఓ స్పెషల్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం మామూలు విషయం కాదు. కానీ, ఆ ఛాలెంజ్ను స్వీకరించి సక్సెస్ అయ్యారు దేవా.
ఇళయరాజాని కాపీ కొట్టకుండా, తనకంటూ ఓ సెపరేట్ స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకోవడమే దేవా సక్సెస్ సీక్రెట్. ఆ పట్టుదలతోనే దాదాపు 400కు పైగా సినిామలకు ఆయన పనిచేశారు.
చెన్నైలోని మైలాపూర్లో పుట్టిన దేవా.. మ్యూజిక్ మీద పిచ్చితో ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టారు. మొదట్లో అవకాశాల కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. 1990లో వచ్చిన 'వైకాసి పొరంతాచు' సినిమా ఆయన కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది.
ఆ తర్వాత దేవా మ్యూజిక్ తమిళనాట మారుమోగిపోయింది. సింపుల్ ట్యూన్స్, ఫాస్ట్ బీట్స్.. ఇలా తనదైన స్టైల్తో సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
గానా మ్యూజిక్... దేవా స్పెషల్ బ్రాండ్!
దేవా పేరు చెప్పగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది గానా పాటలే. చెన్నై వీధుల్లో వినిపించే లోకల్ మ్యూజిక్ను తన సినిమాల ద్వారా జనాల్లోకి తీసుకెళ్లారు.
చెన్నై స్లాంగ్ను, గానా మ్యూజిక్ బీట్ను తన పాటల్లో అద్భుతంగా వాడారు. ఆయన పాటలు థియేటర్లకే పరిమితం కాలేదు. టీ కొట్లు, బస్సులు, పెళ్లిళ్లలో ఎక్కడ చూసినా దేవా పాటలే వినిపించేవి.
అయితే, దేవాను కేవలం గానా పాటలకే పరిమితం చేయలేం. లవ్ సాంగ్స్, మెలోడీలు, ఎమోషనల్ ట్యూన్స్.. ఇలా అన్ని రకాల పాటలతో తన టాలెంట్ ఏంటో నిరూపించుకున్నారు.
'బాషా'తో వచ్చిన భారీ క్రేజ్!
రజనీకాంత్ నటించిన 'అరుణాచలం', 'బాషా', 'పడయప్ప' (నరసింహ) సినిమాలకు దేవా అందించిన మ్యూజిక్ ఓ సెన్సేషన్. ముఖ్యంగా 'బాషా' సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలు రజనీకాంత్ స్టైల్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లాయి.
స్క్రీన్ మీద రజనీకాంత్ కనిపించినప్పుడు ఫ్యాన్స్ పూనకాలతో ఊగిపోవడానికి దేవా మ్యూజిక్ కూడా ఓ కారణం.
అలాగే అజిత్ నటించిన 'ఆసై', 'కాదల్ కొట్టై', 'వాలి'.. విజయ్ నటించిన 'నినైతేన్ వందాయ్', 'ప్రియముడన్', 'ఖుషి' సినిమాలకు కూడా దేవా అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు.
తొంభైల దశకంలో ఒకవైపు ఇళయరాజా, మరోవైపు ఏఆర్ రెహమాన్ తమ మ్యూజిక్తో మ్యాజిక్ చేస్తున్నారు. అలాంటి కాంపిటీషన్లో కూడా దేవా టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఎదగడం మామూలు విషయం కాదు.
గుర్తింపు కోసం తపించిన కళాకారుడు!
ఏ ఆర్టిస్ట్కైనా సక్సెస్ ఒక్కటే సరిపోదు, సరైన గుర్తింపు కూడా కావాలి. రీసెంట్గా వచ్చిన 'లబ్బర్ పందు' సినిమాలో "రాజా రాజానే.. ఇది దేవా పాట" అనే డైలాగ్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
తన మ్యూజిక్ ఐడెంటిటీ గురించి ఉన్న ఆవేదనను ఆ డైలాగ్ తీర్చిందని దేవా స్వయంగా చెప్పారు. ఇన్నేళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక లెజెండ్కు, తన పేరు, తన పాట సరిగ్గా గుర్తింపు పొందడం ఎంత అవసరమో ఈ సంఘటన చెబుతుంది.
ఎప్పటికీ బతికే ఉంటారు!
ఇళయరాజా, దేవా.. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్ప అని పోల్చి చూడటం కరెక్ట్ కాదు. సినిమాకు ఈ ఇద్దరూ చేసిన సేవలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
ఇళయరాజా తన మ్యూజిక్తో ప్రేక్షకులను మైమరపిస్తే.. దేవా తన ఫాస్ట్ బీట్స్తో థియేటర్లలో పండగ వాతావరణం తీసుకొచ్చారు.
దేవా పాటలు వింటుంటే.. ఇప్పటికీ చాలామందికి తమ స్కూల్, కాలేజ్ రోజులు, స్నేహితులతో చేసిన అల్లరి, మర్చిపోలేని ప్రేమ జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తాయి.
ఇళయరాజా హవా నడుస్తున్న టైమ్లో.. ఎవరి నీడలోనూ బతకకుండా తనకంటూ ఓ సొంత సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్నారు దేవా. ఆయన పాటలు వినిపించిన ప్రతిసారీ.. ఆ మ్యూజిక్ వెనక ఉన్న దేవా మనకు ఎప్పటికీ గుర్తొస్తూనే ఉంటారు.