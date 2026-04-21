Dasari Narayana Rao: అప్పట్లో అరటిపళ్లు అమ్మేవాడిని.! ఆకలిని చూశా.. పేదరికాన్ని జయించా..
Dasari Narayana Rao: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో 'దర్శకరత్న'గా నీరాజనాలు అందుకున్న దాసరి నారాయణరావు ప్రయాణం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకం. ఒక సామాన్య పేద కుటుంబంలో పుట్టి, ఆకలిని చవిచూసి, చిత్ర పరిశ్రమను శాసించే స్థాయికి ఆయన ఎలా ఎదిగారో..
పేదరికం నుండి పాఠశాల వరకు
దాసరి చాలా పేద కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి చేసే పొగాకు వ్యాపారం అగ్నిప్రమాదం వల్ల దెబ్బతినడంతో ఆర్థికంగా చితికిపోయారు. చదువు మాన్పించి ఆరో తరగతిలోనే ఆయనను వడ్రంగి పనికి పంపారు. అయితే, ఆయన ప్రతిభను గుర్తించిన ఉపాధ్యాయులు, తోటి విద్యార్థుల సహాయంతో మళ్ళీ బడిలో చేర్పించారు. స్కూలు ఫీజుల కోసం సెలవు రోజుల్లో కావిడిపై అరటిపళ్ళు అమ్ముతూ తన చదువును కొనసాగించిన పట్టుదల ఆయనది.
రంగస్థలం నుండి వెండితెర వరకు
ఆయన 10వ ఏటనే నాటక రంగంపై అడుగుపెట్టారు. హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేస్తూనే రవీంద్రభారతిలో నాటకాలు వేసేవారు. ఒక నాటకాన్ని చూసి సినిమాల్లో కమెడియన్ వేషం కోసం ఆయనను మద్రాస్ పిలిపించారు. విచిత్రమేమిటంటే, మద్రాస్ లో కాలు పెట్టిన రోజే షూటింగ్ లో పాల్గొని మేకప్ వేసుకున్న అరుదైన రికార్డు ఆయనది. అయితే, ప్రధాన కమెడియన్ గా వెళ్ళిన ఆయనకు అసిస్టెంట్ వేషం ఇచ్చినా, వెనక్కి తగ్గకుండా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించారు.
అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న టెక్నీషియన్
దర్శకుడిగా మారిన తర్వాత దాసరి గారు సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. ఆ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద హీరోల కంటే ఎక్కువ పారితోషికం అందుకున్న ఏకైక టెక్నీషియన్ ఆయనే. ఒక టాప్ హీరో 5 లక్షలు తీసుకుంటే, ఆయన దర్శకుడిగా 6 లక్షలు తీసుకునేవారు. హిందీ ఇండస్ట్రీలో కూడా అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ అందుకున్న దర్శకుడిగా రికార్డు సృష్టించారు. ఎంత సంపాదించినా, ఆస్తుల కంటే విలువలకు, మనుషులకు ఆయన ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.
నిజాయితీకి మారుపేరు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద దిక్కు
సినీ పరిశ్రమలో దాసరి అంటే ఒక టెర్రర్ అనే పేరుంది. దానికి కారణం ఆయన కఠినత్వం కాదు, ఆయన చెప్పే పచ్చి నిజం. ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరి చరిత్ర ఆయనకు తెలుసు. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటం ఆయన నైజం. ముఖ్యంగా చిన్న సినిమాల కోసం, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఆయన ఎప్పుడూ ముందుండి పోరాడేవారు. ఆ నిబద్ధతే ఆయనను చిత్ర పరిశ్రమకు పెద్ద దిక్కుగా మార్చింది.
నేటి తరం యువతకు..
"ఉన్నంత కాలం రాజులా బతుకుదాం.. చేతనైనంత సహాయం చేద్దాం" అనే సిద్ధాంతాన్ని దాసరి తుచా తప్పకుండా పాటించారు. ఆయన జీవితం నేటి తరం యువతకు, ముఖ్యంగా ఎంతో మంది సినీ ఔత్సాహికులకు ఒక గొప్ప పాఠం.