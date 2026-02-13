- Home
రామ్ చరణ్ కవల పిల్లల పేర్లను మెగాస్టార్ చిరంజీవి అధికారికంగా ప్రకటించారు. అంతే కాదు ఆ చిన్నారుల పేర్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలను కూడా ఆయన చెప్పేశారు. ఇంతకీ ఏంటా పేర్లు.. వాటి వెనుక ఉన్నఅర్ధాలు.
రామ్ చరణ్ పిల్లల పేర్లు..
జనవరి 31న మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు కవల పిల్లలు పుట్టగా.. రీసెంట్ గా వారికి నామకరణం వేడుక జరిగింది. ఆ నామకరం ఫోటోను మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సోషల్ మీడియా పేజ్ లో అభిమానులకు షేర్ చేశారు. అంతే కాదు మనవడు, మనవరాలు పేర్లను కూడా ఆయన వెల్లడించారు. వారసుడి పేరును శివరామ్ గా, మనవరాలి పేరును అనిర్వా దేవి అని పెట్టినట్టు మెగాస్టార్ వెల్లడించారు వాటికి అర్ధాలను కూడా ఆయన వివరంగా రాసుకోచ్చారు.
వారసుడి పేరులో అసలు విషయం..
రామ్ చరణ్ కొడుకు.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఏకైక వారసుడికి శివరామ్ అని నామకరణం చేశారు. చిరంజీవి అసలు పేరైన శివ శంకర వరప్రసాద్ లో శివ ను, రామ్ చరణ్ లోని రామ్ ను కలుపుకుని శివరామ్ అనే పేరును పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. అంతర్గత బలం, ఆధ్యాత్మిక లోతు, నిశ్చలతను ప్రతిబింబించేలా ఈ పేరును పెట్టినట్టు చిరంజీవి తన పోస్ట్ లో వెల్లడించారు.
అమ్మవారి పేరు కలిసి వచ్చేలా.. ?
ఇక కవల పిల్లలో ఒకరైన పాపకు అన్విరా దేవి అని నామకరణం చేశారు. అమ్మవారి ప్రతిరూపంగా ఈపేరును పెట్టినట్టు చిరంజీవి వెల్లడించారు. కనకదుర్గా దేవి శక్తి ప్రతిబింబించేలా.. ఆమె కరుణ, కృప, ధైర్యం, అచంచలమైన బలం కలిసి వచ్చేలా , శక్తి స్వరూపిణి ఆశ్విర్వాదాలు అందేలా పాపకు అనిర్వా దేవి అని పేరు పెట్టినట్టు చిరంజీవి పోస్ట్ ద్వారా తెలిపారు. అంతే కాదు మెగాస్టార్ చిరంజీవి తల్లి అంజనా దేవి పేరు కూడా కలిసేలా పాప పేరు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అంతకు ముందు క్లింకార పేరు కూడా లలిత సహస్రనామంలోనించి తీసుకుని పెట్టినట్టు చిరంజీవి చెప్పారు.
మెగా వేడుక ఫోటోలో...
చిరంజీవి షేర్ చేసిన ఫొటోలో ఫ్యామిలీ అంతా మురిసిపోతూ కనిపించారు. మెగాస్టార్ ఒక బేబీని ఎత్తుకుని సంతోషంగా కనిపించారు. మరోక పాపను ఉపాసన తల్లి ఎత్తుకుని కనిపించారు. మరోపక్క పెద్ద పాప క్లీంకార రామ్ చరణ్ ఒడిలో కూర్చుంది. పట్టు పరికిణీలో మెరిసిపోయింది. ఆమె ఫేస్ కనిపించకుండా బ్లర్ చేశారు. ఇక పిల్లల పేర్లు అనౌన్స్ చేస్తున్నట్టుగా ఉపాసన చేతిలో మైక్ ఉంది. ఇక ఇదంతా చూస్తున్న చిరు సతీమణి సురేఖ కూడా మురిసిపోతూ కనిపించారు. ఈ ఫోటో వైరల్ అవుతోంది. మెగా అభిమానులు కూడా ఈ పిక్ ను షేర్ చేస్తున్నారు.