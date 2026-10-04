- Home
- Entertainment
- Singeetham Top 10 Movies: సినిమా సైంటిస్ట్.. సింగీతం శ్రీనివాసరావు టాప్ 10 క్లాసిక్ మూవీస్, మయూరి నుంచి భైరవ ద్వీపం వరకు..
Singeetham Top 10 Movies: సినిమా సైంటిస్ట్.. సింగీతం శ్రీనివాసరావు టాప్ 10 క్లాసిక్ మూవీస్, మయూరి నుంచి భైరవ ద్వీపం వరకు..
Singeetham Top 10 Movies: 94 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు. మరణానికి ముందు కూడా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు సింగీతం. ఆయన కెరీర్ లో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి. అందులో టాప్ 10 సినిమాల గురించి చూస్తే.
ప్రయోగాల రారాజు.. విజనరీ డైరెక్టర్
భారతీయ చలనచిత్ర రంగానికి వన్నె తెచ్చిన వినూత్న ప్రయోగాల సృష్టికర్త, విజనరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు. సాంఘిక, జానపద, పౌరాణిక, సోషియో ఫాంటసీ, మూకీ, యానిమేషన్ వంటి ఏ ప్రక్రియ తీసుకున్నా అందులో తనదైన ముద్ర వేసి ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు. భాషా సరిహద్దులను చెరిపేసి తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ మరియు ఆంగ్ల భాషలలో మైలురాళ్లలాంటి చిత్రాలను అందించారు. భారతీయ సినిమా రూపురేఖలను మార్చివేసిన సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన అత్యుత్తమ 10 క్లాసిక్ చిత్రాలు, వాటి వెనుక ఉన్న విశేషాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
మయూరి (1984)
నిజ జీవితంలో ప్రమాదంలో కాలు కోల్పోయినా, కృత్రిమ కాలు (జైపూర్ ఫుట్) సహాయంతో నాట్యరంగంలో అద్భుతాలు సృష్టించిన ప్రసిద్ధ నర్తకి సుధాచంద్రన్ జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. సుధాచంద్రన్ పాత్రలో ఆమే స్వయంగా నటించడం విశేషం. సింగీతం మేకింగ్ శైలి ఈ చిత్రానికి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ చిత్రం ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్గా నంది అవార్డు, జాతీయ స్థాయిలో స్పెషల్ మెన్షన్ అవార్డును గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత హిందీలో 'నాచే మయూరి' పేరుతో రీమేక్ అయి అక్కడ కూడా ఘనవిజయం సాధించింది.
పుష్పక విమానం (1987)
సౌండ్ ట్రాక్ వచ్చిన తర్వాత భారతీయ సినిమాలో మాటలు లేని మూకీ చిత్రాన్ని ప్రయత్నించడం ఒక పెద్ద సాహసం. కానీ సింగీతం శ్రీనివాసరావు 'పుష్పక విమానం'తో ఆ సాహసాన్ని విజయవంతంగా చేసి చూపించారు. కమల్ హాసన్, అమల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం కేవలం నటీనటుల హావభావాలు, నేపథ్య సంగీతం ఆధారంగా నడుస్తుంది. సీఎన్ఎన్-ఐబిఎన్ (CNN-IBN) రూపొందించిన "ఆల్ టైమ్ 100 గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్" జాబితాలో ఈ చిత్రం చోటు దక్కించుకోవడం దీని ప్రత్యేకతకు నిదర్శనం.
సొమ్మొకడిది సోకొకడిది (1978)
కమల్ హాసన్ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన ఈ చిత్రం తెలుగు సినిమాలో కామెడీ చిత్రాలకు ఒక సరికొత్త ప్రమాణాన్ని సెట్ చేసింది. డాక్టర్ ప్రకాష్, శేఖర్ అనే విభిన్న స్వభావాలు కలిగిన పాత్రలలో కమల్ నటన, సింగీతం స్క్రీన్ ప్లే మ్యాజిక్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. రోజారమణి, జయసుధ హీరోయిన్లు గా నటించిన ఈ చిత్రానికి రాజన్-నాగేంద్ర అందించిన సంగీతం కూడా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
విచిత్ర సోదరులు (1989)
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెద్దగా లేని రోజుల్లోనే కమల్ హాసన్ను 'అప్పు' అనే పొట్టి (మరుగుజ్జు) పాత్రలో చూపించి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు సింగీతం. కెమెరా యాంగిల్స్, స్పెషల్ కట్ క్యారెక్టర్స్ ఉపయోగించి చేసిన ఈ ప్రయోగం భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. రాజా, అప్పు, అప్పు తండ్రి అనే ముగ్గురు కమల్ హాసన్ పాత్రలతో రూపొందిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు వసూళ్లను సాధించింది.
మైఖేల్ మదన కామరాజు (1990)
ఒకే రూపంతో ఉన్న నలుగురు కవల పిల్లల (మైఖేల్, మదన, కామరాజు, రాజు) చుట్టూ తిరిగే కథతో సింగీతం రూపుదిద్దిన అద్భుతమైన యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ఇది. ప్రతి పాత్రకు వేర్వేరు యాస, ప్రవర్తనను డిజైన్ చేసి, ఎక్కడా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కామెడీ టైమింగ్తో సినిమాను నడిపించిన తీరు ఆయన దర్శకత్వ పటిమకు నిదర్శనం. ఈ చిత్రం దక్షిణ భారతదేశమంతటా ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
ఆదిత్య 369 (1991)
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో వచ్చిన తొలి సైన్స్ ఫిక్షన్ (టైమ్ ట్రావెల్) చిత్రం 'ఆదిత్య 369'. నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో వర్తమానం నుంచి భూతకాలానికి (కృష్ణదేవరాయల కాలం), ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులోకి టైమ్ మెషిన్ ద్వారా ప్రయాణించే కాన్సెప్ట్ను సింగీతం అత్యంత ఆసక్తికరంగా మలిచారు. ఇళయరాజా సంగీతం, ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాటలు ఈ చిత్రాన్ని కాలాతీత క్లాసిక్గా మార్చాయి.
బృందావనం (1992)
రాజేంద్రప్రసాద్, రమ్యకృష్ణ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం సింగీతం శైలి హాస్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. ఒక ఇల్లు ఖాళీ చేయించడం చుట్టూ తిరిగే కథను పూర్తిస్థాయి కుటుంబ వినోదాత్మకంగా మలిచారు. పక్కింటి కథలా అనిపించే అంశాలను కూడా తన దర్శకత్వ ప్రతిభతో థ్రిల్లింగ్ సీన్లుగా మార్చడంలో సింగీతం సిద్ధహస్తుడని ఈ సినిమా నిరూపించింది.
భైరవద్వీపం (1994)
జానపద చిత్రాల శకం ముగిసిపోయింది అనుకుంటున్న రోజుల్లో నందమూరి బాలకృష్ణతో సింగీతం తెరకెక్కించిన అద్భుత జానపద కళాఖండం 'భైరవద్వీపం'. రూపంలో లోపం ఉన్న కథానాయకుడి పాత్రను మైథాలాజికల్ అండ్ సోషియో ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్తో కంబైన్ చేసి చూపించారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, భారీ సెట్లు, మాంత్రికుడి అడ్వెంచర్స్తో ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించడమే కాకుండా ఉత్తమ దర్శకుడిగా సింగీతంకు నంది అవార్డును తెచ్చిపెట్టింది.
మేడమ్ (1993)
నటుడు రాజేంద్రప్రసాద్ను మహిళా వేషధారణలో చూపించి చేసిన వినూత్న ప్రయోగం 'మేడమ్'. సమాజంలో ఒక మహిళ ఎదుర్కొనే సమస్యలను, పరిస్థితులను కామెడీ డోస్తో పాటు హృదయానికి హత్తుకునేలా తెరకెక్కించారు. రాజేంద్రప్రసాద్ నటన, సింగీతం మేకింగ్ ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి.
పంతులమ్మ (1977)
సింగీతం ప్రారంభ రోజుల్లో వచ్చిన అత్యుత్తమ సామాజిక-భావోద్వేగ చిత్రం 'పంతులమ్మ'. లక్ష్మి, రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం సమాజంలో ఉపాధ్యాయినిగా ఒక మహిళ పడే ఇబ్బందులని, విలువలను ఎంతో ప్రతిభావంతంగా చూపించింది. రాజన్-నాగేంద్ర అందించిన "సిరిమల్లె నీవే పసిడి నవ్వుల నీవే" వంటి పాటలు ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ చార్ట్బస్టర్లుగా నిలిచాయి.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు కేవలం ఒక దర్శకుడు మాత్రమే కాదు; ఒక తత్వవేత్త, స్వరకర్త, రచయిత. సినిమా సాంకేతికతను కొత్త పుంతలు తొక్కించడంలో ఆయన వేసిన ప్రతి అడుగు రాబోయే తరాల దర్శకులకు ఒక మార్గదర్శక పుస్తకంగా నిలిచిపోతుంది.